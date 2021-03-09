Boğa isminin anlamı nedir, Boğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Boğa isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Boğa ismi ne demek, Boğa ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Boğa isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Boğa İsminin anlamı nedir? TDK Boğa anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Boğa ismi damızlık erkek sığır; zodyak üzerinde Koç ile İkizler arasında yer alan takımyıldızın adı, Sevir anlamlarında kullanılmaktadır.

Boğa İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Boğa ismi yer almamaktadır.

Boğa isminin kökeni:

Boğa ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kimse Boğa ismini kullanmamaktadır.

Boğa isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Boğa isminin rengi:

Lacivert

Boğa ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Boğa isminin Harf Analizi Nedir ?

Boğa ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

O : Sağduyulu, utangaç

Ğ : Dirençli, zor hayat dersleri

A : Öncü, lider, mantıklı

Boğa isminin Numerolojisi Kaçtır?

Boğa ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

O : 18

Ğ : 9

A : 1

= 30 – Boğa İsminin Numeroloji Toplamı 30’dir.

Boğa ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Boğa isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Boğa isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

B: 2 O: 6 Ğ: 7 A: 1 = 16

1 + 6 = 7 Kader sayısıdır

Boğa isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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