Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 10 Şubat 2019 Pazar

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 10 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 10 Şubat 2019 Pazar tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 10 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- AKŞEMSEDDİN Mh., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF Cd., OKURLAR Cd., ATALAY Cd., İNÖNÜ Cd., 286. Sk., 302. Sk., İNCİRTEPE Mh., 283. Sk., 285. Sk., 281. Sk., 280. Sk., 277. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20682-20030 20202 27045 22737 22226)



- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 10. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20771-20908)



- SANAYİ Mh., GENÇOSMAN Mh., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20917-466-409-196-484-483)



- DEMİRKAPI Mh., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., LALE Sk., SERÇE Sk., GÜL Sk., 7. Sk., GÜRSEL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20835-31130)



- ORTAMAHALLE Mh., LİTROS HASTANE YOLU Sk., MALTEPE Cd., ŞİRİN Sk., GÜR Sk., OĞUZHAN Sk., TUNÇ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20891-8273)



- SİNANPAŞA Mh., YENİHAMAM Sk., ORTABAHÇE Cd., ŞEHİT ASIM Cd., BEŞİKTAŞ Cd., IHLAMURDERE Cd., LEŞGER Sk., MUMCUBAKKAL Sk., KÖYİÇİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:05-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20905-3662)



- TERAZİDERE Mh., GÜNEŞ Cd., KARAMAN Sk., FEZA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20890-8891)



- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20907-22485-27039)



- MERKEZ Mh., GÜLDESTE Sk., DUMLUPINAR Cd., KAYAPINAR Sk., EREN Sk., ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR Sk., GÖNÜL Sk., AKPINAR Sk., SEVAL Sk., SEVİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20926-9309 T.M.)



- ORTAKÖY Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20930-25004-25979-25087-25085)



- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20943-9262,9843,9247,9789,9265,9263,9264,9269,9490,9235,9860)



- GÜNEŞLİ Mh., ANAFARTALAR Cd., ÇİÇEK Sk., KARANFİL Sk., FİLİZ Sk., KİRAZ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20954-31595)



- MİTHATPAŞA Mh., GÖKŞİN Sk., SELANİK Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20944-9055 Tm ilgili deparı-9052-9571 Abeş fideri 1,5 saatlik güvenlik nedeniyle kesinti olacak ag havai hat og hatta yakın olduğu için)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.