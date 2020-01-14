​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 13 Ocak 2020 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 13 Ocak 2020 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 14 OCAK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2187.,2188.,2189.,BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534.,536.,540.,541.,542.,543.,544.,545.,546.,547.,549. ÇIKMAZ,BARBAROS,TEKSTİLKENT,TEPE,ŞEHİT CEVDET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268138)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ATLINDAĞ,ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268903)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN,DOĞANAY,DOĞANAY ARALIĞI,ELMAS,ESER,FATİH SULTAN,KESKİN,KILIÇ,KİRİŞ,MEYDAN,OKÇULAR YOLU,TAŞLI,TEPE ÜSTÜ,UÇ HİSAR,YAVUZ,ZÜMRÜT,ZÜMRÜT ARALIĞI,ÇETİN,ÇINAR,ÖZGÜL,ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / PİYALEPAŞA mah FATİH SULTAN,OKUL sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271714)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN,DOĞANAY,FATİH SULTAN,KAYA,KESKİN,KILIÇ,OKÇULAR YOLU,PAPATYALI,SÜSLÜ,TEPE ÜSTÜ,YAVUZ,ÇINAR,ÖZGÜL,ŞEHİT ER MURAT CELEP,ŞENER sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN,FATİH SULTAN,KUZEY,OKUL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271722)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah NEŞELİ ÇIKMAZI,ÇALIŞKAN sk / MERKEZ mah ALTINDAĞ,BİRBEN,CEBECİ ÇIKMAZI,DAVET,DEMET ÇIKMAZI,KÜME ÇIKMAZI,KÜTÜPHANE ÇIKMAZI,MAYIS ÇIKMAZI,MESKEN ÇIKMAZI,METE ÇIKMAZI,MUHACİR,MİSKET,VALİDE,YEMİN,YURT ÇIKMAZI,ZAMAN ÇIKMAZI,ZİGANA,ÇALIŞKAN,İKİZDERE ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296025)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ,BALİBEY,BEGONVİL,BEKİR SITKI EVCİMEN,BÜLBÜLCÜ,EMNİYET ÇIKMAZI,ERGENE NEHRİ,HANIMELİ,KARACAOVA,LAVANTA,LEYLANDİ,NİLÜFER,SAKIZ SARDUNYA,SERHATTER,SİPAHİ,TOPUZLU BENT,ULUBATLI HASAN,İNÖNÜ,İPEK YOLU sk 09:02-16:02 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296026)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY,AMBAR ,ARZU ÇIKMAZI,AYCAN ÇIKMAZI,AĞAÇKAKAN,BALCI ÇIKMAZI,BAYRAKTAR,BESTEGÜL,BESTEKAR,BEZİRGAN,BULGUR,EĞİTİM,GÜLSÜM ÇIKMAZI,GÜMÜŞDERE,HATİP,KARLI ÇIKMAZI,KIVILCIM,KOMŞU ÇIKMAZI,KOSOVA,LEYLEK ÇIKMAZI,MARANGOZ,NEFER,OZANLAR,SANCAKTAR,SERGİ,TATLIPINAR,TAŞHAN,UZUNOLUK,UĞUR,YÖRÜK,ÖZEN,ÜMİT ÇIKMAZI,ŞENLİK,ŞUBAT sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296048)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135.,1136.,BÜLBÜL sk / KEMER mah 900/1.,901.,903.,903/1.,904.,905.,906.,907.,908.,909.,910.,911.,912.,913.,913/1.,914.,915.,916.,917.,927.,928.,928/1. ÇIKMAZ,929. ÇIKMAZ,930.,931.,932.,933.,935.,943.,KEMER,ÇAĞLAYAN,ŞAHİNBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294151)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM,AYBORA,AYDINLIK,BAHÇE,BANU,BARAJ,BİLGE,DORUK,DİLBER,DİNÇ,EMİRHAN,GAZİLER,GÖLYAKA,GÜLDENİZ,GÜRKAN,HASAN TAHSİN,KARACA,KARACAOĞLAN,KAZANÇ,KEMAN,KOMŞU,KORUKENT,KUMRU,KÜÇÜK,MIZRAK,MODA,MİHRAP,ORDU,RESUL,ROTA,SADIK,SUSUZ,SİMİT,SİNCAP,TOMURCUK,TOROS,YAKUP,YUNUS EMRE,ZEHRA,ÖZGE,ÖZTÜRK,İCLAL,İLHAN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 745. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298090)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI,BEYZA,CELAL,CEVİZLİ,DAMLA,DERMAN,GAZEL,GÜLAĞACI,GÜLDALI,GÜLHATMİ,GİRNE,HASAN TAHSİN,HAYIRLI,KARACAOĞLAN,LOKMAN,LİDER,MADEN,MERASİM,METE,MEVSİM,NİMET,OSMANCIK,POYRAZ,RUMELİ,SENİHA,SERİNPINAR,SULTAN FATİH,SÖZEN,VARAN,YAVAŞ,İNÖNÜ,ŞAHİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298093)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1786,1781,1818.1816,ESKİ PAZAR CADDESİ, 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2297930)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 718.,733.,734.,735.,740.,ESENLER sk / ÇINAR mah 781.,782.,784.,785.,787.,802.,803.,804.,820.,ESENLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300447)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 