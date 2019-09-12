Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 12 Eylül 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 12 Eylül 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 12 Eylül 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 12 EYLÜL 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27403-22832)

- CUMHURİYET Mh., NUR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27409-25158)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., AKARCA ÇEŞMESİ Sk., ATEŞBAZ Sk., BALTA ÇIKMAZI Sk., BALTA Sk., BESTEKAR HAKKI Sk., BESTEKAR NUBAR TEKYAY Sk., BÜYÜK KULELİ Sk., CAMBAZİYE MEKTEBİ Sk., GÜMRÜKÇÜ Sk., HACI KADIN Cd., HACI KADIN ÇEŞMESİ Sk., KEHRİBAR Sk., MARMARA Cd., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., PAMUKÇU Sk., PULCU Sk., SARRAF TAHSİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27456-2329 TM)

- HADIMKÖY Mh., ENGİNSOY Sk., ZİYA MERİÇ Cd., AHİ EVRAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27465-20713,20609)

- MERKEZ Mh., EŞREF Sk., FERAH Sk., GÜLDEMET Sk., HÜDAVERDİ Sk., KALKANDELEN Sk., KALENDER Sk., REŞADİYE Sk., ÇİMEN Sk., BAĞLARBAŞI Mh., KEÇEYOLU Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27476-29224 TM)

- ESENTEPE Mh., ŞAİR ŞİRZAT Sk., UÇAK Sk., UZUN Sk., TUFAN Sk., ESEN Sk., ENGİN Sk., 1.CEVAHİR ÇIKMAZI Sk., CEVAHİR Sk., MORLALE Sk., ARALIK Sk., ATEŞ Sk., SAKARYA Mh., MİMARSİNAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:30-16:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27477-29325 tm)

- RUMELİ HİSARI Mh., YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27485-4198-4031)

- MADEN Mh., MERKEZ Mh., RUMELİ HİSARI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27486-4192-4037)

- GAYRETTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında PAŞA Mh., SEVİMLİ Sk., ŞAHİNLER 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27544-3695)

- MOLLA GÜRANİ Mh., ADNAN MENDERES VATAN Bul., DEDEPAŞA Sk., HİKAYECİ Sk., KAÇAMAK Sk., KİLİMCİ Sk., MOLLA GÜRANİ Cd., NAKİBU'L-EŞRAF Sk., RAHMET ÇIKMAZI Sk., SARI MUSA Sk., SOFTA SİNAN Sk., SİMSAR Sk., TOMRUKÇU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27457-2852 TM)

- PAZARİÇİ Mh., BURCU Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27520-28828 TM)

- ESENTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında GAYRETTEPE Mh., GÖNENOĞLU Sk., OVACIK ÇIKMAZI Sk., SÜLEYMANBEY Sk., VEFABEY Sk., YILDIZ POSTA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27547-3378)

- BOLLUCA Mh., BOLLUCA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27510-28802)

- TAHTAKALE Mh., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., SARAY PATI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27577-12349)

- GÜRPINAR Mh., KINALI Sk., DALYAN Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27581-22319)

- MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., ESKİ SİLİVRİ Cd., E5 LONDRA ASFALTI Cd., İSKELE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27591-24112 24000 24147 24361)

- MİMAR SİNAN Mh., ÇATAL ÇİFTLİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27610-9889 T.M.)

- FULYA Mh., AKINCI BAYIRI Sk., BELDE Sk., CELAL ATİK 1 Sk., EMİROĞLU Sk., GARAJ Sk., MEVLÜT PEHLİVAN Sk., ORTAKLAR Cd., ÖRMECİ Sk., PEHLİVAN Sk., ŞENOL Sk., VEFA DERESİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27552-3691)

- BİRLİK Mh., 828. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 814. Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., KARAOĞLANOĞLU Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27554-18280)

- GAYRETTEPE Mh., BAŞAK Sk., CEMİL ARSLAN GÜDER Sk., ÇİMEN Sk., ERTEM Sk., FERSUN Sk., GİRNE Sk., SEBAT Sk., PROF. DR. BÜLENT TARCAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27555-3629)

- DİZDARİYE Mh., VATAN 4 Cd., MİMAR SİNAN Cd., GÖLBOYU Cd., PAZAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27557-22180)

- BİRLİK Mh., 789. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 792. Sk., 794. Sk., 795. Sk., 793. Sk., 796. Sk., 801. Sk., AKSEKİ Cd., BAHÇELER Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27559-18254)

- KEMER Mh., KIŞLA Cd., DEVRAN Sk., 947. Sk., ÜÇLER Sk., 944. Sk., 943. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27561-18231)

- DİZDARİYE Mh., NUTUK Cd., İNÖNÜ Cd., IHLAMUR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27562-22071)

- DİZDARİYE Mh., ENVERPAŞA Cd., MEKTEP Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27564-22020)

- HAVAALANI Mh., GARANTİ Cd., GELENEK Sk., GÜNGÖR Sk., GÖZE Sk., GAYE Sk., TAŞOCAĞI Cd., HABEŞ Sk., GAZANFER Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27565-18241)

- DİZDARİYE Mh., YENİMAHALLE Sk., MİMAR SİNAN Cd., PAZAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27566-22002)

- DİZDARİYE Mh., RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA Cd., FİLİZ 2 Sk., KERVANSARAY Sk., SEÇKİN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27567-22021)

