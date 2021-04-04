Gülben Ergen, "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü NFT olarak satacakHekimoğlu Trabzon 1 - 1 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuEyüpspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSilahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSakaryaspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKırklarelispor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Bodrumspor ve Kırşehir Belediye Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Bodrumspor sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Bodrumspor - Kırşehir Belediye Spor maçı skoru ne oldu?

Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bodrumspor  Kırşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Bodrumspor Kırşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri
Ömer Faruk Gültekin(hakem), Mehmet Mithat Levent(1. Yardımcı Hakem), Selman Timur(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)

{homeLogo}Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 6. Süleyman Özdamar, 8. Oğuzhan Türk, 11. Batuhan Ayvaz, 37. Emre Kaplan, 48. Celal Dumanlı, 71. Cenk Şen, 90. Halil İbrahim Sevinç, 91. Batuhan Berkay Fındık, 94. Murat Elkatmış, 14. Emirhan Subaş

Yedekler
1. Yakup Mert Çakır, 2. Kadir Arslan, 15. Süleyman Güneş, 20. Orhan Aktaş, 24. Burak Çolak, 29. Adem Metin Türk, 34. Hüseyin Erkan, 77. Ferit Özler, 88. Apti Mert Çayir, 99. Enes Karakuş

Teknik Sorumlu
Tahsin Tam

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Emre Kaplan 64.dk

Oyundan Çıkanlar
Emirhan Subaş 85.dk, Batuhan Ayvaz 64.dk, Cenk Şen 64.dk, Halil İbrahim Sevinç 85.dk, Murat Elkatmış 73.dk

Oyuna Girenler
Ferit Özler 85.dk, Adem Metin Türk 64.dk, Apti Mert Çayir 64.dk, Burak Çolak 85.dk, Süleyman Güneş 73.dk

KIRŞEHİR BELEDİYE SPORKırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11
1. Ahmet Sabri Fener, 4. Nuri Melih Mursal, 68. Volkan Altınsoy, 77. Batuhan Süer, 67. Onur Karakabak, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 9. Abdülkadir Akyıldız, 17. Ali Kucık, 12. Üstün Bilgi

Yedekler
99. Deniz Çınar, 10. Ahmet Karadayı, 54. Eren Taşkın, 20. Furkan Polat, 18. Gökay Iravul, 22. İsmail Düzgün, 33. Oğuzhan Yazıcı, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 47. Şerif Doğan

Teknik Sorumlu
Ercümend Hülakü Coşkundere

Goller
Abdülkadir Akyıldız,68.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Volkan Altınsoy 62.dk, Kırmızı Kart Nuri Melih Mursal 35.dk, Sarı Kart Abdülkadir Akyıldız 54.dk, Sarı Kart Şerif Doğan 90+1.dk, Sarı Kart Eren Taşkın 90+6.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Alaeddinoğlu 89.dk, Ali Kucık 73.dk, Üstün Bilgi 38.dk, Hakan Yavuz 89.dk

Oyuna Girenler
Eren Taşkın 89.dk, Ahmet Karadayı 73.dk, Oğuzhan Yazıcı 38.dk, Şerif Doğan 89.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor31236270217549
2Van Spor31176851285723
3Sakaryaspor311512450295721
4Kırşehir Belediyespor31168744255619
5Kırklarelispor311412544255419
6Etimesgut Belediyespor31157951265225
7Bodrumspor31157964415223
8Turgutluspor3115412404349-3
9Tarsus İdman Yurdu31129104941458
10Serik Belediyespor31111284439455
11Karacabey Belediyespor31127124035435
12Pendikspor31124155042408
13Pazarspor3111515505338-3
14Sivas Belediyespor31813104240372
151922 Konyaspor319715384034-2
16Bayburt Özel İdare Spor3110417385234-14
17Kastamonuspor3171014264531-19
18Elazığspor318518406229-22
19Mamak FK316619289124-63
20Kardemir Karabükspor31122810915-81

Fikstür

01.04.20211922 Konyaspor1-0Etimesgut Belediyespor
01.04.2021Van Spor1-1Bayburt Özel İdare Spor
01.04.2021Tarsus İdman Yurdu4-0Kardemir Karabükspor
01.04.2021Bodrumspor0-1Kırşehir Belediyespor
01.04.2021Eyüpspor2-0Turgutluspor
01.04.2021Karacabey Belediyespor4-0Başkent Akademi FK
01.04.2021Kastamonuspor0-0Sivas Belediyespor
01.04.2021Pazarspor2-3Elazığspor
01.04.2021Sakaryaspor0-0Pendikspor
01.04.2021Kırklarelispor0-0Serik Belediyespor
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT