Bodrumspor 3 - 0 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 4. hafta maçında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrumspor mücadeleyi 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bodrumspor 3 - 0 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Adem Cinek, Murat Şener, Burak Cansız

Bodrumspor: Ali Türkan, Erkan Değişmez (Dk. 90 Abdurrahman Canlı), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 74 Jahovic), Bahadır Erol (Dk. 62 Süleyman Güneş), Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 89 Mohammed)

Eyüpspor: Harun Tekin, Erdem Gökçe (Dk. 46 Ezeh), Claro (Dk. 32 Fethi Özer), Alparslan Öztürk, Sinan Kurt (Dk. 67 Umut Bulut), Mehmet Murat Uçar, Dibba, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Recep Niyaz), Berkan Emir, Ezeh, Badji (Dk. 46 Bekir Yılmaz)

Goller: Dk. 31 Üzeyir Ergün, Dk. 34 Recep Aydın, Dk. 90 Jahovic (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 37 Harun Tekin (Eyüpspor), Dk. 45+5 Cenk Şen, Dk. 82 Kenan Özer (Bodrumspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 86 Murat Uçar, Dk. 90+1 Alparslan Öztürk (Eyüpspor)

Bodrumspor 3 - 0 Eyüpspor | MAÇ SONUCU Bodrumspor 3 - 0 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

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