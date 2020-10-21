Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrumspor - Kırklarelispor, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon ligin üst sıralarında bulunan Kırklarelispor, 5 maçında 9 puan toplayabildi ve 6. sırada yerini aldı. Bodrumspor ise rakibinin tam tersi şeklinde 5 maçta 3 puan toplayarak 16. sırada bulunuyor. Peki, Bodrumspor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BODRUMSPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaşacak olan Bodrumspor - Kırklarelispor, galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı, Serhad Ürkmez yönetecek. Serhad Ürkmez'in yardımcılıklarını Gökhan Yüksel ve Birkan Çanakcıoğlu yapacak.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Bodrumspor - Kırklarelispor maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com canlı izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçları