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  3. Bodrumspor 5-2 Karatay Termal 1922 Konyaspor | Maç özeti ve Sonucu

Bodrumspor 5-2 Karatay Termal 1922 Konyaspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Bodrumspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bodrumspor 5-2 Karatay Termal 1922 Konyaspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Bodrumspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 5-2 sona erdi. Bodrumspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Bodrumspor sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Bodrumspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı skoru ne oldu?

Bodrumspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bodrumspor  Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00

Bodrumspor Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Hakemleri
Safa Yılmaz(hakem), İsmail Semih İleri(1. Yardımcı Hakem), Ozan Bekar(2. Yardımcı Hakem), Serdar Akkoçoğlu(dördüncü Hakem)

Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 71. Cenk Şen, 6. Süleyman Özdamar, 8. Oğuzhan Türk, 15. Süleyman Güneş, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 24. Burak Çolak, 25. Muhammet Aran, 48. Celal Dumanlı, 17. Medeni Bingöl

Yedekler
1. Yakup Mert Çakır, 5. Emre Can Coşkun, 37. Emre Kaplan, 14. Emirhan Subaş, 29. Adem Metin Türk, 34. Hüseyin Erkan, 4. Erkan Değişmez, 88. Apti Mert Çayir, 94. Murat Elkatmış, 99. Enes Karakuş

Teknik Sorumlu
Tahsin Tam

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 5. Ahmet Önay, 10. Maksut Taşkıran, 19. Serhat Kot, 20. Selim Dilli, 32. Ali Karakaya, 35. Ege Özkayımoğlu, 54. Tamer Aşık, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal

Yedekler
53. Kadem Burak Yaşar, 3. Fatih Mankır, 11. Ertuğrul Tekşen, 14. Fuat Duran, 17. Abdulsamet Kaya, 22. Yasin Abdioğlu, 23. Görkem Şimşek, 44. Kuban Altunbudak, 58. Furkan Şimşek, 77. Celal Hanalp

Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor22164251185233
2Van Spor22134535204315
3Kırşehir Belediyespor22117431154016
4Sakaryaspor22117437234014
5Turgutluspor221309293439-5
6Bodrumspor22115651323819
7Kırklarelispor22910327163711
8Pazarspor2210483531344
9Serik Belediyespor228863331322
10Tarsus İdman Yurdu228683026304
11Pendikspor22921136262910
12Etimesgut Belediyespor227782322281
13Sivas Belediyespor226973529276
14Karacabey Belediyespor22769242527-1
151922 Konyaspor226511272823-1
16Mamak FK226412235622-33
17Elazığspor227312304224-12
18Kastamonuspor225512193320-14
19Bayburt Özel İdare Spor226214233920-16
20Kardemir Karabükspor2212199625-53

Fikstür

07.02.2021Mamak FK1-5Etimesgut Belediyespor
07.02.2021Sivas Belediyespor1-2Van Spor
07.02.2021Sakaryaspor3-1Tarsus İdman Yurdu
07.02.2021Pendikspor3-0Turgutluspor
07.02.2021Pazarspor0-2Kırklarelispor
07.02.2021Kırşehir Belediyespor2-0Kastamonuspor
07.02.2021Karacabey Belediyespor0-2Eyüpspor
07.02.2021Elazığspor0-2Kardemir Karabükspor
07.02.2021Bodrumspor5-21922 Konyaspor
07.02.2021Bayburt Özel İdare Spor4-1Serik Belediyespor
07.02.2021Başkent Akademi FK Etimesgut Belediyespor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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