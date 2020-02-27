BoE / Cunliffe : Enflasyon yüzde 2.0 hedefinin biraz üzerinde olabilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülke enflasyonunun yüzde 2.0 hedefinin hafif üzerinde olmasını beklediğini söyledi. Cunliffe, Covid-19'un tedarik zincirlerini bozması nedeniyle büyük olasılıkla Birleşik Krallık'ta iş yapan şirketlerin marjlarında ve karlılığında düşüş olabileceğini de belirtti.

Kaynak: DHA