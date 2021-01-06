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Bodrumspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Bodrumspor, Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bodrumspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Bodrumspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Bodrumspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 19. hafta maçında Bodrumspor sahasında Turgutluspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Bodrumspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu?

Bodrumspor, Turgutluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bodrumspor  Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bodrum İlçe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00

Bodrumspor Turgutluspor Maçının Hakemleri
Aykut Sergin(hakem), Ali Uğurtan Demirtaş(1. Yardımcı Hakem), Efe Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Tolga Akbaba(dördüncü Hakem)

Bodrumspor İlk 11
16. Gökdeniz Yılmaz, 4. Erkan Değişmez, 8. Oğuzhan Türk, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 24. Burak Çolak, 25. Muhammet Aran, 48. Celal Dumanlı, 71. Cenk Şen, 91. Batuhan Berkay Fındık

Yedekler
1. Yakup Mert Çakır, 5. Emre Can Coşkun, 9. Mikail Başar, 11. Batuhan Ayvaz, 14. Emirhan Subaş, 27. Cengiz Demir, 34. Hüseyin Erkan, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 77. Ferit Özler, 88. Apti Mert Çayir

Teknik Sorumlu
Tahsin Tam
 

TURGUTLUSPORTurgutluspor

Turgutluspor İlk 11
35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 5. Mert Özyıldırım, 7. Samed Hakan Kılıç, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 16. Mete Sevinç, 20. Koray Kılınç, 23. Talha Yazgan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 94. Burak Yılmaz

Yedekler
1. Fatih Demirlek, 8. Samet Günhan, 9. Muhammet Beşir, 17. Mutlu Aksu Doğan, 18. Mehmet Kuruoğlu, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin, 28. Emre Nasuh
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor19152245144731
2Van Spor19114430183712
3Turgutluspor191207232936-6
4Kırşehir Belediyespor1996427153312
5Pazarspor1810263124327
6Sakaryaspor1794427173110
7Bodrumspor1985644302914
8Serik Belediyespor187742821287
9Kırklarelispor186932013277
10Sivas Belediyespor196853224268
11Karacabey Belediyespor197572320263
12Tarsus İdman Yurdu186662620246
13Etimesgut Belediyespor19667182024-2
14Pendikspor1861112524191
151922 Konyaspor1954102222190
16Kastamonuspor18549182719-9
17Mamak FK195410204419-24
18Elazığspor196310263621-10
19Bayburt Özel İdare Spor174211112714-16
20Kardemir Karabükspor1902176572-51

Fikstür

02.01.2021Başkent Akademi FK Serik Belediyespor
06.01.2021Van Spor0-2Eyüpspor
06.01.2021Mamak FK2-1Serik Belediyespor
06.01.2021Bodrumspor4-1Turgutluspor
06.01.2021Karacabey Belediyespor1-1Etimesgut Belediyespor
06.01.2021Kırklarelispor1-1Tarsus İdman Yurdu
06.01.2021Kırşehir Belediyespor4-0Kardemir Karabükspor
06.01.2021Pazarspor2-01922 Konyaspor
06.01.2021Pendikspor2-0Bayburt Özel İdare Spor
06.01.2021Sakaryaspor1-2Kastamonuspor
06.01.2021Sivas Belediyespor1-2Elazığspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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