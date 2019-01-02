Bodrumspor'da 3'üncü yolcu Samet
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da ikinci yarı öncesi yaprak dökümü sürüyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da ikinci yarı öncesi yaprak dökümü sürüyor. Daha önce orta saha oyuncusu Medeni ile stoper Emre Balak'la vedalaşan yeşil-beyazlılarda Samet Katanalp de kesin olarak takımdan ayrıldı. Orta alanda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu Sarıyer'le sözleşme imzaladı. Bu sezon 14 lig maçına çıkan Samet 2 kez fileleri sarstı.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.