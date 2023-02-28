Body kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Body Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Body adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Body Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Body 6 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Mousa Ramadan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Body Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Body, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 8 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Body'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Body Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Body isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Body Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Body futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Wadi Degla

1 Ağustos 2016 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2017 yılında Wadi Degla

2 Ağustos 2017 yılında Entag El Harby

18 Temmuz 2019 yılında Wadi Degla

8 Kasım 2020 yılında Cleopatra FC

Body Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Body şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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