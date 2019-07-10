Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 10 Temmuz 2019 Çarşamba

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 10 Temmuz 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 10 Temmuz 2019 Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 10 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- ÇELİKTEPE Mh., BAYIR Sk., GÜLBAHÇE Sk., KIVILCIM Sk., MEVLÜT BAKIRTAŞ Sk., ŞEHİT KARAKUŞLAR Cd., GAYRETLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24755-9029 T.M.)

- RÜSTEMPAŞA Mh., HASIRCILAR Cd., KALÇIN Sk., RAGIP GÜMÜŞPALA Cd., TAHMİS Cd., YENİ CAMİİ Cd., YENİ CAMİ Mey., ÇİÇEK PAZARI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25214-2202 TM )

- KUŞTEPE Mh., YONCALI Sk., YAVRUKUŞ Sk., ÇİĞDEM Sk., ZEYTİNLİK Sk., KIZILCIK MAHMUT Sk., LİMON Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25297-9349 T.M.)

- KARADENİZ Mh., 1158. Sk., 1159. Sk., 1166. Sk., 1167. Sk., 1168. Sk., 1168/1. Sk., 1170/1. Sk., 1170. Sk., 1171. Sk., ERTUĞRUL GAZİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25330-28158 tm)

- KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., İSTİKLAL Cd., BÜYÜK PARMAKKAPI Sk., HÜSEYİNAĞA Mh., ATIF YILMAZ Cd., KÜÇÜK BAYRAM Sk., ŞEHİT MUHTAR Mh., İMAM ADNAN Sk., SÜSLÜ SAKSI Sk., ÖĞÜT Sk., MAHYACI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25337-3025)

- TOMTOM Mh., KUMBARACI YOKUŞU Sk., EVCİL ÇIKMAZI Sk., TERCÜMAN ÇIKMAZI Sk., ŞAHKULU Mh., SERASKERCİ ÇIKMAZI Sk., İSTİKLAL Cd., SERDAR-I EKREM Cd., ASMALI MESCİT Mh., GÖNÜL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25338-3030)

- YEŞİLKENT Mh., G-942 Sk., G-706 Sk., G-16 Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., G-12 Sk., G-677 Sk., G-678 Sk., G-694 Sk., G-747 Sk., G-659 Sk., G-703 Sk., G-746 Sk., G-701 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25426-27266)

- GÜRSEL Mh., YEŞİLTEPE Sk., AKMAN Sk., SELMA Sk., IŞIKLI Sk., İCABET Sk., ÇEVREM Sk., NURTAÇ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25298-9324 T.M.)

- GÜRSEL Mh., YEŞİLTEPE Sk., AKMAN Sk., SELMA Sk., IŞIKLI Sk., İCABET Sk., ÇEVREM Sk., NURTAÇ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25299-9324 T.M.)

- KILIÇALİ PAŞA Mh., AKARSU YOKUŞU Sk., ANAHTAR Sk., AKARSU ÇIKMAZI Sk., ALTIN BİLEZİK Sk., COŞKUN Sk., ŞİMŞİRCİ Sk., YENİ YUVA Sk., MATARA Sk., İLYAS ÇELEBİ Sk., CİHANGİR Mh., HAVYAR Sk., GÜNEŞLİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25339-3229)

- ÇAKIL Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25367-23401 23238 23327 23006 23425 23199 23678)

- ESKİ HABİPLER Mh., GALİP ESMER Cd., DEMİRCİ Cd., GELİNCİKLER Sk., LALEZAR Sk., MANOLYALAR Cd., ORKİDELER Cd., TAŞ Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25328-28528 tm)

- SANAYİ Mh., ÖZBORAN Sk., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., AVCILAR Cd., AMİRAL Sk., KALE Sk., BAŞAKLI Sk., GÜVENÇ Sk., OZAN Sk., ÖZNUR Sk., ORPAK Sk., GÜLİSTAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25382-470)

- FERHATPAŞA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25387-23400 23150 23620 23290)

- HASTANE Mh., BERA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25412-21095)

- FİRUZKÖY Mh., ÇAVUŞ Cd., POYRAZ Cd., PLEVNE Cd., DESTAN Sk., DERVİŞ Sk., BENLİ Sk., TAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25415-20538)

- FİRUZKÖY Mh., PLEVNE Cd., BALCIBÜK Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25417-27173)

- FİRUZKÖY Mh., ÇAVUŞ Cd., GÖÇEN Sk., SEL Sk., AKKUŞ Sk., SELİM Sk., KUŞ Sk., TOLGA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25419-27172)

