Bodrum’da tehlikeli eylem

Bodrum'da özel bir diyaliz merkezinin çalışanları maaşlarını alamadıklarını iddia ederek grev yaptı. Hastaları tedirgin eden grevin ardından diyaliz merkezi sahibinin söz vermesiyle çalışanlar hastalara yeniden bakmaya başladı.

Bodrum'un tek diyaliz merkezinin sağlık çalışanları ve işçiler maaşlarına alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Sabah gelen ilk hastalara bakan çalışanlar daha sonra işi bırakarak diyalize bağlanacak hastaları kabul etmedi. Diyalize bağlanmadan yaşamlarını sürdüremeyecek olan hastalar ise bu durum karşısında şoke oldu. 24 sağlık personelinin bulunduğu merkeze gelen diyaliz hastaları ne yapacaklarını şaşırdı. Hasta vatandaşlar ve hasta yakınları duruma tepki gösterdi. Olayı duyan İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konuya el atarak diyaliz merkezi sahibi ve çalışanları telekonferans yoluyla konuşturdu. Diyaliz merkezi sahibi maaşları ödeme sözü vermesinin ardından eylem sonlandırıldı. Patronlarının sözünü tutmadığı taktirde yarın yine hasta almayacaklarını söyleyen çalışanlar yetkililerin yardım istedi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan diyaliz merkezinin sorumlu doktoru Eylem Uzun, çalışanların uzun zamandır maaş alamadıklarını belirterek "Çalışanların uzun süreden beri alacaklarını alamamasından kaynaklı bir durum mevcut. Bu duruma istinaden arkadaşlar, şirket yetkilileri birçok kez söz vermesine rağmen alacaklarını alamadığı gibi, hiçbir şekilde avans dahi alamadı. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın çoğu şehir dışından gelerek burada kirada oturan arkadaşlar. Şuanda bugün bir arkadaşımızın 3 aylık kirasını ödemediği için evden atılmasından dolayı burada bir infial, bir tepki oldu ve çalışanlar burada sabah birinci seans tedavilerini yapıp hastaları gönderdikten sonra patronun sözünü tutmamasına karşılık olarak işi yavaşlattılar. Bu bir uyarı olarak seslerini duyurmak için yapılan bir eylemdi. İl Sağlık Müdürlüğüne haber verildi, Valiliğe haber verildi. Arkadaşlar bugün hala verilen sözün yerine gelmemesine rağmen hastalar mağdur olmasın diye hasta alımına başladılar ancak yarın da söz tutulmaz ise muhtemelen herkes istifa edecek" dedi.

Yaşanan eylemi izleyen hastalar ise zaman zaman gerildi. Diyalize bağlanmadıkları taktirde ölümle sonuçlanacak durumların oluşabileceğini söyleyen hastalar, saatlerce diyaliz makinesine bağlanmayı bekledi. Bu durum karşısında mağdur olan 70 yaşındaki Tülay Arsal ise "Ben 4 senelik hastayım, mutlaka diyalize girmem gerekiyor biliyorsunuz. Ölümcül bir hastalık. Ayrıca bir de şikayetimiz var birkaç aydır bizden yol parası da alıyor bu patron. Öğrendik ki hiçbir yerde, ne İstanbul, ne İzmir hiçbir yerde servis parası alan yok. Ayrıca yiyeceklerimiz kesildi, önceden geldiğimizde kahvaltı veriyordu. Bugünde diyalize girmemiz gerekiyor ama giremiyoruz. Biz haftada 3 defa giriyoruz diyalize yani hayat meselesi bu. Biz can derdindeyiz adam para derdinde" diye konuştu.

Diyalize girmeye geldiklerini ama sağlık çalışanlarının eylem yaptığını söyleyen İnci Dikmen isimli hasta da, "Diyalize giremedik bugün personel maaşını alamadığından dolayı bizi diyalize almadılar. 3 aylık maaşlarını alamıyorlarmış, daha da ötesi varmış. Mağduruz ve zaten personel dayanmıyor, buraya gelen gidiyor maaşlarını alamadıkları için. Bizim derdimiz bu, mağduruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA