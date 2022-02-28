Boğata ne demek, TDK'ya göre Boğata kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Boğata ne demek? Boğata TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi boğata kelimesi. Peki boğata ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre boğata nedir, boğata kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BOĞATA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Boğata kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Boğata kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre boğata kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağaçtan yapılmış, yuvarlak, delikli makara

