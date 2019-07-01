İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 1 Temmuz 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 1 Temmuz 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 1 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24905-)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., KALENDER Sk., FATİH Cd., KAYALAR Sk., KİRAZ Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., SEDİR Sk., SAVAŞ Cd., AKASYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24664-805)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., KİRAZ Sk., KÖKNAR Sk., KAYALAR Sk., SEDİR Sk., SAVAŞ Cd., FATİH Cd., YÜKSEL Sk., AKASYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24665-807)

- ANADOLU Mh., BAŞTÜRK Sk., AYDINER Sk., DEMİRKAYA Sk., SALİHA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24934-29923-28262)

- KEÇECİ PİRİ Mh., HARAP ÇEŞME Sk., OKMEYDANI Cd., ODUNCU Sk., MUSLUKLU ÇEŞME Sk., CAMİİKEBİR Mh., HASKÖY CAMİİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24989-3081)

- PİRİPAŞA Mh., KUMBARAHANE Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24990-3310)

- BARIŞ Mh., MEHMETÇİK Cd., İZMİR Cd., NECİP FAZIL KISAKÜREK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 03:00-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24987-21543)

- PİYALEPAŞA Mh., GÜNEŞ ARALIĞI Sk., YILDIRIM BEYAZIT Sk., KUZEY Sk., EKİN Sk., NÜKHET Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., PİYALEPAŞA Cd., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ERCAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24992-3944)

- YEŞİLKENT Mh., BAHÇEŞEHİR YANYOL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25004-27349 27350 27351 27352)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 11. Cd., 12. Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., HOŞDERE Cd., İSMET İNÖNÜ Cd., MEDENİYET Cd., KAMELYA Sk., KARDELEN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., KOCATEPE Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., MANOLYA Sk., NAMIK KEMAL Cd., ŞEBBOY Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25072-20840 27958 20862 20861 20860 22766 22910 20859 20858 20970 20857 20863)

- HALİL RIFAT PAŞA Mh., DARÜLACEZE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24995-3021)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 5. Cd., 6. Cd., 7. Cd., 8. Cd., 9. Cd., 10. Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., ÇİĞDEM Sk., KARANFİL Sk., LALE Sk., ANADOLU Cd., BOĞAZKÖY Cd., MİMOZA Sk., MANOLYA Sk., TAFLAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25073-20841 20843 20844 20848 20847 20846 20845 20842)

- ATİKALİ Mh., ALİPAŞA HAMAMI Sk., DRAMAN ÇUKURU Sk., DİLMAÇ Sk., KURTAĞA ÇEŞMESİ Sk., LODOS Sk., NUREDDİN TEKKESİ Sk., DERVİŞ ALİ Mh., ALİŞAH Sk., ALİŞAH ÇIKMAZI Sk., CANFEDA CAMİİ ARALIĞI Sk., CANFEDA CAMİİ Sk., DRAMAN ÇUKURU Sk., HASAN FEHMİPAŞA Cd., HASAN FEHMİPAŞA ÇIKMAZI Sk., KELEBEK Sk., KURTAĞA ÇEŞMESİ Sk., NUREDDİN TEKKESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25074-2079 TM)

- AKSARAY Mh., CERRAHPAŞA Cd., KATİP MUSLAHATTİN Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 4. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 5. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ Sk., KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI Sk., MÜEZZİN 1. ÇIKMAZI Sk., MÜEZZİN 2. ÇIKMAZI Sk., MÜEZZİN Sk., RECEP YAZICIOĞLU Sk., SORGUÇCU Sk., ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ Sk., SİNEKLİ BAHÇE Sk., SİNEKLİ BAHÇE ARALIĞI Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25075-2270 TM)

- HABİBLER Mh., 2700. Sk., 2701. Sk., 2705. Sk., 2707. Sk., 2708. Sk., 2709. Sk., 2710. Sk., 2717. Sk., 2719. Sk., 2721. Sk., 2721/1. Sk., 2721/2. Sk., 2721/3. Sk., 2723. Sk., A-1 Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25079-28968 tm)

- DERBENT Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25088-4101)

- PTT EVLERİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25089-4191)

- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., KURTULUŞ Cd., OYA Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25111-22116)

- GÜZELCE Mh., PTT Cd., ESİN 2 Sk., METİN Sk., CESUR 1 Sk., TALAT Sk., ÇEVİK Sk., TÜRKÜ Sk., ROMAN Sk., ŞARKI Sk., AYDINLAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25113-24227)

- ATATÜRK Mh., KORDONBOYU Cd., ALBATROS Sk., HAMİYET YÜCESES Sk., ATATÜRK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25114-22118)

- CUMHURİYET Mh., CUMHURİYET Cd., İSTİKLAL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25116-22369 20057 21026 21023)

- NURİPAŞA Mh., 15 Sk., 14 Sk., 62/2 Sk., 62/2A Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25066-1501)

- KESTANELİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25128-23679 23734 23123)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25152-28260)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:10-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25153-29896)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25086-4139)

- DARÜŞŞAFAKA Mh., DERBENT Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25087-4291)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1175. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25098-27226 20405)

- YARIMBURGAZ Mh., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., KURŞUN Sk., 3.SELVİ Sk., 2.BURCU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25082-11129-11145)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., CAMİALTI Sk., PINARBAŞI Sk., 1.SÜMER Sk., KAVAK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25084-11120)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., CAMİALTI Sk., PINARBAŞI Sk., 1.SÜMER Sk., KAVAK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25085-11120)

- DEREAĞZI Mh., MODA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25129-22256)

- SUBAŞI Mh., KAPLAN GİRAY Cd.DESİ Sk., SELİM GİRAY Sk., FATMA SULTAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25130-23128)

- SUBAŞI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25138-23302 23153 23271 23214 23181 23365)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25151-28149)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.