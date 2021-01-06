Bodrumspor-Turgutluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 19. hafta bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Kırmızı Grupta Bodrumspor ve Turgutluspor arasında oynanacak karşılaşmanın tüm detaylarına da haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu ligde Bodrumspor evinde 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Turgutluspor toplamda 3 maçtır kazanıyor.

Bodrumspor, 18 maçta 26 puana sahip oldu ve 8. sırada yerini aldı. Turgutluspor ise 18 maçta 36 puan topladı ve 3. sırada bulundu. İşte, Bodrumspor-Turgutluspor maçının canlı izleme bilgileri...

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Bodrumspor ile Turgutluspor bugün saat 13.00'de karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Aykut Sergin yönetecek. Aykut Sergin'in yardımcılıklarını ise Ali Uğurtan Demirtaş ve Efe Kurtuluş üstlenecek.

Karşılaşma, Misli.com IOS ve Android uygulamalarından naklen izlenebilecek. Misli.com'da canlı maç izleme konusuna gitmek için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?