- YEŞİLKENT Mh., G-683 Sk., G-725 Sk., G-684 Sk., G-685 Sk., G-710 Sk., G-736 Sk., G-682 Sk., G-681 Sk., G-693 Sk., G-692 Sk., G-680 Sk., G-745 Sk., G-679 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25422-21338)

- YEŞİLKENT Mh., G-738 Sk., G-770 Sk., G-847 Sk., G-817 Sk., G-732 Sk., G-731 Sk., G-912 Sk., G-835 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25423-27308)

- YEŞİLKENT Mh., G-856 Sk., G-857 Sk., G-873 Sk., G-898 Sk., G-851 Sk., G-909 Sk., G-832 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25425-27309)

- ŞİRİNEVLER Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3. Sk., MERİÇ Sk., NİL Sk., GEDİZ Sk., TEVFİK FİKRET Cd., FETİH Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5. Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25459-071-1-2)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 1/1. Sk., 2/1. Sk., 1/1G Sk., 1/1B Sk., 1/1E Sk., 1/5. Sk., YILDIZTEPE Mh., 37/16. Sk., 35/16A Sk., 35/16. Sk., 37. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25464-18534)

- FİRUZKÖY Mh., KURT Sk., POYRAZ Cd., İMECE Sk., ÜLKER Cd., KOZA Sk., DURMAZ Sk., ÇETE Sk., GÖZTAŞI Sk., CANBAZ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25418-20695)

- YILDIZTEPE Mh., ORMANTEPE Sk., AKTEPE Sk., 37/5. Sk., 37/6. Sk., 37/7. Sk., 37/8. Sk., 37/10. Sk., 37/11. Sk., 37/11A Sk., 37/12. Sk., 37/9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25465-18577)

- KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25368-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:10-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25397-4596 TM 4360 TM)

- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25398-4516 TM)

- FİRUZKÖY Mh., ÜLKER Cd., PLEVNE Cd., KIRLANGIÇ Sk., TAN Sk., GÜLMEZ Sk., GÜLLÜLER Sk., KURŞUN Sk., PAK Sk., DURMAZ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25416-27171)

- YEŞİLKENT Mh., G-700 Sk., G-914 Sk., G-720 Sk., G-721 Sk., G-722 Sk., G-689 Sk., G-735 Sk., G-698 Sk., G-811 Sk., G-849 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25428-22794)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., G-3006 Cd., G-3010 Cd., ALİYA İZZET BEGOVİÇ Cd., ASMALI Cd., CEMİL MERİÇ Sk., GALATA Cd., DELİKLİKAYA YOLU Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında DELİKLİKAYA Mh., ENDER Sk., DELİKLİKAYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25435-22941 22942 22943 27059 27058 27057 27260 22268 27256 27332 27333 27165 27262 27848)

- YEŞİLKENT Mh., G-579 Sk., ATİLLA İLHAN Cd., G-580 Sk., G-581 Sk., G-595 Sk., AMASYALILAR Cd., G-520 Sk., G-521 Sk., G-522 Sk., G-523 Sk., G-651 Sk., G-650 Sk., G-172 Sk., G-173 Sk., G-174 Sk., G-175 Sk., G-553 Sk., G-554 Sk., G-555 Sk., G-217 Sk., G-218 Sk., G-219 Sk., G-220 Sk., G-220/1 Sk., G-221 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 00:10-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25436-27343 27344 27118 20548)

- ZİYA GÖKALP Mh., HÜRRİYET Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25446-11355-12760-12023-12754-12679-12022-12680-12751-12753-12026-12027-12025)

- ZİYA GÖKALP Mh., ATATÜRK Bul., CEYHAN Sk., BAĞLAR Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25445-11148)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., BİRLİK Cd., YAVUZ SELİM Mh., 4/4. Sk., 4/5. Sk., 5. Sk., 8/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25466-18521)

- YAVUZ SELİM Mh., BİRLİK Cd., 3/11A Sk., 3/11. Sk., SANCAKTEPE Mh., 6/3. Sk., 6/4. Sk., 7/1. Sk., 6. Sk., 4/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25467-18519)

- HADIMKÖY Mh., BAYINDIR Cd.DESİ Sk., CAHİT SITKI TARANCI Cd., GAZİ PAŞA Cd., MÜŞERREF Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25458-20712-27248-22855)

- SEMİZKUMLAR Mh., SARGÜN Cd., FEYYAZ ALTINORAK Cd., MİMOZA Cd., TERAKKİ Cd., TEPECİK Sk., VEFAKAR Sk., UFUK Sk., KARINCA Cd., ZİYA ARSLAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25461-25294-25034-25032-25313-25312-25225)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.