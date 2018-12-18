BofA ML: Yatırımcıların küresel ekonomi için beklentileri 10 yılın en düşüğünde

Bank of America Merrill Lynch (Bofa ML), Aralık ayı yatırımcı anketi sonuçlarının, yatırımcıların küresel ekonomi için beklentilerinin son 10 yılın en düşük düzeyinde olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Bofa ML'den yapılan açıklamada, yatırımcıların küresel ekonomiye güvenlerinin daha da kötüleştiğini ve fon yöneticilerinin küresel büyümenin gelecek 12 ayda zayıflamasını beklediklerine işaret ettiği belirtildi.

Ankete katılan ve toplam 694 milyar dolar büyüklüğünde fonu yöneten yatırımcıların net yüzde 53'ünün küresel ekonomide yavaşlama beklediklerinine dikkat çeken BofA ML, bunun dünya ekonomisi için son 10 yıldaki en karamsar görünüm olduğunu vurguladı.

Gelecek yıl global TÜFE'nin yükselmesini bekleyenlerin oranının 33 puan azalarak yüzde 37'ye indiğine de işaret eden BofA ML, bunun enflasyon bekleyişlerinde görülen üçüncü büyüm düşüş olduğunu belirtti.

DHA