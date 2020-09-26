Misli.com 2. Lig'de 2. hafta maçları oynanıyor. Bu hafta oynanacak maçlar, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birisi de Bodrumspor ile Kastamonuspor arasında oynanacak. Sezona Etimesgut Bld. karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi ile başlayan Bodrumspor, 0 puanla 15. sırada bulunuyor. Kastamonuspor ise Karacabey Bld. karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle 8. sırada. Peki, Bodrumspor - Kastamonuspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BODRUMSPOR - KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'de 2. haftanın maçı Bodrumspor - Kastamonuspor, 26 Eylül Cumartesi (bugün) saat 16.00'da başlayacak. Bodrum İlçe stadında oynanacak karşılaşmayı, hakem Volkan Okur yönetecek. Volkan Okur'un yardımcılıklarını ise Adem Şahan ve Mahmut Gülle üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl TFF ve Misli.com arasında yapılan sponsorluk anlaşması sonucunda 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamalarından izlenebilecek. Bodrumspor - Kastamonuspor maçı da bugün saat 16.00'da Misli.com IOS ve Android uygulamalarından izleyicilerle buluşacak.

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