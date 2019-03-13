Bodrumspor'da İpekoğlu dönemi bitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3 yenilgi alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu dönemi sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, takımı yine daha önce de teknik direktörlük görevinde bulunan sportif direktör Ümit Erol Tok ve altyapı antrenörlerine emanet etti. Ligde Play-Off hedefinin çok gerisinde kalarak 26 maçta 39 puan toplayan Bodrumspor'da başkan Rıza Karakaya, "Engin İpekoğlu hocamız ve ekibine Bodrumspor'a verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Takımımız sportif direktör Ümit Erol Tok koordinesinde alt yapı hocalarımızla çalışmalarını sürdürecek" açıklamasını yaptı.

DHA