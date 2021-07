Bodrum'daki restoran yine şaşırtmadı! 26 bin liralık hesap dudak uçuklattı, su 1000 TL!

Tatil denilince akıllara ilk gelen, hem Türk hem yabancıların bir numaralı gözdesi olan Bodrum'un, sosyetenin gözde mekanı Göltürkbükü ilçesinde her yıl olay olan restoran adisyon fotoğrafları bu senede yanıltmadı. Lahmacun'un tanesini 50 tl'den satışa sunan ve pahalı lahmacun furyasını 'moda' haline getiren restoran bu sene 26 bin TL'lik adisyonu ile dudak uçuklattı. Bodrum'un Göltürkbükü ilçesindeki mekana giden bir tatilci yemek sonunda 26 bin TL'lik hesap ödedi. Adisyonu sosyal medya hesabından paylaşan mağdur müşterinin gönderisi kısa süre içerisinde binlerce yorum ve tepki aldı.

ADİSYON DETAYLARI DUDAK UÇUKLATTI!

Fatura ayrıntısında görülen fiyatlara göre 24 adet küçük 33 ml'lik sular bile toplamda 1000 tl tutuyor! Ekonomik sıkıntıların arttığı bu günlerde restoranın uyguladığı fiyat yapılandırması sosyal medya üzerinde tepkilerin odak noktası oldu.

Daha önceki yıllarda hesaplarıyla herkesi şaşkınlığa uğratan restoran, ünlü isimlerinde kabusu olmuştu. Önce Demet Akalın daha sonra İvana Sert'in maruz kaldığı adisyon fişleri her sene müşterilerini mağdur etmeye devam ediyor.

MEKAN SAHİBİ TEPKİLERE KARŞI KENDİNİ SAVUNUYOR

Daha önce hesaplarıyla tepki toplayan ve eleştiri yağmuruna tutulan mekan sahibi kendini şu cümlelerle savunmuştu " Bir lahmacun, bir ayran bizde 50 lira. Bizim lahmacun çok özeldir, ben burada sadece lahmacun satmıyorum ki. Bir konsept ve hizmet var onun içinde." "Otelde bırakın ufak tefek yenilemeleri, sadece tabak, bardak, havlu yenileme gibi işlere bile her yıl 500 bin dolar harcıyorum. Örneğin her turizm sezonunda 4 bin bardak kırılıyor. 500 ila 1000 arası havlu yenileniyor." Basit bardak ve tabak kullanmıyorum. Tabaklarımızın her biri 10 dolardan aşağı değil."

Tüm fiyatları "marka değeri" olarak adlandıran mekan sahibi Bodrum'daki yemek malzemelerinin İstanbul'a göre pahalı olduğu için fiyatların böyle üst seviyelere tırmandığını söylüyor.