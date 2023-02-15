Bodvar Bodvarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bodvar Bodvarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bodvar Bodvarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bodvar Bodvarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bodvar Bodvarsson 9 Nisan 1995 tarihinde Hafnarfjörður şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Böðvar Böðvarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bodvar Bodvarsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Bodvar Bodvarsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bodvar Bodvarsson'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bodvar Bodvarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bodvar Bodvarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bodvar Bodvarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bodvar Bodvarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2013 yılında Hafnarfjördur

1 Şubat 2016 yılında Midtjylland

30 Nisan 2016 yılında Hafnarfjördur

5 Şubat 2018 yılında Jagiellonia

11 Mart 2021 yılında Helsingborgs IF

20 Ocak 2022 yılında Trelleborg

Bodvar Bodvarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bodvar Bodvarsson şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bodvar Bodvarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FH Hafnarfjördur

İzlanda takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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