- HÜRRİYET Mh., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27620-31048)

- BAHÇELİEVLER Mh., ÇALDIRAN Sk., MEHTAP Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., ÖMÜR Sk., NEYİRE NEYİR Sk., HAREKET ORDUSU Sk., NACİ KASIM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 19:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27623-768)

- TAHTAKALE Mh., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., ISPARTAKULE Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27571-99391-99390)

- GÜMÜŞYAKA Mh., HAYDAR ALİYEV Cd., PEKGÖZ Cd., ÖZKUL Sk., TÜFEKÇİ Sk., ÖZDAĞ Sk., DEMİRBİLEK Sk., ÜÇPINAR Sk., ÇOLAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27593-25793)

- AYAZAĞA Mh., CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27608-9815 T.M.)

- GÖZTEPE Mh., KELEBEK Sk., MASLAK Cd., KUMRU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27618-31451)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FİDAN Sk., ÇINAR Sk., SAVAŞ Cd., SELVİ Sk., NAR Sk., KAYACIK Sk., GÖKSEL Sk., GÖLGELİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 21:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27624-188-3)

- NAKKAŞ Mh., HADIMKÖY-NAKKAŞ YOLU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27626-23524,43043,23525,23662,23547,23438,23596,23649,23663)

- HAVAALANI Mh., KIŞLA Cd., KEMER Mh., ATIŞALANI Cd., 901. Sk., 905. Sk., 905/1. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27627-18223)

- BOYALIK Mh., DURUSU PARK Cd., ERİKLİ Sk., FINDIKDERE Cd., ZENCEFİL Sk., TAŞKÖPRÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27631-28867)

- BAĞLAR Mh., GONCA Sk., OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27634-31454)

- FATİH Mh., FATİH Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında ÇINAR Mh., 5/8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27637-18602)

- YENİMAHALLE Mh., YALI Cd., E5 KUZEY YANYOL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27638-24339)

- YENİKENT Mh., DOĞAN ARASLI Bul., 604. Sk., 664. Sk., 665. Sk., 667. Sk., 677. Sk., 678. Sk., AŞIK ŞENLİK Cd., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., 701. Sk., 700. Sk., 703. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 680. Sk., 681. Sk., 682. Sk., SULTANİYE Mh., SIDIKA CEBECİOĞLU Sk., BALIK YOLU Cd., AŞIK ŞENLİK Cd., DOĞAN ARASLI Bul., E-5 TEM Bul., 321. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 630. Sk., 631. Sk., 632. Sk., 707. Sk., 706. Sk., 705. Sk., 659. Sk., 658. Sk., 657. Sk., SÜLEYMANİYE Mh., AZİZ NESİN Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., ARDIÇLI Mh., HACI BEKTAŞ VELİ (ATATÜRK) Cd., ISPARTAKULE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27602-20890 20187 22228 21825 22267 22713 20930 21758 27232 21391 21584 21378 22368 22907 20649 20294 22613 27007)

- ÇİFTALAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27609-9862 T.M.)

- GÜLBAHAR Mh., GÜLBAHAR Cd., ÇULLUK Sk., KANARYA Sk., KUMRU 1 Sk., GÜVERCİN Sk., MECİDİYEKÖY Mh., KEKİK Sk., EMEK 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27646-9379)

- MAHMUTBEY Mh., KÜLTÜR Cd., SOĞUKSU Cd., GÖZTEPE Mh., PEHLİVAN Sk., PAŞA Sk., PINAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27648-31581-31450-31767)

- TEVFİKBEY Mh., ELİF Sk., 2.BÜLENT Sk., TEZCAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27650-11900 )

- BOYALIK Mh., SAZLI Sk., TAŞKÖPRÜ Cd., DURUSU PARK Cd., KAVAK Sk., BEŞTEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27651-28872)

- BOYALIK Mh., DURUSU PARK Cd., TAŞKÖPRÜ Cd., SAZLI Sk., ZENCEFİL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27654-28865-28866-28868-)

- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27611-9906 T.M.)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., KIMIZ Sk., DUMLUPINAR Cd., AHMET TANER KIŞLALI Cd., FATİH Cd., KEREM Sk., YUNUS 1 Sk., GÜNER Sk., EMRE Sk., ÇİÇEK 1 Sk., ÇOBANÇEŞME Mh., FATİH Cd., MİTHATPAŞA Cd., ZAFER Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., TEKKE Sk., TARHAN Sk., HÜRRİYET Mh., ŞAHİN 1 Sk., KAVAKTEPE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27658-31099-31143-31140-31570-31007-31759-31009-31838-31551-31251-31010-31017-31477-31116-31016-31138-31025-31015)

- DEMİRKAPI Mh., OYA Sk., SİTE Sk., BOZTEPE Sk., VELİOĞLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27619-31174)

- HÜRRİYET Mh., HÜRRİYET Cd., DUMLUPINAR Cd., DUMLUPINAR 1 Sk., SAKARYA 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27657-31015)

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., ŞEHİTLER Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27625-22514)

- BOYALIK Mh., SÖĞÜTLÜ Sk., MİLLET Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27632-28869)

- GÖZTEPE Mh., KARANFİL Sk., SELVİ Sk., SÜLÜN Sk., SÜMBÜL Sk., VİŞNE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27633-31767)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.