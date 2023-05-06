Boğa sahaya girdi, olanlar oldu! Sporcular neye uğradığını şaşırdı!

Fransa'daki bir ragbi maçında oyuncuları kovalayan boğa kaosa yol açtı. Olayda ne boğaya ne de sporculara bir zarar gelmedi.

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Boğa sahaya girdi, olanlar oldu! Sporcular neye uğradığını şaşırdı!

Super League ekiplerinden Catalans Dragons'ın St Helens'ı konuk ettiği müsabaka cuma akşamı Pyrénées-Orientales'de oynandı.

Yerel bir et şirketinin sahibi olan Bernad Guasch'ın girişimiyle, bölgede yetiştirilen hayvanların etinin kalitesini tanıtmak için maçtan önce üç boğa ve iki inek sahada gezdirildi.

Bu esnada boğalardan biri, kendisini kontrol eden kişiden kurtularak sahada koşuşturmaya başladı. Sahada ısınan sporcular boğayı görünce hızla kaçıp saklandı.

Boğa daha sonra sahanın kenarına doğru koşup yavaşladı. Hayvan bunun ardından tekrar kontrol altına alındı.

Öte yandan Catalans Dragons, son şampiyon St Helens'i 24-12 mağlup etti.

KAYNAK: İHA

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