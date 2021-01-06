Bodrumspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Bodrumspor, Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Bodrumspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Bodrumspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 19. hafta maçında Bodrumspor sahasında Turgutluspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Bodrumspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu?
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Bodrumspor Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00
Bodrumspor Turgutluspor Maçının Hakemleri
Aykut Sergin(hakem), Ali Uğurtan Demirtaş(1. Yardımcı Hakem), Efe Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Tolga Akbaba(dördüncü Hakem)
Bodrumspor İlk 11
16. Gökdeniz Yılmaz, 4. Erkan Değişmez, 8. Oğuzhan Türk, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 24. Burak Çolak, 25. Muhammet Aran, 48. Celal Dumanlı, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık
Yedekler
1. Yakup Mert Çakır, 5. Emre Can Coşkun, 9. Mikail Başar, 11. Batuhan Ayvaz, 14. Emirhan Subaş, 27. Cengiz Demir, 34. Hüseyin Erkan, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 77. Ferit Özler, 88. Apti Mert Çayir
Teknik Sorumlu
Tahsin Tam
Turgutluspor İlk 11
35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 5. Mert Özyıldırım, 7. Samed Hakan Kılıç, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 16. Mete Sevinç, 20. Koray Kılınç, 23. Talha Yazgan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 94. Burak Yılmaz
Yedekler
1. Fatih Demirlek, 8. Samet Günhan, 9. Muhammet Beşir, 17. Mutlu Aksu Doğan, 18. Mehmet Kuruoğlu, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin, 28. Emre Nasuh
Puan Durumu
|Takım
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|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|19
|15
|2
|2
|45
|14
|47
|31
|2
|Van Spor
|19
|11
|4
|4
|30
|18
|37
|12
|3
|Turgutluspor
|19
|12
|0
|7
|23
|29
|36
|-6
|4
|Kırşehir Belediyespor
|19
|9
|6
|4
|27
|15
|33
|12
|5
|Pazarspor
|18
|10
|2
|6
|31
|24
|32
|7
|6
|Sakaryaspor
|17
|9
|4
|4
|27
|17
|31
|10
|7
|Bodrumspor
|19
|8
|5
|6
|44
|30
|29
|14
|8
|Serik Belediyespor
|18
|7
|7
|4
|28
|21
|28
|7
|9
|Kırklarelispor
|18
|6
|9
|3
|20
|13
|27
|7
|10
|Sivas Belediyespor
|19
|6
|8
|5
|32
|24
|26
|8
|11
|Karacabey Belediyespor
|19
|7
|5
|7
|23
|20
|26
|3
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|18
|6
|6
|6
|26
|20
|24
|6
|13
|Etimesgut Belediyespor
|19
|6
|6
|7
|18
|20
|24
|-2
|14
|Pendikspor
|18
|6
|1
|11
|25
|24
|19
|1
|15
|1922 Konyaspor
|19
|5
|4
|10
|22
|22
|19
|0
|16
|Kastamonuspor
|18
|5
|4
|9
|18
|27
|19
|-9
|17
|Mamak FK
|19
|5
|4
|10
|20
|44
|19
|-24
|18
|Elazığspor
|19
|6
|3
|10
|26
|36
|21
|-10
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|17
|4
|2
|11
|11
|27
|14
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|19
|0
|2
|17
|6
|57
|2
|-51
Fikstür
|02.01.2021
|Başkent Akademi FK
|Serik Belediyespor
|06.01.2021
|Van Spor
|0-2
|Eyüpspor
|06.01.2021
|Mamak FK
|2-1
|Serik Belediyespor
|06.01.2021
|Bodrumspor
|4-1
|Turgutluspor
|06.01.2021
|Karacabey Belediyespor
|1-1
|Etimesgut Belediyespor
|06.01.2021
|Kırklarelispor
|1-1
|Tarsus İdman Yurdu
|06.01.2021
|Kırşehir Belediyespor
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|06.01.2021
|Pazarspor
|2-0
|1922 Konyaspor
|06.01.2021
|Pendikspor
|2-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|06.01.2021
|Sakaryaspor
|1-2
|Kastamonuspor
|06.01.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Elazığspor