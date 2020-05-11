Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 12 Mayıs 2020 Salı

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 12 Mayıs 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 12 Mayıs 2020 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 12 MAYIS 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GÜLAY sk / HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk / MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, MESİRE, ÖZYILDIRIM sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464280)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKKOR, ERTAŞ, HAYDAR, HUKUK, MAHİR, PALA, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, VEDAT, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk 06:00-07:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463888)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah GÜVENEL sk / FİRUZKÖY mah ELMAS sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KOTA, KOZA, MARTI, NAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, TOYGAR, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU sk / PİRİ REİS mah 2269., 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464445)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah GÜVENEL sk / FİRUZKÖY mah ELMAS sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KOTA, KOZA, MARTI, NAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, TOYGAR, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU sk / PİRİ REİS mah 2269., 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk 05:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464427)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2564., İNÖNÜ sk 15:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463505)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2243., 2244., AYRANCI, BANU, BİLGİN, GÜLTEPE, KİRAZ, NADİDE, NADİR, NEDİM, NİGAR, NİL, TANER, VİŞNE sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463233)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2234., AŞIK VEYSEL, BANU, BOZOK, CEM, DAL, DEMİR, DOĞU, DİRHEM, GAMZE, GÜLTEPE, GÜNDOĞAN, HEKİM, KAYA, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, LALELİ, NADİR, NEDİM, NİGAR, SEL, SUNA, TURHAL, UĞUR MUMCU, VİŞNE, YALÇIN, YILMAZ, YUVA, ZİLE, ÖZBEY, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK, ÜMİT, İKLİM, İNCİLER, ŞAHİN, ŞİRİN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463234)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HİLAL sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1848. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HÜSEYİN, HAVUZBAŞI, RÜSTEM ÇIKMAZI, ZÜLFİKAR, İMAM RÜSTEM, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KILIÇ sk / MERKEZ mah 19 MAYIS, ARŞ, AVCI, CEYHAN ÇIKMAZI, CEYLAN, EYÜP, EĞRİDERE, GÜLOVA, GÜLTEPE, GÜNEY ÇIKMAZI, HAVUZBAŞI, PEYMAN, REYHAN, YUVALI, ÇAVDAR, İSLAMBEY sk / SARIGÖL mah AKLAR, HARMAN ÇIKMAZI, MARMARA, PATİKA sk 16:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461951)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, MERCAN, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463601)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 5., 7., İHLAS sk / YAKUPLU mah 10., 14., 16., 34. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463523)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BALYA, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, ORUÇ GAZİ, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, ASUMAN, BAYRAK, DUMAN, DUYGUM, EFEM, FATİH, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN, ÇINARLI, İDİL, İKRAM sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464352)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AYTAÇ, EBRU, EMİROĞLU, GÖKTÜRK, GÖZDE, KALE, MORLALE, OKAN, SEBAT, SERVET, TAVŞANLI, YILMAZ, ZİYA GÖKALP sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464363)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, KOCATEPE, LOKUM, MODA, SULTAN FATİH, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, AY, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, FÜSUN, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, HULUSİBEY, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, KİRAZLIK, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURAN, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNCİR, İNKILAP sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK, EDİP, KOCATEPE, KÖPRÜ, İMAR, İMREN, ŞANLI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464360)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BALYA, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, ORUÇ GAZİ, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, ASUMAN, DUMAN, KIZILIRMAK, KOCATEPE, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN sk / SAHİL mah ADALET, AKTOPRAK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464376)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah AKTOPRAK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464378)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 146., 