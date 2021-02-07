Bodrumspor 5-2 Karatay Termal 1922 Konyaspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Bodrumspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 5-2 sona erdi. Bodrumspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Bodrumspor sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Bodrumspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı skoru ne oldu? Bodrumspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bodrumspor Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bodrum İlçe Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Bodrumspor Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Hakemleri

Safa Yılmaz(hakem), İsmail Semih İleri(1. Yardımcı Hakem), Ozan Bekar(2. Yardımcı Hakem), Serdar Akkoçoğlu(dördüncü Hakem)

Bodrumspor İlk 11

35. Egemen Gençalp, 71. Cenk Şen, 6. Süleyman Özdamar, 8. Oğuzhan Türk, 15. Süleyman Güneş, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 24. Burak Çolak, 25. Muhammet Aran, 48. Celal Dumanlı, 17. Medeni Bingöl



Yedekler

1. Yakup Mert Çakır, 5. Emre Can Coşkun, 37. Emre Kaplan, 14. Emirhan Subaş, 29. Adem Metin Türk, 34. Hüseyin Erkan, 4. Erkan Değişmez, 88. Apti Mert Çayir, 94. Murat Elkatmış, 99. Enes Karakuş



Teknik Sorumlu

Tahsin Tam

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

61. Mücahit Atalay, 5. Ahmet Önay, 10. Maksut Taşkıran, 19. Serhat Kot, 20. Selim Dilli, 32. Ali Karakaya, 35. Ege Özkayımoğlu, 54. Tamer Aşık, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal



Yedekler

53. Kadem Burak Yaşar, 3. Fatih Mankır, 11. Ertuğrul Tekşen, 14. Fuat Duran, 17. Abdulsamet Kaya, 22. Yasin Abdioğlu, 23. Görkem Şimşek, 44. Kuban Altunbudak, 58. Furkan Şimşek, 77. Celal Hanalp



Teknik Sorumlu

Selçuk Buğdaycı

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 22 16 4 2 51 18 52 33 2 Van Spor 22 13 4 5 35 20 43 15 3 Kırşehir Belediyespor 22 11 7 4 31 15 40 16 4 Sakaryaspor 22 11 7 4 37 23 40 14 5 Turgutluspor 22 13 0 9 29 34 39 -5 6 Bodrumspor 22 11 5 6 51 32 38 19 7 Kırklarelispor 22 9 10 3 27 16 37 11 8 Pazarspor 22 10 4 8 35 31 34 4 9 Serik Belediyespor 22 8 8 6 33 31 32 2 10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 6 8 30 26 30 4 11 Pendikspor 22 9 2 11 36 26 29 10 12 Etimesgut Belediyespor 22 7 7 8 23 22 28 1 13 Sivas Belediyespor 22 6 9 7 35 29 27 6 14 Karacabey Belediyespor 22 7 6 9 24 25 27 -1 15 1922 Konyaspor 22 6 5 11 27 28 23 -1 16 Mamak FK 22 6 4 12 23 56 22 -33 17 Elazığspor 22 7 3 12 30 42 24 -12 18 Kastamonuspor 22 5 5 12 19 33 20 -14 19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 2 14 23 39 20 -16 20 Kardemir Karabükspor 22 1 2 19 9 62 5 -53

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