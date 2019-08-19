Bodrumspor Raif'in peşinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona iddialı hazırlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, İnegölspor'la yolları ayırmaya hazırlanan orta saha Raif Demir'in peşine düştü. Kariyerinde 3 kez gol krallığı yaşayan 31 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen yeşil-beyazlıların transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Raif'in bonservis sorunu olmadığı öğrenilirken, deneyimli oyuuncuyu Bodrumspor'un yanı sıra Hacettepe, Sarıyer ve Bakspor'un da istediği vurgulandı. On numara pozisyonunun yanı sıra santrfor ve kanatlarda da görev yapabilen Raif Demir, Orhangazi Gençlerbirliği'nde futboa başladı. İnegölspor'da 2006 yılında profesyonelliğe adım atan futbolcu, Çanakkale Dardanelspor, Keçiörengücü ve Körfezspor'da oynadı. TFF 1. Lig'de 22, 2. Lig'de 223, 3. Lig'de ise 73 müsabakaya çıkan Raif Demir, toplam 103 gol atarak skorer bir tablo çizdi.

DHA