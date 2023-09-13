Boğaz’da bir lezzet klasiği: “7. beykoz kanlıca yoğurt festivali” başlıyor

Beykoz'un meşhur tadı Tarihi Kanlıca Yoğurdunun tanıtılacağı "7. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali" eğlenceli ve renkli anlara ev sahipliği yapacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Boğaz’da bir lezzet klasiği: “7. beykoz kanlıca yoğurt festivali” başlıyor

Beykoz'un meşhur tadı Tarihi Kanlıca Yoğurdunun tanıtılacağı "7. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali" eğlenceli ve renkli anlara ev sahipliği yapacak. Karadeniz Müziği'nin sevilen sesi Volkan Arslan'ın konser vereceği festivalde, 5 bin kişilik yoğurt ikramı ve çocuk etkinleri yer alacak.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye özgü Tarihi Kanlıca Yoğurdunun tanıtımına katkıda bulunmak ve nostaljik lezzeti gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen festival ilçede tarımı canlandırmayı da hedefliyor.

Sade, ballı, reçelli, pudralı

Osmanlı döneminde, Boğaziçi'nin sayfiye yeri Kanlıca sırtlarında otlayan keçilerin sütünden mayalanan ve pembe rengiyle namlı Kanlıca yoğurdu, gerek saray eşrafı gerek halk tarafından rağbet görüyor.

Bugün farklı aile işletmeleri tarafından yaşatılan geleneksel lezzeti tatmak için İstanbul'un birçok yerinden ziyaretçiler yılın her döneminde tarihi semte geliyor. Sadesi ve pudra şekerlisi gözde olan yoğurdun ballı ve reçelli seçenekleri de bulunuyor.

Volkan Arslan'dan hareketli Karadeniz türküleri

İstanbulluların yoğun ilgi göstermesi beklenen, Tarihi Kanlıca Meydanı'nda yapılacak festival yoğurt ikramıyla başlayacak. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın tarihi meydanda ilçe sakinleriyle buluşacağı festivalde çocuklar için renkli gösteriler sergilenecek. Etkinlik çerçevesinde Karadeniz Müziği'nin başarılı ismi Volkan Arslan son albümünden şarkıların yer aldığı hareketli ve eğlenceli bir konser verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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