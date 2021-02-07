Bodrumspor 5-2 Karatay Termal 1922 Konyaspor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Bodrumspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Bodrumspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 5-2 sona erdi. Bodrumspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Bodrumspor sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Bodrumspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı skoru ne oldu?
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Bodrumspor Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Bodrumspor Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Hakemleri
Safa Yılmaz(hakem), İsmail Semih İleri(1. Yardımcı Hakem), Ozan Bekar(2. Yardımcı Hakem), Serdar Akkoçoğlu(dördüncü Hakem)
Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 71. Cenk Şen, 6. Süleyman Özdamar, 8. Oğuzhan Türk, 15. Süleyman Güneş, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 24. Burak Çolak, 25. Muhammet Aran, 48. Celal Dumanlı, 17. Medeni Bingöl
Yedekler
1. Yakup Mert Çakır, 5. Emre Can Coşkun, 37. Emre Kaplan, 14. Emirhan Subaş, 29. Adem Metin Türk, 34. Hüseyin Erkan, 4. Erkan Değişmez, 88. Apti Mert Çayir, 94. Murat Elkatmış, 99. Enes Karakuş
Teknik Sorumlu
Tahsin Tam
Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 5. Ahmet Önay, 10. Maksut Taşkıran, 19. Serhat Kot, 20. Selim Dilli, 32. Ali Karakaya, 35. Ege Özkayımoğlu, 54. Tamer Aşık, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal
Yedekler
53. Kadem Burak Yaşar, 3. Fatih Mankır, 11. Ertuğrul Tekşen, 14. Fuat Duran, 17. Abdulsamet Kaya, 22. Yasin Abdioğlu, 23. Görkem Şimşek, 44. Kuban Altunbudak, 58. Furkan Şimşek, 77. Celal Hanalp
Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı
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|Eyüpspor
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|51
|18
|52
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|2
|Van Spor
|22
|13
|4
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|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|40
|16
|4
|Sakaryaspor
|22
|11
|7
|4
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|23
|40
|14
|5
|Turgutluspor
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|39
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|Bodrumspor
|22
|11
|5
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|32
|38
|19
|7
|Kırklarelispor
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|37
|11
|8
|Pazarspor
|22
|10
|4
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|35
|31
|34
|4
|9
|Serik Belediyespor
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|32
|2
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|8
|6
|8
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|26
|30
|4
|11
|Pendikspor
|22
|9
|2
|11
|36
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|29
|10
|12
|Etimesgut Belediyespor
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|28
|1
|13
|Sivas Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|27
|6
|14
|Karacabey Belediyespor
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|27
|-1
|15
|1922 Konyaspor
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|23
|-1
|16
|Mamak FK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|22
|-33
|17
|Elazığspor
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|24
|-12
|18
|Kastamonuspor
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|20
|-14
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|20
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|5
|-53
Fikstür
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|Mamak FK
|1-5
|Etimesgut Belediyespor
|07.02.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Van Spor
|07.02.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Tarsus İdman Yurdu
|07.02.2021
|Pendikspor
|3-0
|Turgutluspor
|07.02.2021
|Pazarspor
|0-2
|Kırklarelispor
|07.02.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Kastamonuspor
|07.02.2021
|Karacabey Belediyespor
|0-2
|Eyüpspor
|07.02.2021
|Elazığspor
|0-2
|Kardemir Karabükspor
|07.02.2021
|Bodrumspor
|5-2
|1922 Konyaspor
|07.02.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|4-1
|Serik Belediyespor
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