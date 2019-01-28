Boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan kadını kocası öldürmüş

Kırşehir'de evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan uyruklu kadının kocası tarafından öldürüldüğü ve şahsın kardeşi ile plan yaparak karısını başkanının öldürdüğü süsünü verdiği ortaya çıktı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan uyruklu kadın cinayetini çözdü. Geçtiğimiz Perşembe günü Yenice Mahallesi Terme Caddesi 180. Sokak'taki evinde boğazı kesilerek öldürülen Afgan uyruklu P.M. ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis, kadının kocası S.M. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Zanlının karısı P.M.'yi kıskançlık yüzünden öldürdüğü ve olayın ardından kardeşi A.F.A. ile birlikte kurgu yaparak olaya darp sonrası cinayet süsü vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.M. ve kardeşi A.F.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA