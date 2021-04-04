Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Bodrumspor ve Kırşehir Belediye Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Bodrumspor sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Bodrumspor - Kırşehir Belediye Spor maçı skoru ne oldu? Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bodrumspor Kırşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Bodrumspor Kırşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri

Ömer Faruk Gültekin(hakem), Mehmet Mithat Levent(1. Yardımcı Hakem), Selman Timur(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)

{homeLogo} Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11

35. Egemen Gençalp, 6. Süleyman Özdamar, 8. Oğuzhan Türk, 11. Batuhan Ayvaz, 37. Emre Kaplan, 48. Celal Dumanlı, 71. Cenk Şen, 90. Halil İbrahim Sevinç, 91. Batuhan Berkay Fındık, 94. Murat Elkatmış, 14. Emirhan Subaş



Yedekler

1. Yakup Mert Çakır, 2. Kadir Arslan, 15. Süleyman Güneş, 20. Orhan Aktaş, 24. Burak Çolak, 29. Adem Metin Türk, 34. Hüseyin Erkan, 77. Ferit Özler, 88. Apti Mert Çayir, 99. Enes Karakuş



Teknik Sorumlu

Tahsin Tam



Goller

{homeGoal}



Kartlar

Sarı Kart Emre Kaplan 64.dk



Oyundan Çıkanlar

Emirhan Subaş 85.dk, Batuhan Ayvaz 64.dk, Cenk Şen 64.dk, Halil İbrahim Sevinç 85.dk, Murat Elkatmış 73.dk



Oyuna Girenler

Ferit Özler 85.dk, Adem Metin Türk 64.dk, Apti Mert Çayir 64.dk, Burak Çolak 85.dk, Süleyman Güneş 73.dk

Kırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11

1. Ahmet Sabri Fener, 4. Nuri Melih Mursal, 68. Volkan Altınsoy, 77. Batuhan Süer, 67. Onur Karakabak, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 9. Abdülkadir Akyıldız, 17. Ali Kucık, 12. Üstün Bilgi



Yedekler

99. Deniz Çınar, 10. Ahmet Karadayı, 54. Eren Taşkın, 20. Furkan Polat, 18. Gökay Iravul, 22. İsmail Düzgün, 33. Oğuzhan Yazıcı, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 47. Şerif Doğan



Teknik Sorumlu

Ercümend Hülakü Coşkundere



Goller

Abdülkadir Akyıldız,68.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Volkan Altınsoy 62.dk, Kırmızı Kart Nuri Melih Mursal 35.dk, Sarı Kart Abdülkadir Akyıldız 54.dk, Sarı Kart Şerif Doğan 90+1.dk, Sarı Kart Eren Taşkın 90+6.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Alaeddinoğlu 89.dk, Ali Kucık 73.dk, Üstün Bilgi 38.dk, Hakan Yavuz 89.dk



Oyuna Girenler

Eren Taşkın 89.dk, Ahmet Karadayı 73.dk, Oğuzhan Yazıcı 38.dk, Şerif Doğan 89.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 31 23 6 2 70 21 75 49 2 Van Spor 31 17 6 8 51 28 57 23 3 Sakaryaspor 31 15 12 4 50 29 57 21 4 Kırşehir Belediyespor 31 16 8 7 44 25 56 19 5 Kırklarelispor 31 14 12 5 44 25 54 19 6 Etimesgut Belediyespor 31 15 7 9 51 26 52 25 7 Bodrumspor 31 15 7 9 64 41 52 23 8 Turgutluspor 31 15 4 12 40 43 49 -3 9 Tarsus İdman Yurdu 31 12 9 10 49 41 45 8 10 Serik Belediyespor 31 11 12 8 44 39 45 5 11 Karacabey Belediyespor 31 12 7 12 40 35 43 5 12 Pendikspor 31 12 4 15 50 42 40 8 13 Pazarspor 31 11 5 15 50 53 38 -3 14 Sivas Belediyespor 31 8 13 10 42 40 37 2 15 1922 Konyaspor 31 9 7 15 38 40 34 -2 16 Bayburt Özel İdare Spor 31 10 4 17 38 52 34 -14 17 Kastamonuspor 31 7 10 14 26 45 31 -19 18 Elazığspor 31 8 5 18 40 62 29 -22 19 Mamak FK 31 6 6 19 28 91 24 -63 20 Kardemir Karabükspor 31 1 2 28 10 91 5 -81

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