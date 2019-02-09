Boğaz turu ölümle bitti

Eminönü'nden boğaz turu için tekneye binen bir vatandaş Ortaköy açıklarında denize düştü. Deniz Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerince karaya çıkartılarak hastaneye sevk edilen vatandaş hayatını kaybetti.

Eminönü'nden kalkarak boğaz turu yapan bir teknede meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Öğle saatlerinde boğaz turu için tekneye binen vatandaş Ortaköy açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tekneden düşerek çırpınmaya başladı. Bunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay gerine deniz polisinin yanı sıra Deniz Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de sevk edildi. Olay yerine intikal eden Deniz Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri su üzerindeki vatandaşı bota çıkardı. İlk müdahalesi yapılan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden şahsın Türk vatandaşı olduğu belirtilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA