Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Bodrumspor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Bodrumspor ve Kırşehir Belediye Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Bodrumspor sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Bodrumspor - Kırşehir Belediye Spor maçı skoru ne oldu?
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Bodrumspor Kırşehir Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Bodrumspor Kırşehir Belediye Spor Maçının Hakemleri
Ömer Faruk Gültekin(hakem), Mehmet Mithat Levent(1. Yardımcı Hakem), Selman Timur(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)
Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 6. Süleyman Özdamar, 8. Oğuzhan Türk, 11. Batuhan Ayvaz, 37. Emre Kaplan, 48. Celal Dumanlı, 71. Cenk Şen, 90. Halil İbrahim Sevinç, 91. Batuhan Berkay Fındık, 94. Murat Elkatmış, 14. Emirhan Subaş
Yedekler
1. Yakup Mert Çakır, 2. Kadir Arslan, 15. Süleyman Güneş, 20. Orhan Aktaş, 24. Burak Çolak, 29. Adem Metin Türk, 34. Hüseyin Erkan, 77. Ferit Özler, 88. Apti Mert Çayir, 99. Enes Karakuş
Teknik Sorumlu
Tahsin Tam
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Emre Kaplan 64.dk
Oyundan Çıkanlar
Emirhan Subaş 85.dk, Batuhan Ayvaz 64.dk, Cenk Şen 64.dk, Halil İbrahim Sevinç 85.dk, Murat Elkatmış 73.dk
Oyuna Girenler
Ferit Özler 85.dk, Adem Metin Türk 64.dk, Apti Mert Çayir 64.dk, Burak Çolak 85.dk, Süleyman Güneş 73.dk
Kırşehir Belediye Spor İlk 11
1. Ahmet Sabri Fener, 4. Nuri Melih Mursal, 68. Volkan Altınsoy, 77. Batuhan Süer, 67. Onur Karakabak, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 9. Abdülkadir Akyıldız, 17. Ali Kucık, 12. Üstün Bilgi
Yedekler
99. Deniz Çınar, 10. Ahmet Karadayı, 54. Eren Taşkın, 20. Furkan Polat, 18. Gökay Iravul, 22. İsmail Düzgün, 33. Oğuzhan Yazıcı, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 47. Şerif Doğan
Teknik Sorumlu
Ercümend Hülakü Coşkundere
Goller
Abdülkadir Akyıldız,68.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Volkan Altınsoy 62.dk, Kırmızı Kart Nuri Melih Mursal 35.dk, Sarı Kart Abdülkadir Akyıldız 54.dk, Sarı Kart Şerif Doğan 90+1.dk, Sarı Kart Eren Taşkın 90+6.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Alaeddinoğlu 89.dk, Ali Kucık 73.dk, Üstün Bilgi 38.dk, Hakan Yavuz 89.dk
Oyuna Girenler
Eren Taşkın 89.dk, Ahmet Karadayı 73.dk, Oğuzhan Yazıcı 38.dk, Şerif Doğan 89.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|31
|23
|6
|2
|70
|21
|75
|49
|2
|Van Spor
|31
|17
|6
|8
|51
|28
|57
|23
|3
|Sakaryaspor
|31
|15
|12
|4
|50
|29
|57
|21
|4
|Kırşehir Belediyespor
|31
|16
|8
|7
|44
|25
|56
|19
|5
|Kırklarelispor
|31
|14
|12
|5
|44
|25
|54
|19
|6
|Etimesgut Belediyespor
|31
|15
|7
|9
|51
|26
|52
|25
|7
|Bodrumspor
|31
|15
|7
|9
|64
|41
|52
|23
|8
|Turgutluspor
|31
|15
|4
|12
|40
|43
|49
|-3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|31
|12
|9
|10
|49
|41
|45
|8
|10
|Serik Belediyespor
|31
|11
|12
|8
|44
|39
|45
|5
|11
|Karacabey Belediyespor
|31
|12
|7
|12
|40
|35
|43
|5
|12
|Pendikspor
|31
|12
|4
|15
|50
|42
|40
|8
|13
|Pazarspor
|31
|11
|5
|15
|50
|53
|38
|-3
|14
|Sivas Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|40
|37
|2
|15
|1922 Konyaspor
|31
|9
|7
|15
|38
|40
|34
|-2
|16
|Bayburt Özel İdare Spor
|31
|10
|4
|17
|38
|52
|34
|-14
|17
|Kastamonuspor
|31
|7
|10
|14
|26
|45
|31
|-19
|18
|Elazığspor
|31
|8
|5
|18
|40
|62
|29
|-22
|19
|Mamak FK
|31
|6
|6
|19
|28
|91
|24
|-63
|20
|Kardemir Karabükspor
|31
|1
|2
|28
|10
|91
|5
|-81
Fikstür
|01.04.2021
|1922 Konyaspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|01.04.2021
|Van Spor
|1-1
|Bayburt Özel İdare Spor
|01.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|01.04.2021
|Bodrumspor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|01.04.2021
|Eyüpspor
|2-0
|Turgutluspor
|01.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|4-0
|Başkent Akademi FK
|01.04.2021
|Kastamonuspor
|0-0
|Sivas Belediyespor
|01.04.2021
|Pazarspor
|2-3
|Elazığspor
|01.04.2021
|Sakaryaspor
|0-0
|Pendikspor
|01.04.2021
|Kırklarelispor
|0-0
|Serik Belediyespor