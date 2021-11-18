Gaziantep’de boş bir arazide cansız bir kadın bedenine rastlandı. Kadının 41 yaşındaki Neslihan Kaya olduğu tespit edildi. Kız kardeşi Aslı Kaya ise, “Kardeşimi vahşice öldürenlerin bulunarak cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Bu bağlamda, Boğazı kesilerek öldürülen Neslihan Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Neslihan Kaya cinayeti ve tüm detayları...

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN NESLİHAN KAYA KİMDİR?

Neslihan Kaya isimli 41 yaşındaki kadın Gaziantep'te öldürülmüş bir şekilde bulundu. Abla Aslı Kaya gazetecilerden kardeşinin katillerini bulmasını istedi.

NESLİHAN KAYA CİNAYETİ

Kaya kardeşinin madde bağımlısı olduğunu söyledi ve, "İlçeden kente merkezine gelerek kardeşimi yanıma götürmek istedim, gelmedi. Biri 9 yaşında diğeri ise 8 yaşında 2 çocuğu ortada kaldı. Çocuklarına ne diyeceğim şimdi? Onlar daha çocuk, küçük." dedi.

Olay yerine intikal eden ekipler, cesedin Neslihan Kaya'ya ait olduğunu ve kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirtti.

Zanlı veya zanlıların belirlenmesi için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.