İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 12 Haziran 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 12 Haziran 2019 Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 12 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

12 Haziran 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı

- YEDİKULE Mh., HACI EVHADDİN Cd., HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ ÇIKMAZI Sk., HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ Sk., KIYAKÇI HASAN ÇIKMAZI Sk., KUYULU BAKKAL Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI HAMAMI Sk., TÜTÜNCÜ RASİM Sk., YEDİKULE BUCAKBAŞI Sk., YEDİKULE Cd., YEDİKULE İSTASYONU Cd., YEDİKULE MEYDANI Sk., YEDİKULE MEZARLIĞI Sk., İMAM HÜSEYİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 10:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24652-2027 TM)



- FATİH Mh., CUMHURİYET Mh., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24517-11619 iM(11642-11644-11368-11194-11639-11641-11640-11645TM))



- CUMHURİYET Mh., 2.LALE Sk., 1.LEYLAK Sk., AKKAVAK Sk., BAĞYOLU Sk., AŞIK VEYSEL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24534-11619)



- İNÖNÜ Mh., BEYAZEL Sk., HABİL Sk., 1.KIZILKAYA Sk., OKAY Sk., MUAMMER AKSOY Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24535-11902)



- İNÖNÜ Mh., 1.KOCATEPE Sk., DUMANGÜR Sk., MUAMMER AKSOY Cd., 3.MENEKŞE Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24536-11502)



- YILDIRIM Mh., ÖZER Sk., ULUDAĞ Sk., KİRAZLI YAYLA Sk., İZMİR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24603-8204)



- PİRİNÇÇİ Mh., MÜŞERREF Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24588-29045 TM)



- YILDIRIM Mh., SÜMBÜL Sk., LALE Sk., MİLLET Cd., HÜR Sk., PİRİ REİS Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24602-8214)



- ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24576-4474)



- SEYYİD ÖMER Mh., BOSTANİÇİ Sk., DEVİRHAN Sk., EVLİYA ATA Sk., KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ Sk., MECİTBEY Sk., UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI Sk., UZUN YUSUF CAMİİ Sk., UZUN YUSUF MEKTEBİ Sk., YAYLAK Sk., ŞEYH HÜSAMETTİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24653-2074 TM)



- YILDIRIM Mh., ŞEHİT KAMİL BALKAN Cd., RENK Sk., KARANFİL Sk., KADİFE Sk., DUMAN Sk., BAŞAK Sk., FIRAT Sk., SÜMBÜL Sk., ERGENEKON Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24601-8076)



- YILDIRIM Mh., ÖZER Sk., ULUDAĞ Sk., MAGOSA Sk., KİRAZLI YAYLA Sk., BAŞAK Sk., BURÇ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24604-8213)



- MEVLANA Mh., 869/1. Sk., 869/2. Sk., 870. Sk., 871. Sk., 884. Sk., 883. Sk., 884/2. Sk., 884/1. Sk., İBRAHİM HAYIRLIOĞLU Cd., KARADENİZ Mh., 1158. Sk., 1159. Sk., 1166. Sk., 1168. Sk., 1168/1. Sk., 1170. Sk., 1170/1. Sk., 1170/4. Sk., 1171. Sk., ERTUĞRUL GAZİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24624-28129 TM - 28158 TM)



- İNÖNÜ Mh., BEYAZEL Sk., NURTEN Sk., ERLER Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24625-11436)



- MALKOÇOĞLU Mh., 301. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., NAMIK KEMAL Cd., MAHMUTBEY Cd., CEBECİ Mh., 2488. Sk., 2491. Sk., 2492. Sk., 2493. Sk., 2494. Sk., 2495. Sk., 2496. Sk., 2497. Sk., 2500. Sk., 2501. Sk., 2502. Sk., 2503. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., U Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24626-28282 TM - 28243 TM)



- MİMAR SİNAN Mh., ÇATAL ÇİFTLİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24644-9100 D.M.,9788 T.M. (KASIMPAŞA SPOR TESİSLERİ))



- YAKUPLU Mh., AKİK Sk., KRİSTAL Sk., SAFİR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24639-21270-21271-21272-21273 )



- SİYAVUŞPAŞA Mh., BARBAROS 1. Sk., BARBAROS 2. Sk., BARBAROS 3. Sk., BARBAROS 4. Sk., BARBAROS 5. Sk., BARBAROS Cd., OKUL 3 Sk., VOLKAN Sk., ALKAN Sk., GÜMÜŞ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24661-426)



- ŞİRİNEVLER Mh., BARBAROS Cd., SARAY Cd., ULU Sk., DUMLU 1 Sk., ZEKİ MÜREN Sk., KASIRALTI Sk., ERGENEKON 1 Sk., ÇAYIROVA Sk., ÇAYIRBAŞI Sk., BENTLER Sk., CENGİZ TOPEL Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24657-428)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.