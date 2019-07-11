Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 11 Temmuz 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 11 Temmuz 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 11 Temmuz 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 11 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2288. Sk., 2297. Sk., 2300. Sk., 2316. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25429-20925)

- FİRUZKÖY Mh., ÖZTAN Cd., KOCADERE Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., BELGER Sk., HASAN ÖNEL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25433-20189)

- AKSARAY Mh., ATMACA Sk., BEKARBEY Sk., CERRAHPAŞA Cd., CERRAHPAŞA CAMİİ 1. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ 2. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ Sk., KATİP KASIM BOSTANI Sk., KULEBOYU Sk., KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA ARALIĞI Cd., KÜÇÜK LANGA Cd., MÜVERRİH NAİMA Sk., SULU BOSTAN Sk., YOKUŞ ÇEŞMESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25343-2213 TM)

- CUMHURİYET Mh., AŞİYAN Sk., BAHADIR Sk., CEBECİ Cd., NECİP FAZIL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25331-28716 tm)

- ŞİRİNEVLER Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., KAZIM KARABEKİR 2. Sk., KAZIM KARABEKİR 3. Sk., KAZIM KARABEKİR 1. Sk., FETİH Cd., MOR MENEKŞE Sk., ÖZLEM 2 Sk., BADEM 1 Sk., FETİH 5. Sk., FETİH 6. Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25383-547)

- NAKKAŞ Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25371-23367 23033 23127 23465 23112 23494 23575 23359 23707 23143 23669 23311 23118)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MANOLYA Cd., MENEKŞE Cd., ORKİDE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-09:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25320-21764 DM)

- CEBECİ Mh., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2522. Sk., 2523. Sk., 2528. Sk., 2529. Sk., 2531. Sk., 2552. Sk., V Cd., PEYAMİ SAFA Cd., Z Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25332-28423 tm)

- MERKEZ Mh., CUMHURİYET Mey., ÇUKURÇEŞME Cd., FERAH Sk., HASTANE Sk., HACI HASAN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25420-28287 tm)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279/1. Sk., 1285. Sk., 1427/1. Sk., 1427. Sk., 1428. Sk., 1429. Sk., 1429/2. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1431. Sk., 1431/1. Sk., 1432. Sk., 1433. Sk., 1434. Sk., 1435. Sk., 1437. Sk., 1436. Sk., 1439. Sk., 1469. Sk., 1472. Sk., 1473. Sk., 1475. Sk., 1476. Sk., 1476/1. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1481. Sk., 1481/1. Sk., 1482. Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25421-28850 tm)

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2299. Sk., 2300. Sk., 2304. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25430-22490)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ŞEHİT YUNUS ÇAÇA Sk., CEMAL ULUSOY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25342-11992)

- SEYYİD ÖMER Mh., ALYANAK Sk., DR. ŞÜKRÜBEY Sk., EVLİYA ATA Sk., HACI YUSUF Sk., MECİTBEY Sk., MİRALAY HASAN KAZIMBEY Sk., MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI Sk., RAİFPAŞA Sk., VANİ DERGAHI ARALIĞI Sk., VANİ DERGAHI ÇIKMAZI Sk., VANİ DERGAHI Sk., ZİKİRCİ Sk., ŞEYH HÜSAMETTİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25345-2262 TM)

- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., KORUTÜRK Sk., PEHLİVAN Cd., HASAN ÖNEL Cd., KADİR ÖZDEMİR Cd., HARMAN Cd., AHREN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25432-21657)

- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-13:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25399-4640 TM 4562 TM)

- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25400-4641 TM)

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2304. Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25431-22594)

- ZİYA GÖKALP Mh., MELİKGAZİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25447-12455)

- ZİYA GÖKALP Mh., ABDULLAH PAŞA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25448-12461)

- MİMAR SİNAN Mh., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25457-9236,9733, 9759,9402,9403,9934 T.M.)

- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25470-29018 TM 29453 TM 29396 TM)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., 2. Cd., 3. Cd., 4. Cd., ANADOLU Cd., AYÇİÇEĞİ Sk., BOĞAZKÖY Cd., KAMELYA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında KOZA Mh., 1635. Sk., 1636. Sk., 1637. Sk., 1640. Sk., 1642. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25471-21845 20856 20864 20852 20853 20851 20849 20850 )

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 12. Cd., ANADOLU Cd., NAMIK KEMAL Cd., ŞEBBOY Sk., TEVFİK FİKRET Cd., KARDELEN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., KOCATEPE Cd., SARMAŞIK Sk., KARÇİÇEĞİ Sk., TELLİ Sk., TUNCA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25472-20863 20857 20970 20858 20859 22910)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 3. Cd., ANADOLU Cd., TURGUT ÖZAL Bul., KAMELYA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25473-20849)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., NAMIK KEMAL Cd., RUMELİ Cd., ŞEBBOY Sk., TEVFİK FİKRET Cd., KARDELEN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25474-20857)

- YENİ Mh., AKÖREN Cd., ALİPAŞA Mh., ARIKANLI ÇİFTLİĞİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25463-25712-25455)

- YAVUZ SELİM Mh., CAHİT SITKI TARANCI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25468-31162)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.