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Bodrumspor, Mamak Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Bodrumspor, Mamak ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bodrumspor, Mamak Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Bodrumspor, Mamak ile karşılaştı. maç 7-2 sona erdi. Bodrumspor ve Mamak taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Bodrumspor sahasında Mamak ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bodrumspor - Mamak maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Bodrumspor  Mamak Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Bodrumspor Mamak Maçının Hakemleri
Ömer Kocabey(hakem), Mehmet Ali Vardar(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Kırbaş(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

{homeLogo}Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 4. Erkan Değişmez, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 22. Kayahan Karagöl, 23. Ozan Sol, 25. Muhammet Aran, 7. Harun Kavaklıdere, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık

Yedekler
16. Gökdeniz Yılmaz, 24. Burak Çolak, 9. Mikail Başar, 18. Osman Yıldırım, 19. Emre Işık, 34. Hüseyin Erkan, 52. Fatih Bektaş, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 88. Apti Mert Çayir, 5. Emre Can Coşkun

Teknik Sorumlu
Tahsin Tam

Goller
Ozan Sol,11.dk (f), Harun Kavaklıdere,23.dk (p), Harun Kavaklıdere,25.dk (f), Harun Kavaklıdere,36.dk (f), Harun Kavaklıdere,44.dk (f), Ozan Sol,82.dk (f), Harun Kavaklıdere,85.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ozan Sol 55.dk, Sarı Kart Muhammet Aran 48.dk

Oyundan Çıkanlar
Erkan Değişmez 67.dk, Sergen Yatağan 86.dk, Emirhan Subaş 77.dk, Cenk Şen 46.dk, Batuhan Berkay Fındık 46.dk

Oyuna Girenler
Apti Mert Çayir 67.dk, Hüseyin Erkan 86.dk, Burak Çolak 77.dk, Mikail Başar 46.dk, Emre Can Coşkun 46.dk

MAMAKMamak

Mamak İlk 11
98. Yiğit Kafkasyalı, 70. Alperen Özşahin, 6. Halilcan Doğan, 67. Salih Sefercik, 16. Özkan Toprak, 5. Hüseyin İriç, 29. Mehmet Enes Kurt, 8. Mahmut Altınkaya, 19. Görkem Can Güner, 61. Yavuz Alemdar, 17. Nazmi Gökçe İmdat

Yedekler
25. Burak Cemal Çelik, 47. Mehmet Halil Daniş, 9. Enes Kubat, 7. Hazarhan Karaca, 11. Mehmet Ali Yurdakul, 88. Emran Muhammet

Teknik Sorumlu
Vehbi Haluk Bulgurlu

Goller
Özkan Toprak,29.dk (p), Enes Kubat,48.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Yiğit Kafkasyalı 22.dk

Oyundan Çıkanlar
Salih Sefercik 75.dk, Hüseyin İriç 46.dk, Nazmi Gökçe İmdat 46.dk, Yiğit Kafkasyalı 46.dk, Halilcan Doğan 20.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Halil Daniş 75.dk, Emran Muhammet 46.dk, Enes Kubat 46.dk, Burak Cemal Çelik 46.dk, Hazarhan Karaca 20.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor13101233113122
2Turgutluspor13904151727-2
3Van Spor137422013257
4Sakaryaspor126421813225
5Serik Belediyespor135621913216
6Karacabey Belediyespor136341812216
7Kırşehir Belediyespor12633159216
8Etimesgut Belediyespor135441512193
9Tarsus İdman Yurdu125342316187
10Kırklarelispor12462104186
111922 Konyaspor135261712175
12Pazarspor105141917162
13Bodrumspor134362622154
14Sivas Belediyespor123541818140
15Kastamonuspor13337122112-9
16Mamak FK12327102511-15
17Pendikspor12318141810-4
18Elazığspor12417142113-7
19Bayburt Özel İdare Spor103078179-9
20Kardemir Karabükspor1302113362-33

Fikstür

03.12.00201922 Konyaspor1-0Kastamonuspor
03.12.0020Van Spor2-2Serik Belediyespor
03.12.0020Tarsus İdman Yurdu4-0Turgutluspor
03.12.0020SakaryasporP-PElazığspor
03.12.0020Pazarspor4-0Bayburt Özel İdare Spor
03.12.0020Kırşehir Belediyespor3-1Sivas Belediyespor
03.12.0020Kırklarelispor0-0Kardemir Karabükspor
03.12.0020Karacabey Belediyespor1-0Pendikspor
03.12.0020Eyüpspor4-1Etimesgut Belediyespor
03.12.0020Bodrumspor7-2Başkent Akademi FK


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