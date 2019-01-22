Bodrumspor için tarihi maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını ilk kez son 16 takım arasına yazdıran TFF 2'nci Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Spor Toto Süper Lig'den güçlü rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'u çeyrek final için ağırlayacak.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bilet fiyatları VIP tribün 50, diğer tribünler 30 TL olarak belirlendi. Bu sezon Türkiye Kupası'nda tarihinin en iyi başarısını gösterip Sivasspor ve Ankaragücü'nü eleyerek 2 Süper Lig takımını birden saf dışı bırakan Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'la son 16 turunda oynadığı ilk maçta deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen son 10 dakikada yediği gollerle 3-2 yenildi.

Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Engin İpekoğlu, taraftarlarının desteğiyle rövanşı kazanıp çeyrek finale çıkan taraf olmak istediklerini söyledi.

DHA