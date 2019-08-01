Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 1 Ağustos 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 1 Ağustos 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 1 Ağustos 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 1 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- HAMİDİYE Mh., AKADEMİ Sk., GİRNE Cd., EZGİ Sk., EFE Sk., KAZANCI Sk., ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN Sk., GÜLYAYLA Sk., ALP Sk., SOĞUKSU Cd., RUMELİ Cd., TEPEÜSTÜ Sk., TUĞBA Sk., NİZAM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22042-9041 T.M.)



- MERKEZ Mh., BENGÜ Sk., KEMERBURGAZ Cd., LALE Sk., ALAN Sk., TAŞ Sk., HALE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24284-9194 T.M. )



- MERKEZ Mh., BUSE Sk., KEMERBURGAZ Cd., TATLIPINAR Sk., SEVİMLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24283-9193 T.M.)



- AYVANSARAY Mh., AŞIK YUNUS Sk., BEŞİRGAZİ Sk., DEMİRCİ HASAN Sk., DEMİRCİ KUYUSU Sk., HAKİKİZADE Sk., HAMAMCI Sk., HEKİM ÇELEBİ Sk., HEKİM ÇELEBİ ARALIĞI Sk., MACARLAR YOKUŞU Sk., MOLLA ŞAKİR Sk., PASTIRMACI ÇIKMAZI Sk., PASTIRMACI YOKUŞU Sk., PAŞA HAMAMI Cd., SAKALAR ÇIKMAZI Sk., SAKALAR YOKUŞU Sk., SUN'ULLAH EFENDİ Sk., TAŞÇI HÜSEYİN Sk., YATAĞAN HAMAMI Sk., ÖNER Sk., ÇINÇINLI ÇEŞME Sk., ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI Sk., ŞAHBUDAK Sk., ŞAMDANCIBAŞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26101-2775 TM)



- ESKİ HABİPLER Mh., NERGİSLER Sk., ORKİDELER Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26136-29898)



- HIRKA-İ ŞERİF Mh., AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI Sk., AHŞAP MİNARE Sk., AKSEKİ Cd., ALTAY Cd., ALTAY CAMİİ Sk., BAŞKATİP Sk., ESKİ ALİPAŞA Cd., KADI Sk., KIRTAY Sk., NAKKAŞ LEVNİ Sk., SOMUNCULAR Sk., UNCU Sk., İZZETAĞA Sk., ÇALAR SAAT Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26100-2452 TM)



- İHSANİYE Mh., IŞIKLAR Mh., AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26130-9284,9243,9261,9260,9255,9730,9568,9562,9273,9857,9255,9275,9627,9989,9641,9873,9257,9242,9282,9488,9764,9864,9866,9725,9608,9241,9259,9518,9529,9301,9973 T.M.)



- ESKİ HABİPLER Mh., NERGİSLER Sk., ORKİDELER Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26137-29898)



- ESKİ HABİPLER Mh., NERGİSLER Sk., ORKİDELER Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26138-29898)



- BAŞAK Mh., DEDE KORKUT Sk., ŞEYH ŞAMİL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26158-12131)



- BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., YEŞİLOVA Sk., AKŞEMSEDDİN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26160-12229)



- ŞİRİNEVLER Mh., FIRAT Sk., NİL Sk., İNCESU Sk., FETİH 1. Sk., FETİH 2. Sk., FETİH 3. Sk., FETİH 4. Sk., FETİH 5. Sk., FETİH 6. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK FIRAT Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26150-417)



- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26194-4224)



- KİREÇBURNU Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26196-4509)



- KİREÇBURNU Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26197-4509)



- İZZETTİN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26247-23007 23206 23192 23113 23175 23361 23418 23516 23712 23557 23581)



- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., YENİ Sk., İLKNUR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26202-20694)



- ALKENT 2000 Mh., DR. HASAN AKGÜN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26206-22160)



- DEMİRKAPI Mh., 2. Sk., 2/1. Sk., 3/A Sk., İNÖNÜ Cd., 3. Sk., MASLAK Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26223-31135)



- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26246-23340 23200 23788)



- ATATÜRK Mh., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26203-20697)



- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 10. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26204-20908)



- ATATÜRK Mh., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26205-21418)



- GÖZTEPE Mh., TUNÇ Sk., TEKİN Sk., UMUT Sk., MASLAK Cd., DEMİRKAPI Mh., MERT Sk., ÖNDER Sk., AKGÜL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26227-31077)



- GÜMÜŞYAKA Mh., CAHİT ARF Cd., BULANCAK Sk., TOPRAKBASTI Sk., HAYDARPAŞA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26259-25800)



- GÜNEŞLİ Mh., BAĞLAR Sk., CUMHURİYET Cd., MAHMUTBEY Cd., HÜRRİYET Mh., İĞDE Sk., AKGÜN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26276-31088)



- GAZİTEPE Mh., KANTAR YOLU Cd., GÜNGÖR ÇIKMAZI Sk., ŞAHİN ÖZER Cd., TÜTER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26260-25635)



- KOCATEPE Mh., 9. Sk., 15. Sk., YAĞ İSKELESİ Cd., 13. Sk., ŞEHİR PARKI Cd., 1. GEÇİT Sk., 2. GEÇİT Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26249-8452)



- CEBECİ Mh., 2606. Sk., 2607. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., İSMETPAŞA Mh., 80. Sk., MALKOÇOĞLU Mh., ZAFER Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26268-28252 tm)



- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd.DESİ Sk., BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26277-25776-25017-25018)



- MURATBEY MERKEZ Mh., ÇATALCA YOLU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26280-23508 23296)



- HASTANE Mh., TEMİZEL Sk., TAŞKIN ÇİFTLİK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26286-20403-21095)



- ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26284-29398-29078-29899-28021-29253-28097-29421-49747-29738-29757-28733-29398-28901-28809-)



- 100. YIL Mh., MUSTAFA KEMAL Cd., 60. Sk., 67. Sk., 69. Sk., 73. Sk., FETİH Cd., 85. Sk., 75. Sk., 58. Sk., 64. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26289-18247)



- BİRLİK Mh., 800. Sk., 799. Sk., AKSEKİ Cd., BAHÇELER Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26295-18291)



- ÜÇEVLER Mh., 910. Sk., 894. Sk., 897. Sk., 889. Sk., 887. Sk., 890. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 916. Sk., 893. Sk., 892. Sk., 891. Sk., URFALILAR Cd., 939. Sk., 942. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26290-20254)



- 100. YIL Mh., 31. Sk., 33. Sk., 27. Sk., BARBAROS Cd., 29. Sk., 18. Sk., 23. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında ORUÇREİS Mh., 578. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26291-18226)



- ÇINAR Mh., 5/6. Sk., 5/7A Sk., 6/9. Sk., 6. Sk., 5/6A Sk., OSMAN GAZİ Cd., 5/7B Sk., 5/8. Sk., 6/7. Sk., 6/8. Sk., 5/8B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında FATİH Mh., 293. Sk., FATİH Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26294-18557)



- PINAR Mh., 1477. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26056-21594)



- EKİNOBA Mh., ŞAKİR Sk., AKMAZ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26288-24474)



- KARAYOLLARI Mh., 616. Sk., 617. Sk., 621. Sk., 621/1. Sk., 623. Sk., OSMANBEY Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26070-28007 TM)



- YENİ MAHALLE Mh., 593/1. Sk., 601. Sk., 602. Sk., HEKİMSUYU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26071-28011 TM)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.