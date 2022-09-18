Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 6.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bodrumspor ile Manisa FK arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bodrumspor- Manisa FK maçı canlı izle | Bodrumspor- Manisa FK maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...

BODRUMSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Bodrumspor- Manisa FK maçı 18 Eylül Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Coşkunses'in yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Hasan Hüseyin Tetik yapıyor.

BODRUMSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

BODRUMSPOR - MANİSA FK MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Bodrumspor- Manisa FK maçı TRT AVAZ kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BODRUMSPOR - MANİSA FK MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