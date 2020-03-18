BoE Başkanı Bailey: "Koronavirüs tehdidi arttıkça daha fazla kredi tedbirine açığız"

BERLİN (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiliz şirketlerinde oluşturduğu zorlukları hafifletmek için bankanın daha fazla kredi tedbirine açık olduğunu belirtti.

Bailey, basına yaptığı açıklamada, koronavirüsün İngiliz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisiyle mücadele için her "makul" önlemin bankanın masasında olduğunu söyledi.

Ekonomik görünümde büyük miktarda belirsizlik olduğunu belirten Bailey, bankanın ekonominin kapasitesini etkileyebilecek kalıcı etkiler oluşmasını engellemek hedefinde olduğunu söyledi.

Andrew Bailey, sterlin konusunda gelişmeleri de dikkatlice takip ettiklerini belirterek, İngiltere’nin para birimindeki son düşüşü ve ters etkilerini bankanın gelecek para politikası kurulu toplantısında ele alacaklarını bildirdi.

Koronavirüsün büyük şirketler üzerinde oluşturduğu zorlukların geçen haftaki faiz indiriminden sonra daha ciddi hale geldiğini anlatan Bailey, Kovid-19’un İngiliz şirketlerinde oluşturduğu zorlukları hafifletmek için bankanın daha fazla kredi tedbirine açık olduğunu belirterek, “Salgına karşı şirket finansman programı ilk adım olacak ve gelecek hafta işler hale gelmesini hedefliyoruz.” dedi.

Bailey, bu zamana kadar mali sistemin koronavirüsün etkisine karşı iyi ayakta durduğu anlatarak, gelişmelere göre faizleri sıfırın altına çekmek dahil Hazine ile uyumlu bir şekilde harekete geçmeye hazır olduklarını vurguladı.

İngiltere’de istihdamı desteklemede hükümet kararlarının önemli olduğunu vurgulayan Bailey, “helikopter para” gibi önlemlerin mali olduğunu ve buna hükümetlerin karar vereceği kaydetti.

Kaynak: AA