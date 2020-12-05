Bodrumspor, Mamak Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Bodrumspor, Mamak ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Bodrumspor, Mamak ile karşılaştı. maç 7-2 sona erdi. Bodrumspor ve Mamak taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Bodrumspor sahasında Mamak ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bodrumspor - Mamak maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Bodrumspor Mamak Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Bodrumspor Mamak Maçının Hakemleri
Ömer Kocabey(hakem), Mehmet Ali Vardar(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Kırbaş(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)
Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 4. Erkan Değişmez, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 22. Kayahan Karagöl, 23. Ozan Sol, 25. Muhammet Aran, 7. Harun Kavaklıdere, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık
Yedekler
16. Gökdeniz Yılmaz, 24. Burak Çolak, 9. Mikail Başar, 18. Osman Yıldırım, 19. Emre Işık, 34. Hüseyin Erkan, 52. Fatih Bektaş, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 88. Apti Mert Çayir, 5. Emre Can Coşkun
Teknik Sorumlu
Tahsin Tam
Goller
Ozan Sol,11.dk (f), Harun Kavaklıdere,23.dk (p), Harun Kavaklıdere,25.dk (f), Harun Kavaklıdere,36.dk (f), Harun Kavaklıdere,44.dk (f), Ozan Sol,82.dk (f), Harun Kavaklıdere,85.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ozan Sol 55.dk, Sarı Kart Muhammet Aran 48.dk
Oyundan Çıkanlar
Erkan Değişmez 67.dk, Sergen Yatağan 86.dk, Emirhan Subaş 77.dk, Cenk Şen 46.dk, Batuhan Berkay Fındık 46.dk
Oyuna Girenler
Apti Mert Çayir 67.dk, Hüseyin Erkan 86.dk, Burak Çolak 77.dk, Mikail Başar 46.dk, Emre Can Coşkun 46.dk
Mamak İlk 11
98. Yiğit Kafkasyalı, 70. Alperen Özşahin, 6. Halilcan Doğan, 67. Salih Sefercik, 16. Özkan Toprak, 5. Hüseyin İriç, 29. Mehmet Enes Kurt, 8. Mahmut Altınkaya, 19. Görkem Can Güner, 61. Yavuz Alemdar, 17. Nazmi Gökçe İmdat
Yedekler
25. Burak Cemal Çelik, 47. Mehmet Halil Daniş, 9. Enes Kubat, 7. Hazarhan Karaca, 11. Mehmet Ali Yurdakul, 88. Emran Muhammet
Teknik Sorumlu
Vehbi Haluk Bulgurlu
Goller
Özkan Toprak,29.dk (p), Enes Kubat,48.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Yiğit Kafkasyalı 22.dk
Oyundan Çıkanlar
Salih Sefercik 75.dk, Hüseyin İriç 46.dk, Nazmi Gökçe İmdat 46.dk, Yiğit Kafkasyalı 46.dk, Halilcan Doğan 20.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Halil Daniş 75.dk, Emran Muhammet 46.dk, Enes Kubat 46.dk, Burak Cemal Çelik 46.dk, Hazarhan Karaca 20.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|13
|10
|1
|2
|33
|11
|31
|22
|2
|Turgutluspor
|13
|9
|0
|4
|15
|17
|27
|-2
|3
|Van Spor
|13
|7
|4
|2
|20
|13
|25
|7
|4
|Sakaryaspor
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|22
|5
|5
|Serik Belediyespor
|13
|5
|6
|2
|19
|13
|21
|6
|6
|Karacabey Belediyespor
|13
|6
|3
|4
|18
|12
|21
|6
|7
|Kırşehir Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|15
|9
|21
|6
|8
|Etimesgut Belediyespor
|13
|5
|4
|4
|15
|12
|19
|3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|12
|5
|3
|4
|23
|16
|18
|7
|10
|Kırklarelispor
|12
|4
|6
|2
|10
|4
|18
|6
|11
|1922 Konyaspor
|13
|5
|2
|6
|17
|12
|17
|5
|12
|Pazarspor
|10
|5
|1
|4
|19
|17
|16
|2
|13
|Bodrumspor
|13
|4
|3
|6
|26
|22
|15
|4
|14
|Sivas Belediyespor
|12
|3
|5
|4
|18
|18
|14
|0
|15
|Kastamonuspor
|13
|3
|3
|7
|12
|21
|12
|-9
|16
|Mamak FK
|12
|3
|2
|7
|10
|25
|11
|-15
|17
|Pendikspor
|12
|3
|1
|8
|14
|18
|10
|-4
|18
|Elazığspor
|12
|4
|1
|7
|14
|21
|13
|-7
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|10
|3
|0
|7
|8
|17
|9
|-9
|20
|Kardemir Karabükspor
|13
|0
|2
|11
|3
|36
|2
|-33
Fikstür
|03.12.0020
|1922 Konyaspor
|1-0
|Kastamonuspor
|03.12.0020
|Van Spor
|2-2
|Serik Belediyespor
|03.12.0020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Turgutluspor
|03.12.0020
|Sakaryaspor
|P-P
|Elazığspor
|03.12.0020
|Pazarspor
|4-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|03.12.0020
|Kırşehir Belediyespor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|03.12.0020
|Kırklarelispor
|0-0
|Kardemir Karabükspor
|03.12.0020
|Karacabey Belediyespor
|1-0
|Pendikspor
|03.12.0020
|Eyüpspor
|4-1
|Etimesgut Belediyespor
|03.12.0020
|Bodrumspor
|7-2
|Başkent Akademi FK