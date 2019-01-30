Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 1 Şubat 2019 Cuma

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 1 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 1 Şubat 2019 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 1 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., BAĞIMSIZLIK Cd., NEZİH BARUT Cd., BESTE Sk., BUKET Sk., ÇİÇEK Sk., EBRU Sk., ERDİL Sk., FİLİZ Sk., KUZU Sk., NİSA Sk., PAZARTÜRK Cd., SAFİR Sk., ŞELALE Cd., ULUS Cd., TEKİNER Cd., DEMET Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20273-22359 20987 20986 20985 20980 20988 20631 20497 20318 20317 22627 22626 27131 27823)



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., BAĞIMSIZLIK Cd., TEKİNER Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20275-22627 22626 27131 27823)



- EMİRGAN Mh., BOSTAN. Sk., BOYACIKÖY YOKUŞU Sk., FIRIN. Sk., HAKKAK YUMMİ Sk., MÜHENDİS Sk., SAKIP SABANCI Cd., ÇAM. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20567-4215)



- DEMİRKAPI Mh., YAKUT Sk., MİNE Sk., ASLITÜRK Sk., BİLGE Sk., BAHADIR Sk., FATİH Mh., PAZAR Cd., BAĞLAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20591-31443)



- TAŞOLUK Mh., EGEMEN Cd., MEHMET AKİF ERSOY Mh., ATATÜRK Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MALAZGİRT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20527-29257-28267-28637)



- PTT EVLERİ Mh., AYHAN ARARAT Sk., BONCUK Sk., CAMİİ. Sk., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., KARANFİL Sk., KEMAL PAŞA Sk., LALE... Sk., OKUL Cd., PARK Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Cd., ŞEHİT SEDAT BAKACAK Sk., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., ÇUVALCI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20568-4153)



- DEMİRKAPI Mh., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., LALE Sk., GÜL Sk., CENGİZ Sk., BAĞDAT Sk., BİRLİK Sk., 2. Sk., OSMANOĞLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20592-31130)



- MAREŞAL ÇAKMAK Mh., ORTAÇ Cd., İNÖNÜ Cd., ÖĞRETİCİ Sk., AYVACIK Sk., MAHMUDİYE Sk., AZAK Sk., ORHAN Cd., TAŞÇILAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20598-173)



- PİRİNÇÇİ Mh., BİBERİYE Sk., ARMUTLU Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KAMERİYE Sk., KARAÇALI Sk., TOPRAKÇI Sk., ZİYADE Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20607-29045 TM)



- MERKEZ Mh., ECE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20632-9834 TM)



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20637-28802-41615-29521-30504-28331-28733-28660-29414-29695-29525-29526-28153-29527-28455-29957-28624-28977-30502-29618-29195-28043)



- PİRİPAŞA Mh., BEZİRGAN Sk., DEREİÇİ Sk., İLK DURAK Sk., ÇAKIRKEYF Sk., HÖRGÜÇ Sk., ŞATAFATLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20657-3192)



- PİRİPAŞA Mh., KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA Sk., KALAFATÇIBAŞI Sk., BACTAR Sk., SÜRÜCÜLER Sk., TENEKECİ Sk., KEÇECİ PİRİ Mh., MAHLÜL Sk., MÜVERRİH ALİ Cd., ÇÖP ÜSTÜ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20658-3201)



- PİRİPAŞA Mh., AHBAP Sk., MÜZE Sk., KUMBARAHANE Cd., ŞABAN DERESİ Sk., YENİYOL ÇIKMAZI Sk., KETEN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20659-3042)



- KARADENİZ Mh., 1128. Sk., 1128/1. Sk., 1128/3. Sk., 1137. Sk., 1139. Sk., 1140. Sk., 1141. Sk., 1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 1170/1. Sk., 1170/3. Sk., 1171. Sk., 1172. Sk., 1173. Sk., 1174. Sk., ERTUĞRUL GAZİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20665-28095 TM)



- ESENTEPE Mh., 2402. Sk., 2400. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20645-28296 TM)



- MERKEZ Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ZİYA PAŞA Cd., ZİYA GÖKALP Cd., ŞEMSİ PAŞA Sk., SÜLEYMAN NAZİF Sk., MERTER Sk., ALİ PAŞA Sk., ÖZYURT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20631-706)



- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., G-82 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20695-27557)



- AYAZAĞA Mh., AYAZAĞA CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında MİTHATPAŞA Mh., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., MİMAR SİNAN Mh., KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20704-9773 FİDERİ)



- İZZETTİN Mh., BÜLENT KARPAT Sk., NAFİ TALU Sk., HÜLYA CÖMERT Sk., İBRAHİM KOLCUOĞLU Sk., TAŞLI PARA Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20663-23081 23435 23170)



- HALKALI MERKEZ Mh., DEREBOYU Cd., ÇALIŞKAN Sk., ÜDER ÇIKMAZI Sk., YONCA Sk., PEMBEGÜL Sk., 2.MENEKŞE Sk., TIĞILAY Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20706-1135/8)



- EVREN Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ULUBATLI Sk., 11/1. Sk., AKŞEMSETTİN Sk., HASAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20708-31833)



- GÜNEŞLİ Mh., ANAFARTALAR Cd., ÇİÇEK Sk., KARANFİL Sk., FİLİZ Sk., KİRAZ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20709-31595)



- CUMHURİYET Mh., ÖZLEM Cd., ÖZGE Sk., ERGENE Sk., ERKAL Sk., GÜLÇİN Sk., IŞIK Sk., KANER Sk., ŞAHİN 1 Sk., ARAS Sk., GÖKSU Sk., YILDIRAY ÇINAR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20676-22112)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20711-9577,9253, 9441, 9709)



- SAKIZAĞACI Mh., İSTANBUL Cd., KENNEDY Cd., TAŞHAN Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20712-1105)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.