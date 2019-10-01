Bodrum’un kültür envanteri çıkarılacak

Bodrum Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu-KUDEB tarafından başlatılan Bodrum kültür envanteri çalışmasına Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği de destek verecek.

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul'da bir araya gelen ve Bodrum'un çözüm bekleyen sorunlarını dile getiren Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Bodrum Mimarlar Odası Başkanı Gamze Türk ve yönetim kurulu üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları görüşmede; küçük sanayi sitesi, taşınması gündeme gelen okullar, yeni planlanan çevre yolu ve kültür envanteri gibi hususların ele alındığını belirterek, Bakan Ersoy'dan bu konularda destek talep ettiklerini aktardılar.

Özellikle sanayi sitesi altındaki arkeolojik değerlerin ortaya çıkarılması konusunda Bakan'la görüşme yaptıklarını belirten Gamze Türk, "Bakan Ersoy bize merkezde bulunan Bodrum Sanayi Sitesi ve Torba için hazineden yer bulabildiğimiz takdirde, burayı tahsis edebileceğini söyledi. Ayrıca kazılar için ödenek ve fon da bulabileceğini belirtti. Bir diğer husus da Bodrum'un kültür envanteri ile ilgili çalışma oldu. Bu konuda gerekli izinleri vermelerini talep ettik. Bodrum Kalesi arşivinden yararlanma yönündeki isteğimize de olumlu yanıt aldık" diye konuştu. Gamze Türk, Bodrum'un yeni bir koruma amaçlı imar planına ihtiyacı olduğunu da belirterek "Elimizde 2003 yılının planı var. Ancak 16 yılın bütüncül bir envanteri yok. Bir harita üzerinde, tarihi alanların da rota üzerine işlendiği açıklamalı bir plana ihtiyaç var."dedi.

Bodrum Belediyesi KUDEB biriminin Bodrum Kültür Envanteri ve ayrıntılı bir harita konusunda çalışmalarına başladığını müjdeleyen Başkan Aras, "Belediyemizin çalışma grubu ile Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği'ndeki arkadaşlarımız birlikte hareket ederse ortaya çok güzel işler çıkarabiliriz" diye konuştu.

Mimarlar Odası yönetiminin ziyaretinde 600 yıllık geçmişi olan Sandıma Köyü de gündeme geldi. Bakanlığın son yaptığı planlamada hazine parselinin büyük bir bölümü "turizm alanı" olarak işaretlenen ve bu nedenle dava konusu olan Sandıma Köyü için restorasyon projesi yaptıklarını anlatan Başkan Aras, "Valilikten bütçesi onaylandı, köy odası ile çeşmesini yaptık. Şimdi Camisi de yapılacak" dedi. Aras, Bodrum'un doğal ve arkeolojik SİT alanlarında turizm amaçlı tahsis yapılamayacağını belirterek "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de bu konuyu konuştuk. Kendisi de bu yönde görüş bildirdi. Mevzuata, imara aykırı ne kadar uygulama varsa ortadan kaldırılacak" dedi.

Kaynak: İHA