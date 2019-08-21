Bodrumspor'da kombineler satışta
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da yeni sezon öncesi kombine satışları başladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da yeni sezon öncesi kombine satışları başladı.
Yeşil-beyazlı ekip Afyonkarahisar kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, 1 Eylül Pazar günü başlayacak lig öncesi kombine fiyatları belirlendi. İlçe Stadı'nın maraton, Martı Sedat , Erdoğan Çakmak ve eski kale arkası tribünlerinde kombineler 180 TL, VIP tribünde ise 1500 TL'den satılacak. Kombineler ilçe merkezindeki BodrumStore'dan alınabilecek.
DHA
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