166., 176., 182., 43., HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ, KUBİLAY, YAKUPLU sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464468)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BAKIR sk / HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, KEMERALTI, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah BAŞ CERRAH, DEMİRCİLER, GALATA ŞARAP İSKELESİ, GÜMÜŞ HALKA, HOCA TAHSİN, KARANLIK FIRIN, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MUMHANE, NECATİBEY sk / MÜEYYETZADE mah ALAGEYİK, ARAP OĞLAN, ARŞIN, AYNALI LOKANTA, CENGİZ, KADEM, KEMERALTI, KEMERALTI KUYU, LEBLEBİCİ ŞABAN, LÜLECİ HENDEK, NECATİBEY, REVANİ, SERÇE, ZÜRAFA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2465446)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, ASLI, AYDIN, AYSUN, BOSTAN, CUMHURİYET 5, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, GÖLBOYU, HAMAM, KAMELYA 4, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YENİMAHALLE, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇİFTLİK, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464450)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- KIZILCAALİ mah. 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463998)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-/ KALEİÇİ mah TUTKU SOK. ÇAĞRI SOK. KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL CADDESİ 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464016)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 561., 597., 598., 599., LİMNİ, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk 00:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2462777)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 201., 202., 203., 217., 277., 300., sk 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464190)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS, BALIKÇIL, BENEK, BULUT, ERGENE, FLAMİNGO, IŞIK, KAZ, KELEBEK, KOTA, NAZ, PENGUEN, TEPE, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İLKYAZ sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sk 05:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464439)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS, BALIKÇIL, BENEK, BULUT, ERGENE, FLAMİNGO, IŞIK, KAZ, KELEBEK, KOTA, NAZ, PENGUEN, TEPE, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İLKYAZ sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464444)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 222., 227., KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., DOĞAN ARASLI, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464465)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ESENTEPE mah 1.GELİNCİK, 1.LAVANTA, 1.NERGİS, 1.YASEMİN, 2.GÜL, 2.PAPATYA, 29 MAYIS, 3.CAMİ, 3.KASIMPATI, DEFNE, DUMAN, EGEMENLİK, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GÖKDENİZ, GÜR, KARDELEN, KAYIKÇI, KIRMIZIGÜL, MAÇKA , OSMANPAŞA ÇIKMAZI, PORTAKAL, SELİN, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY skSAKARYA mah YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2459549)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, ATLI SPOR, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, ÜÇEVLER sk 04:30-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461928)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.SEVGİ, ATLI SPOR, BEYZA, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, GÖLBAŞI YOLU, HASAT, HIZIR, LALEBAYIRI YOLU, ORMANTEPE YOLU, RANA, SIRÇA, ZERRİN, ÜÇEVLER sk / MİMAR SİNAN mah YILDIZ sk 05:00-05:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461929)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.ATA, 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.KEKLİK, 1.NEŞE, 1.YILDIZ, 1.YILMAZ, 2.EFE, 2.KARTAL, 2.KAYIN, 3.MEŞE, 4.ÇINAR, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, CAMİİ, CUMHURİYET, DUMANLI YOL, GÖKTÜRK, HACI AHMET, IŞILDAR, KABAN, MERİÇ, NAZLI, NEHİR, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, PELİT, TAN, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YÜCEL, YİĞİT, ÇAMGÜZELİ, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk 05:00-05:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464480)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.ATA, 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.KEKLİK, 1.NEŞE, 1.YILDIZ, 1.YILMAZ, 2.EFE, 2.KARTAL, 2.KAYIN, 3.MEŞE, 4.