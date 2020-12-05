Bodrumspor, Mamak Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Bodrumspor, Mamak ile karşılaştı. maç 7-2 sona erdi. Bodrumspor ve Mamak taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Bodrumspor sahasında Mamak ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bodrumspor - Mamak maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Bodrum İlçe Stadı - Muğla - Bodrum



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Bodrumspor Mamak Maçının Hakemleri

Ömer Kocabey(hakem), Mehmet Ali Vardar(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Kırbaş(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

{homeLogo} Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11

35. Egemen Gençalp, 4. Erkan Değişmez, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 22. Kayahan Karagöl, 23. Ozan Sol, 25. Muhammet Aran, 7. Harun Kavaklıdere, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık



Yedekler

16. Gökdeniz Yılmaz, 24. Burak Çolak, 9. Mikail Başar, 18. Osman Yıldırım, 19. Emre Işık, 34. Hüseyin Erkan, 52. Fatih Bektaş, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 88. Apti Mert Çayir, 5. Emre Can Coşkun



Teknik Sorumlu

Tahsin Tam



Goller

Ozan Sol,11.dk (f), Harun Kavaklıdere,23.dk (p), Harun Kavaklıdere,25.dk (f), Harun Kavaklıdere,36.dk (f), Harun Kavaklıdere,44.dk (f), Ozan Sol,82.dk (f), Harun Kavaklıdere,85.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ozan Sol 55.dk, Sarı Kart Muhammet Aran 48.dk



Oyundan Çıkanlar

Erkan Değişmez 67.dk, Sergen Yatağan 86.dk, Emirhan Subaş 77.dk, Cenk Şen 46.dk, Batuhan Berkay Fındık 46.dk



Oyuna Girenler

Apti Mert Çayir 67.dk, Hüseyin Erkan 86.dk, Burak Çolak 77.dk, Mikail Başar 46.dk, Emre Can Coşkun 46.dk

Mamak

Mamak İlk 11

98. Yiğit Kafkasyalı, 70. Alperen Özşahin, 6. Halilcan Doğan, 67. Salih Sefercik, 16. Özkan Toprak, 5. Hüseyin İriç, 29. Mehmet Enes Kurt, 8. Mahmut Altınkaya, 19. Görkem Can Güner, 61. Yavuz Alemdar, 17. Nazmi Gökçe İmdat



Yedekler

25. Burak Cemal Çelik, 47. Mehmet Halil Daniş, 9. Enes Kubat, 7. Hazarhan Karaca, 11. Mehmet Ali Yurdakul, 88. Emran Muhammet



Teknik Sorumlu

Vehbi Haluk Bulgurlu



Goller

Özkan Toprak,29.dk (p), Enes Kubat,48.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Yiğit Kafkasyalı 22.dk



Oyundan Çıkanlar

Salih Sefercik 75.dk, Hüseyin İriç 46.dk, Nazmi Gökçe İmdat 46.dk, Yiğit Kafkasyalı 46.dk, Halilcan Doğan 20.dk



Oyuna Girenler

Mehmet Halil Daniş 75.dk, Emran Muhammet 46.dk, Enes Kubat 46.dk, Burak Cemal Çelik 46.dk, Hazarhan Karaca 20.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 13 10 1 2 33 11 31 22 2 Turgutluspor 13 9 0 4 15 17 27 -2 3 Van Spor 13 7 4 2 20 13 25 7 4 Sakaryaspor 12 6 4 2 18 13 22 5 5 Serik Belediyespor 13 5 6 2 19 13 21 6 6 Karacabey Belediyespor 13 6 3 4 18 12 21 6 7 Kırşehir Belediyespor 12 6 3 3 15 9 21 6 8 Etimesgut Belediyespor 13 5 4 4 15 12 19 3 9 Tarsus İdman Yurdu 12 5 3 4 23 16 18 7 10 Kırklarelispor 12 4 6 2 10 4 18 6 11 1922 Konyaspor 13 5 2 6 17 12 17 5 12 Pazarspor 10 5 1 4 19 17 16 2 13 Bodrumspor 13 4 3 6 26 22 15 4 14 Sivas Belediyespor 12 3 5 4 18 18 14 0 15 Kastamonuspor 13 3 3 7 12 21 12 -9 16 Mamak FK 12 3 2 7 10 25 11 -15 17 Pendikspor 12 3 1 8 14 18 10 -4 18 Elazığspor 12 4 1 7 14 21 13 -7 19 Bayburt Özel İdare Spor 10 3 0 7 8 17 9 -9 20 Kardemir Karabükspor 13 0 2 11 3 36 2 -33

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