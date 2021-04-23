Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Bodrumspor ve Bayburt Özel İdare Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Bodrumspor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 22.04.2021 14:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Bodrumspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı skoru ne oldu? Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bodrumspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.04.2021 14:00



Bodrumspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Hakemleri

Eren Gökmen(hakem), Hüseyin Otyakmaz(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Can(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)

{homeLogo} Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11

16. Gökdeniz Yılmaz, 25. Muhammet Aran, 6. Süleyman Özdamar, 37. Emre Kaplan, 17. Medeni Bingöl, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 24. Burak Çolak, 71. Cenk Şen, 15. Süleyman Güneş, 48. Celal Dumanlı



Yedekler

13. Melih Enes Uygun, 2. Kadir Arslan, 34. Hüseyin Erkan, 11. Batuhan Ayvaz, 99. Enes Karakuş, 88. Apti Mert Çayir, 23. Ozan Sol, 94. Murat Elkatmış, 77. Ferit Özler, 29. Adem Metin Türk



Teknik Sorumlu

Tahsin Tam



Goller

Süleyman Güneş,63.dk (f), Ozan Sol,72.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Sergen Yatağan 15.dk



Oyundan Çıkanlar

Celal Dumanlı 90.dk, Süleyman Güneş 66.dk, Medeni Bingöl 46.dk, Sergen Yatağan 40.dk, Cenk Şen 66.dk



Oyuna Girenler

Enes Karakuş 90.dk, Murat Elkatmış 66.dk, Ozan Sol 46.dk, Hüseyin Erkan 40.dk, Batuhan Ayvaz 66.dk

Bayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11

53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 8. Savaş Yorulmaz, 12. İbrahim Alan, 15. Emre Şahin, 21. Uğur Mustafa Türk, 24. Deniz Solmaz, 42. Ömer Esenkaya, 35. İlker Sayan, 61. Salih Seyis, 94. Sefa Narin



Yedekler

41. Enes Fidayeo, 28. Osman Emirkan Demir, 4. Abdulkadir Oktay, 26. Onur Çakmakcı, 55. İlter Ayyıldız, 77. Ramazan Işık, 66. Burak Bayram, 25. Feridun Kıroğlu, 51. Tolga Tekin



Teknik Sorumlu

Hakan Yılmaz



Goller

İbrahim Alan,8.dk (f), Uğur Mustafa Türk,45.dk (f), Uğur Mustafa Türk,51.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ömer Esenkaya 81.dk, Sarı Kart Sefa Narin 86.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kırdal 90+3.dk, Sarı Kart Savaş Yorulmaz 9.dk, Sarı Kart Deniz Solmaz 14.dk, Sarı Kart Uğur Mustafa Türk 57.dk



Oyundan Çıkanlar

İlker Sayan 79.dk, Savaş Yorulmaz 65.dk, Emre Şahin 60.dk, Uğur Mustafa Türk 79.dk



Oyuna Girenler

İlter Ayyıldız 79.dk, Onur Çakmakcı 65.dk, Feridun Kıroğlu 60.dk, Tolga Tekin 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 35 26 7 2 75 22 85 53 2 Sakaryaspor 35 18 12 5 63 33 66 30 3 Kırşehir Belediyespor 35 19 8 8 50 27 65 23 4 Kırklarelispor 35 17 12 6 56 30 63 26 5 Van Spor 35 19 6 10 54 31 63 23 6 Bodrumspor 35 17 7 11 75 48 58 27 7 Etimesgut Belediyespor 35 17 7 11 55 29 58 26 8 Turgutluspor 35 16 4 15 44 53 52 -9 9 Karacabey Belediyespor 35 13 10 12 48 39 49 9 10 Tarsus İdman Yurdu 35 13 10 12 53 47 49 6 11 Serik Belediyespor 35 12 13 10 47 46 49 1 12 Pendikspor 35 14 5 16 58 47 47 11 13 Pazarspor 35 14 5 16 56 56 47 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 35 13 5 17 45 55 44 -10 15 Sivas Belediyespor 35 9 13 13 51 47 40 4 16 1922 Konyaspor 35 10 9 16 43 45 39 -2 17 Kastamonuspor 35 8 12 15 29 49 36 -20 18 Elazığspor 35 9 5 21 47 80 32 -33 19 Mamak FK 35 6 6 23 30 108 24 -78 20 Kardemir Karabükspor 35 1 2 32 13 100 5 -87

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