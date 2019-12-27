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  3. Boğaz'da kaza yapan geminin kıyıya çarpma anı!

Boğaz'da kaza yapan geminin kıyıya çarpma anı!

Sarıyer Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kargo gemisi kıyıya çarptı. Geminin kıyıya çarpması kameralara yansıdı.
27 Aralık 2019 Cuma 13:10

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