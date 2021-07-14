Bodrum'da tehlike çanları çalıyor! Barajlar kuraklık alarmı veriyor

Kurban Bayramı tatilinin gelmesiyle vatandaşlar, normalleşmenin kalkmasını fırsata çevirdi. Pandemi stresini üzerinden atmak isteyen vatandaşlar tatil için yollara düştü. Her yıl olduğu gibi tatilci akınına uğrayan bölgelerin başında Bodrum geliyor.

VATANDAŞLARA SU TASARRUFU ÇAĞRISI YAPILDI

Kurban Bayramı'nın hafta içi ile birleştirilmesiyle tatil 9 güne çıktı. Tatille birlikte turizm alanlarına göç başladı. Tatilci akını sonrasında Bodrum'da ise nüfus 1 milyona ulaştı. Turizmde elde edilen gelişmeler umut verici olarak nitelendirilirken, barajlarda ise kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Geçen yıla oranla barajlarımızdaki su seviyesi yarı yarıya düştü. MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen açıklamalarda bulunarak, su kullanımı için tasarruf çağrısında bulundu.

YAĞIŞLARDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre Muğla'da şiddetli kuraklık görüldüğünü belirten MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen su kaynakları ile ilgili açıklamada bulundu. Ülgen yaptığı açıklamada, Temmuz ayı başlarında yaşanan sıcaklıların artışıyla yeraltı ve yer üstü su kaynaklarında azalmalar yaşandığına dikkat çekerek, "Muğla’da geçen yıla göre yağışlar bu yılın son üç ayında yüzde 80 oranında azaldı. İlimizin merkez ilçesine 2020 yılında metrekareye Nisan ayında 39.9, Mayıs ayında 44.0, Haziran ayında 39.9 oranında yağış düşerken 2021 yılı Nisan ayında 8.4, Mayıs ayında 0.3, Haziran ayında ise 8.4, oranında yağış düştü." dedi.

"BARAJLARDAKİ SU SEVİYELERİ AZALIYOR"

Azalan yağışların barajlar için risk oluşturduğunu ifade eden Ülgen, "Yağışların geçen yıla oranla azalmasıyla birlikte barajlarımızda da su seviyelerindeki azalışın başladı. Geçen yıla oranla barajlarımızdaki su seviyemiz yarı yarıya düştü. 2020 yılı Temmuz ayında yüzde 49,25 olan Mumcular Barajı bu yıl 23,52 seviyelerine düşerken 2020 yılında Geyik Barajı yüzde 90,08 seviyesinde seyrederken 2021 Temmuz ayında bu seviye yüzde 55,56 olarak ölçüldü." ifadelerini kullandı.

"SU KUYUMUZ TAMAMEN KURUDU"

İçme suyu konusunda sorunlar yaşanabileceği konusunda uyarılar yapan Ülgen "Barajlarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntısı çekmemesi için 665 içme suyu kuyumuz aktif olarak kullanılıyor. Ancak bu 665 içme suyu kuyumuzun bazılarında yüzde 50 oranında azaldığı görülürken 2021 yılı başından bu yana 88 içme suyu kuyumuz tamamıyla kurudu" dedi.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Bodrum'da tüm işletmelerin dolduğunu belirterek, "Şu an en küçük otelde için gecelik 3 bin TL vermek istense de yer yok. Son 25 yıldır görmediğim bir doluluk var. Bu doluluğun ardından başka sorunlar başladı. En önemlisi su sorunu. Geyik barajından su neredeyse bitmiş vaziyette. Çöp arıtma büyük sorun. Trafik çok yoğun. Bu nüfusu Bodrum'un kaldırması mümkün değil" şeklinde konuştu.