ÇINAR, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, CAMİİ, CUMHURİYET, DUMANLI YOL, GÖKTÜRK, HACI AHMET, IŞILDAR, KABAN, MERİÇ, NAZLI, NEHİR, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, PELİT, TAN, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YÜCEL, YİĞİT, ÇAMGÜZELİ, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk 05:00-05:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464495)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.MEŞE ÇIKMAZI, 2.DEFNE ÇIKMAZI, ALT ÇAMLIK YOLU, CUMHURİYET, GÖKNAR ÇIKMAZI, KARAMEŞE YOLU, KORUYOLU, KİRAZLI TEPE ÇIKMAZI, ORMAN YOLU, YEŞİL VADİ YOLU, ÇAMLIK, ÜST ÇAMLIK YOLU, İSTANBUL sk 05:00-05:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464498)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.SEVGİ, ATLI SPOR, BATI YOLU, BEYZA, DOĞU YOLU, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, GÖLBAŞI YOLU, HARMANLAR, HASAT, HIZIR, KORUYOLU, LALEBAYIRI YOLU, MERMER ÇEŞME YOLU, ORMANTEPE YOLU, RANA, SIRÇA, SİPAHİ, UZUNKEMER BULVARI, ZERRİN, ÇOBANYILDIZI YOLU, ÜÇEVLER, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah YILDIZ sk 05:00-05:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464499)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM, SOFULAR BOSTANI sk / İSLAMBEY mah EYÜP SULTAN, HALİTPAŞA, HZ. HALİD, TERAZİLİ MASLAK, ZEKAİDEDE sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2465335)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATLAMATAŞI, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, TAVANLI ÇEŞME sk / HOCA GIYASETTİN mah ABACI ÇEŞMESİ, KASNAKÇILAR, MEHMETPAŞA CAMİİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SARI BEYAZIT, SARI BEYAZIT CAMİİ, TAVANLI ÇEŞME sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2459550)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ADİL, ASİL, AĞAÇLI, BALABAN, BAYKARA, DENİZCİ, HALİL GÜLTEKİN, HUZUR, IŞIK, KANATLI, KEŞİF, KUTSAL, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OKTAY, SEBLA, TALİP, TEZCAN, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk 16:30-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464254)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ALPASLAN, SOĞANLI, ZÜMRÜT, ÇALIŞIR, ÇELEBİ, İNCİ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ABDİ İPEKÇİ, BEYATLI, KUBİLAY, PETEK, SAYDAM, SOĞANLI sk / MERKEZ mah KARINCA, SOĞANLI sk 15:00-19:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464500)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ATİYE, AYNUR, AYŞİN, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, EZEL, GELİN, KAĞITHANE, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ŞEVKETPAŞA sk / MERKEZ mah BAHTİYAR, UĞUR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463750)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKGÜLLÜ, ALAYBEY, ATİYE, AYNUR, AYŞİN, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, BİNNAZ, ERAY, ERZİNCAN, EZEL, FESTİVAL, GELİN, GÜÇBİRLİĞİ, GÜĞÜMLÜ, IŞIKLI, KAĞITHANE, NURTAÇ, SEVİLEN, SULH, TÜMLEÇ, YALIN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ÖZOĞUL, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk / MERKEZ mah BAHTİYAR, UĞUR sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463754)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ALAYBEY, ATİYE, AYNUR, AYŞİN, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, BİNNAZ, EZEL, GELİN, KAĞITHANE, NURTAÇ, SEVİLEN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk / MERKEZ mah BAHTİYAR, UĞUR sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463746)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, VURAL, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA, VEFA POYRAZ sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463310)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜÇBİRLİĞİ, IŞIKLI, KÖSEDAĞ, NARLI, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SELMA, SELÇUK, YADİGAR, YALIN, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İKBAL, İĞDELİBAHÇE sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2465459)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 3.SAKARYA, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MERT, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461799)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 3.SAKARYA, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MERT, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461800)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 322., 323, 324., 333., BEYTEPE, GÜLDERE, KARANFİL, ZEYTİN sk / MEHMET AKİF mah 3.SAKARYA, KARANFİL, KEMALPAŞA, MERT, TÜRKMEN, ZEYTİN sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463762)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463782)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, ALİ AĞA, BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR, KARADENİZ sk / GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk / YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463783)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463781)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 2.ATATÜRK, CAMİALTI, MEŞE, OKUL ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2465122)

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS, ÇİLE sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, BÜLENT, DEKAN, TAŞÇI sk / TELSİZLER mah TALATPAŞA sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BASRİ, DADAŞ, DAL, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DOĞUŞ, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİZGİ, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, TAŞÇI, YASİN, ÖMÜR, İRADE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FAZIL KAFTANOĞLU sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464372)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2461944)



PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.