Bogachan Gedik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogachan Gedik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogachan Gedik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogachan Gedik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogachan Gedik 8 Eylül 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Boğaçhan Gedik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogachan Gedik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogachan Gedik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bogachan Gedik'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bogachan Gedik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bogachan10/

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Bogachan Gedik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogachan Gedik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Bogachan Gedik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogachan Gedik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2022 yılında Büyük Anadolu

Bogachan Gedik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogachan Gedik şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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