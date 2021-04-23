Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Bodrumspor ve Bayburt Özel İdare Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Bodrumspor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 22.04.2021 14:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Bodrumspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı skoru ne oldu?
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Bodrumspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 14:00
Bodrumspor Bayburt Özel İdare Spor Maçının Hakemleri
Eren Gökmen(hakem), Hüseyin Otyakmaz(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Can(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)
Bodrumspor İlk 11
16. Gökdeniz Yılmaz, 25. Muhammet Aran, 6. Süleyman Özdamar, 37. Emre Kaplan, 17. Medeni Bingöl, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 24. Burak Çolak, 71. Cenk Şen, 15. Süleyman Güneş, 48. Celal Dumanlı
Yedekler
13. Melih Enes Uygun, 2. Kadir Arslan, 34. Hüseyin Erkan, 11. Batuhan Ayvaz, 99. Enes Karakuş, 88. Apti Mert Çayir, 23. Ozan Sol, 94. Murat Elkatmış, 77. Ferit Özler, 29. Adem Metin Türk
Teknik Sorumlu
Tahsin Tam
Goller
Süleyman Güneş,63.dk (f), Ozan Sol,72.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sergen Yatağan 15.dk
Oyundan Çıkanlar
Celal Dumanlı 90.dk, Süleyman Güneş 66.dk, Medeni Bingöl 46.dk, Sergen Yatağan 40.dk, Cenk Şen 66.dk
Oyuna Girenler
Enes Karakuş 90.dk, Murat Elkatmış 66.dk, Ozan Sol 46.dk, Hüseyin Erkan 40.dk, Batuhan Ayvaz 66.dk
Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 8. Savaş Yorulmaz, 12. İbrahim Alan, 15. Emre Şahin, 21. Uğur Mustafa Türk, 24. Deniz Solmaz, 42. Ömer Esenkaya, 35. İlker Sayan, 61. Salih Seyis, 94. Sefa Narin
Yedekler
41. Enes Fidayeo, 28. Osman Emirkan Demir, 4. Abdulkadir Oktay, 26. Onur Çakmakcı, 55. İlter Ayyıldız, 77. Ramazan Işık, 66. Burak Bayram, 25. Feridun Kıroğlu, 51. Tolga Tekin
Teknik Sorumlu
Hakan Yılmaz
Goller
İbrahim Alan,8.dk (f), Uğur Mustafa Türk,45.dk (f), Uğur Mustafa Türk,51.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ömer Esenkaya 81.dk, Sarı Kart Sefa Narin 86.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kırdal 90+3.dk, Sarı Kart Savaş Yorulmaz 9.dk, Sarı Kart Deniz Solmaz 14.dk, Sarı Kart Uğur Mustafa Türk 57.dk
Oyundan Çıkanlar
İlker Sayan 79.dk, Savaş Yorulmaz 65.dk, Emre Şahin 60.dk, Uğur Mustafa Türk 79.dk
Oyuna Girenler
İlter Ayyıldız 79.dk, Onur Çakmakcı 65.dk, Feridun Kıroğlu 60.dk, Tolga Tekin 79.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|35
|26
|7
|2
|75
|22
|85
|53
|2
|Sakaryaspor
|35
|18
|12
|5
|63
|33
|66
|30
|3
|Kırşehir Belediyespor
|35
|19
|8
|8
|50
|27
|65
|23
|4
|Kırklarelispor
|35
|17
|12
|6
|56
|30
|63
|26
|5
|Van Spor
|35
|19
|6
|10
|54
|31
|63
|23
|6
|Bodrumspor
|35
|17
|7
|11
|75
|48
|58
|27
|7
|Etimesgut Belediyespor
|35
|17
|7
|11
|55
|29
|58
|26
|8
|Turgutluspor
|35
|16
|4
|15
|44
|53
|52
|-9
|9
|Karacabey Belediyespor
|35
|13
|10
|12
|48
|39
|49
|9
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|35
|13
|10
|12
|53
|47
|49
|6
|11
|Serik Belediyespor
|35
|12
|13
|10
|47
|46
|49
|1
|12
|Pendikspor
|35
|14
|5
|16
|58
|47
|47
|11
|13
|Pazarspor
|35
|14
|5
|16
|56
|56
|47
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|35
|13
|5
|17
|45
|55
|44
|-10
|15
|Sivas Belediyespor
|35
|9
|13
|13
|51
|47
|40
|4
|16
|1922 Konyaspor
|35
|10
|9
|16
|43
|45
|39
|-2
|17
|Kastamonuspor
|35
|8
|12
|15
|29
|49
|36
|-20
|18
|Elazığspor
|35
|9
|5
|21
|47
|80
|32
|-33
|19
|Mamak FK
|35
|6
|6
|23
|30
|108
|24
|-78
|20
|Kardemir Karabükspor
|35
|1
|2
|32
|13
|100
|5
|-87
Fikstür
|18.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Pendikspor
|22.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|2-2
|1922 Konyaspor
|22.04.2021
|Bodrumspor
|2-3
|Bayburt Özel İdare Spor
|22.04.2021
|Eyüpspor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|22.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Serik Belediyespor
|22.04.2021
|Kırklarelispor
|3-0
|Kastamonuspor
|22.04.2021
|Kırşehir Belediyespor
|3-0
|Elazığspor
|22.04.2021
|Pazarspor
|2-0
|Turgutluspor
|22.04.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Kardemir Karabükspor
|22.04.2021
|Van Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|22.04.2021
|Mamak FK
|1-6
|Pendikspor