Bodrumspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Bodrumspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Bodrumspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 19. hafta maçında Bodrumspor sahasında Turgutluspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Bodrumspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu? Bodrumspor, Turgutluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bodrumspor Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bodrum İlçe Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 13:00



Bodrumspor Turgutluspor Maçının Hakemleri

Aykut Sergin(hakem), Ali Uğurtan Demirtaş(1. Yardımcı Hakem), Efe Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Tolga Akbaba(dördüncü Hakem)

Bodrumspor İlk 11

16. Gökdeniz Yılmaz, 4. Erkan Değişmez, 8. Oğuzhan Türk, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 24. Burak Çolak, 25. Muhammet Aran, 48. Celal Dumanlı, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık



Yedekler

1. Yakup Mert Çakır, 5. Emre Can Coşkun, 9. Mikail Başar, 11. Batuhan Ayvaz, 14. Emirhan Subaş, 27. Cengiz Demir, 34. Hüseyin Erkan, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 77. Ferit Özler, 88. Apti Mert Çayir



Teknik Sorumlu

Tahsin Tam



Turgutluspor

Turgutluspor İlk 11

35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 5. Mert Özyıldırım, 7. Samed Hakan Kılıç, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 16. Mete Sevinç, 20. Koray Kılınç, 23. Talha Yazgan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 94. Burak Yılmaz



Yedekler

1. Fatih Demirlek, 8. Samet Günhan, 9. Muhammet Beşir, 17. Mutlu Aksu Doğan, 18. Mehmet Kuruoğlu, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin, 28. Emre Nasuh



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 19 15 2 2 45 14 47 31 2 Van Spor 19 11 4 4 30 18 37 12 3 Turgutluspor 19 12 0 7 23 29 36 -6 4 Kırşehir Belediyespor 19 9 6 4 27 15 33 12 5 Pazarspor 18 10 2 6 31 24 32 7 6 Sakaryaspor 17 9 4 4 27 17 31 10 7 Bodrumspor 19 8 5 6 44 30 29 14 8 Serik Belediyespor 18 7 7 4 28 21 28 7 9 Kırklarelispor 18 6 9 3 20 13 27 7 10 Sivas Belediyespor 19 6 8 5 32 24 26 8 11 Karacabey Belediyespor 19 7 5 7 23 20 26 3 12 Tarsus İdman Yurdu 18 6 6 6 26 20 24 6 13 Etimesgut Belediyespor 19 6 6 7 18 20 24 -2 14 Pendikspor 18 6 1 11 25 24 19 1 15 1922 Konyaspor 19 5 4 10 22 22 19 0 16 Kastamonuspor 18 5 4 9 18 27 19 -9 17 Mamak FK 19 5 4 10 20 44 19 -24 18 Elazığspor 19 6 3 10 26 36 21 -10 19 Bayburt Özel İdare Spor 17 4 2 11 11 27 14 -16 20 Kardemir Karabükspor 19 0 2 17 6 57 2 -51

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