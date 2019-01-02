Bodrumspor'da 3'üncü yolcu Samet

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da ikinci yarı öncesi yaprak dökümü sürüyor. Daha önce orta saha oyuncusu Medeni ile stoper Emre Balak'la vedalaşan yeşil-beyazlılarda Samet Katanalp de kesin olarak takımdan ayrıldı. Orta alanda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu Sarıyer'le sözleşme imzaladı. Bu sezon 14 lig maçına çıkan Samet 2 kez fileleri sarstı.

DHA