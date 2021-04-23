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Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Bodrumspor ve Bayburt Özel İdare Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Bodrumspor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 22.04.2021 14:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Bodrumspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı skoru ne oldu?

Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bodrumspor  Bayburt Özel İdare Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 14:00

Bodrumspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Hakemleri
Eren Gökmen(hakem), Hüseyin Otyakmaz(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Can(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)

{homeLogo}Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11
16. Gökdeniz Yılmaz, 25. Muhammet Aran, 6. Süleyman Özdamar, 37. Emre Kaplan, 17. Medeni Bingöl, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 24. Burak Çolak, 71. Cenk Şen, 15. Süleyman Güneş, 48. Celal Dumanlı

Yedekler
13. Melih Enes Uygun, 2. Kadir Arslan, 34. Hüseyin Erkan, 11. Batuhan Ayvaz, 99. Enes Karakuş, 88. Apti Mert Çayir, 23. Ozan Sol, 94. Murat Elkatmış, 77. Ferit Özler, 29. Adem Metin Türk

Teknik Sorumlu
Tahsin Tam

Goller
Süleyman Güneş,63.dk (f), Ozan Sol,72.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sergen Yatağan 15.dk

Oyundan Çıkanlar
Celal Dumanlı 90.dk, Süleyman Güneş 66.dk, Medeni Bingöl 46.dk, Sergen Yatağan 40.dk, Cenk Şen 66.dk

Oyuna Girenler
Enes Karakuş 90.dk, Murat Elkatmış 66.dk, Ozan Sol 46.dk, Hüseyin Erkan 40.dk, Batuhan Ayvaz 66.dk

BAYBURT ÖZEL İDARE SPORBayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 8. Savaş Yorulmaz, 12. İbrahim Alan, 15. Emre Şahin, 21. Uğur Mustafa Türk, 24. Deniz Solmaz, 42. Ömer Esenkaya, 35. İlker Sayan, 61. Salih Seyis, 94. Sefa Narin

Yedekler
41. Enes Fidayeo, 28. Osman Emirkan Demir, 4. Abdulkadir Oktay, 26. Onur Çakmakcı, 55. İlter Ayyıldız, 77. Ramazan Işık, 66. Burak Bayram, 25. Feridun Kıroğlu, 51. Tolga Tekin

Teknik Sorumlu
Hakan Yılmaz

Goller
İbrahim Alan,8.dk (f), Uğur Mustafa Türk,45.dk (f), Uğur Mustafa Türk,51.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ömer Esenkaya 81.dk, Sarı Kart Sefa Narin 86.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kırdal 90+3.dk, Sarı Kart Savaş Yorulmaz 9.dk, Sarı Kart Deniz Solmaz 14.dk, Sarı Kart Uğur Mustafa Türk 57.dk

Oyundan Çıkanlar
İlker Sayan 79.dk, Savaş Yorulmaz 65.dk, Emre Şahin 60.dk, Uğur Mustafa Türk 79.dk

Oyuna Girenler
İlter Ayyıldız 79.dk, Onur Çakmakcı 65.dk, Feridun Kıroğlu 60.dk, Tolga Tekin 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor35267275228553
2Sakaryaspor351812563336630
3Kırşehir Belediyespor35198850276523
4Kırklarelispor351712656306326
5Van Spor351961054316323
6Bodrumspor351771175485827
7Etimesgut Belediyespor351771155295826
8Turgutluspor3516415445352-9
9Karacabey Belediyespor351310124839499
10Tarsus İdman Yurdu351310125347496
11Serik Belediyespor351213104746491
12Pendikspor351451658474711
13Pazarspor35145165656470
14Bayburt Özel İdare Spor3513517455544-10
15Sivas Belediyespor35913135147404
161922 Konyaspor3510916434539-2
17Kastamonuspor3581215294936-20
18Elazığspor359521478032-33
19Mamak FK3566233010824-78
20Kardemir Karabükspor351232131005-87

Fikstür

18.04.2021Başkent Akademi FK Pendikspor
22.04.2021Tarsus İdman Yurdu2-21922 Konyaspor
22.04.2021Bodrumspor2-3Bayburt Özel İdare Spor
22.04.2021Eyüpspor3-1Sivas Belediyespor
22.04.2021Karacabey Belediyespor2-2Serik Belediyespor
22.04.2021Kırklarelispor3-0Kastamonuspor
22.04.2021Kırşehir Belediyespor3-0Elazığspor
22.04.2021Pazarspor2-0Turgutluspor
22.04.2021Sakaryaspor3-1Kardemir Karabükspor
22.04.2021Van Spor1-0Etimesgut Belediyespor
22.04.2021Mamak FK1-6Pendikspor
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