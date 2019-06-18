Boeing: Havacılık sektörü hacmi 2028’de 8.7 trilyon dolar olacak

Boeing, Paris Air Show'da açıkladığı Boeing Piyasa Görünümü'nde (BMO) havacılık, uzay ve savunma sektörlerinin 2028 yılına kadar, 8.7 trilyon dolarlık bir pazar hacmine sahip olacağını öngördüğünü açıkladı.

Boeing ayrıca ticari hava yolculuğu, savunma, uzay ve hizmet pazarında talep artışı beklendiğini ve 20 yıllık ticari görünümde, 44 bin 40 yeni uçak ve satış sonrası hizmetlere olan taleple güç bulan 16 trilyon dolar değerinde bir pazar öngörüldüğünü duyurdu.

Boeing Piyasa Görünümü'nde, havayolu şirketlerinin eskiyen uçaklarını daha etkin, yakıt tasarruflu modellerle değiştirmesinin yanı sıra yerleşik ve gelişmekte olan pazarlarda istikrarlı bir şekilde artan hava yolculuğu doğrultusunda filoların genişlemesiyle birlikte 2028 yılına kadar ticari uçaklara yönelik 3.1 trilyon dolar değerinde bir talep olacağını tahmin edildi.

Boeing Piyasa Görünümü'nde şu öngörüler yapıldı:

"Hükümetlerin askeri platform ve sistemleri modernize etmeleri, yeni teknolojileri, kabiliyetleri takip etmeleri ve denizden uzaya keşif çalışmalarını hızlandırmalarıyla birlikte önümüzdeki on yıl içinde savunma ve uzay pazarında 2.5 trilyon dolar değerinde fırsatın ortaya çıkacağını öngörürken, tahmin edilen harcamaların yüzde 40'ının ABD harici ülkelerde gerçekleşmesi bekleniyor.

"Savunma, uzay ve ticari havacılık platformların ticari ömürlerini destekleyecek çözümlerin 2028 yılına kadar 3.1 trilyon dolarlık satış sonrası hizmetler pazarını teşvik etmesi beklenirken, büyüyen yolcu hacmi ve artan uçak emeklilikleri sebebiyle, geçen yıla göre yüzde 3.0 artışla, önümüzdeki 20 yılda 6.8 trilyon dolar değerinde 44 bin 40 yeni uçağa ihtiyaç duyulacağını öngörüldü.

"Küresel ticari uçak filosunun 9.1 trilyon dolar değerindeki servis hizmetine ihtiyaç duyarak, 2038 yılına kadar toplam 16 trilyon dolar değerinde bir ticari pazar fırsatı yaratacağı öngörüldü.

"Yeni uçak teslimatlarının yüzde 44'ü yaşlanan uçakların değişimi çerçevesinde yapılacak ve kalan teslimatlar da trafiğin büyümesine katkıda bulunacak. Bununla beraber, yeni uçaklar, yolcu trafiğinin ortalama yüzde 4.6; kargo trafiğinin ise ortalama yüzde 4,2 büyüyeceği bir sanayiyi destekleyecek. Yeni uçaklar ve hizmette kalacak uçaklarla birlikte küresel ticari filonun 2038 yılına kadar 50 bin 660'a ulaşması bekleniyor. Küresel filodaki tahmini uçak sayısının ilk kez 50 bini aşması öngörüldü.

"Küresel uçak filosu; tedarik zinciri desteği (parçalar ve parça lojistiği), bakım ve mühendislik hizmetleri, uçak modifikasyonları ve havayolu operasyonları dahil olmak üzere, havacılık hizmetleri için ciddi talep yaratmaya devam edecek. Boeing, önümüzdeki 20 yıl boyunca, yılda yüzde 4.2 büyüyen ve 9.1 trilyon dolar değere ulaşan ticari havacılık hizmetleri pazarı öngörüyor.

"Asya-Pasifik pazarı, Çin de dahil olmak üzere, toplam uçak teslimatlarının yüzde 40'ını ve toplam hizmet değerinin yüzde 38'ini oluşturarak gelecekteki büyümeye öncülük etmeyi sürdürecek. Kuzey Amerika ve Avrupa, gelecekteki büyüme için ilk üç içinde olacak."

Tüm dünyada büyümekte olan ticari filonun, daha fazla pilot, teknisyen ve kabin personeli ihtiyacı yaratacağı da vurgulanan Boeing'in 2019 yılı Pilot ve Teknisyen Görünümü raporunda da, sivil havacılık endüstrisinin 2038 yılına kadar yaklaşık 2.5 milyon yeni havacılık personeline ihtiyaç duyacağı öngörüldü.

Boeing Ticari Pazarlama Başkan Yardımcısı Randy Tinseth, "Ticari havacılık sektörü güçlükleri yenme yeteneğini defalarca gösterdi. Yolcu ve kargo trafiği artışında son dönemde yaşanan yavaşlamalara rağmen tüm göstergeler endüstrimizin eşi benzeri olmayan karlı büyümesini koruyacağına işaret ediyor. Aslına bakılırsa, geçmişte gördüğümüzden çok daha geniş, daha derin ve daha dengeli bir piyasa görmekteyiz. Sağlıklı piyasa şartları, ticari filonun önümüzdeki yirmi yıl içinde iki katına çıkmasını ve bu filoyu destekleyecek servis hizmetleri ekosisteminin gelişmesini teşvik edecek" dedi.

Yeni teknolojilerin yanı sıra daha fazla verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik arayışının sürekli beslediği bu pazarın son derece dinamik ve heyecan verici olduğunu belirten Tinseth, "Teknoloji cephesinde, uçakları denetlemek için drone kullanan havayolu şirketleri, uçak bakımı ve performansını artırmak için veri analizine yönelen üreticiler görüyoruz. Hepsinden önemlisi, havayolu şirketleri, tedarikçilerinden; müşterilerine daha verimli ve güvenilir hizmet sunmalarına yardımcı olacak çözümler üretmelerini beklemektedir" diye ekledi.

DHA