841. sk / NİNE HATUN mah 154.,155.,156.,157.,158.,160.,161.,174.,AZİZİYE,MERCAN,PASİNLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300441)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 883.,884.,885.,İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301092)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI,AKŞEMSEDDİN,BATI ÇEŞME,BORDO,BOTANİK BAHÇE,DEDEOĞLU,DOĞU ÇEŞME,GALİP,GÖKBEN,GÖKTAŞI,GÜRLER,KARA,KARABEY,OKÇU,PAPATYA,RAKKAS,TABAN DERE,TÜRKER,YASA,ZORLU VİRAJ,ÜZGÜNLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300650)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 617.,619.,621.,621/1.,623.,ABDİ İPEKÇİ,OSMANBEY sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300643)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR,ALAADDİN TOPUZ,DAMLALAR,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FULYA,GÜLLER,MİNE,NERGİSLER,ORKİDELER,SÖĞÜTLÜ,VEFA POYRAZ,YASEMİNLER,ÇINARLI sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301096)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER,CEYHAN,CUMHURİYET,DR SADIK AHMET,EĞİTİM,FAİK BEY,KAMELYA,MARTI,ÇELİK,ÇİMENLİ,ÖĞRETMEN,ÖĞRETMENLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301878)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DR. HASAN AKGÜN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303307)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 436.,437.,438.,439.,440.,502.,507.,508.,509.,510.,513.,514.,515.,516.,517.,520.,522.,CENGİZ TOPEL,KARAOSMANOĞLU,OKUL,ÇENGEL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303222)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 872.,873.,874.,875. ÇIKMAZ,876.,876/1.,877.,878.,879.,MEHMET AKİF İNAN sk / HAVAALANI mah FERMAN,FORMA,FORUM,FOTO,FUNDA,FUZULİ,FİŞEK,GÜLBAHÇE,GÜLDÜRÜ,GÜLEÇ,GÜLYÜZÜ,GÜLÇİMEN,MEHMET AKİF İNAN,TAŞOCAĞI sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303982)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA,ÇELİKTÜRK,ÇETİNTÜRK,ÇİZMECİ,ÖĞRETİCİ,İNÖNÜ sk / GÜVEN mah CAMİ,MENDERES,OKUL,ÇALIŞLAR,İLKYUVA,İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah CAMİ,MENDERES,TEVFİK FİKRET,İLKYUVA,ŞEVKETDAĞ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303341)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI,1.EFE,AHU,ATATÜRK,BOĞAZİÇİ,CEYLAN,EMİRGAN,PAŞA,SEREN,TEKİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302026)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN,ALTINDAĞ,ATMACA,BAŞKOMUTAN,DERİN,GÖÇMEN,GÜMÜŞ,HÜRRİYET,ILGIN,KANARYA,KOLEJ,SERÇE,TURGUT ÖZAL,TURNA,ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT,BARIŞ,BEDESTEN,DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU,DOĞAN,DOĞRU,HÜRRİYET,PINAR,TANDOĞAN,TOYDEMİR,TURGUT ÖZAL,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303412)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ,BALİBEY,BEGONVİL,BEKİR SITKI EVCİMEN,BÜLBÜLCÜ,EMNİYET ÇIKMAZI,ERGENE NEHRİ,HANIMELİ,KARACAOVA,LAVANTA,LEYLANDİ,NİLÜFER,SAKIZ SARDUNYA,SERHATTER,SİPAHİ,TOPUZLU BENT,ULUBATLI HASAN,İNÖNÜ,İPEK YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304329)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU,KİREÇBURNU CAMİ,KİREÇBURNU ÇİÇEK,YENİBAHAR sk / TARABYA mah ALP ER TUNGA,BOLAT,DEMİRAĞACI ÇIKMAZI,DERE OTU ÇIKMAZI,ERGENE YOKUŞU,ŞALCIKIR,ŞEN DERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304337)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ALSİT VİLLALARI(TOPÇU BAŞIBAĞLAR SK) sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304340)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah EMRELER,KİLYOS..,LÜFER sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304387)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALİMAN,BAĞLARBAŞI,CAMBAZOĞLU,DEĞİRMENCİOĞLU,EMİR KÜLAL,GÜRSEL,HANİCE,HERKÜL,KARAMAN,KEPÇELİ,KIVIRCIK,KORUCU,OYALI,PAŞA,SAĞLIK,ÇUKURÇEŞME sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304090)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce / NAKKAŞ mah ALACA,ALİ RIZA EFENDİ,AYŞULE,BARIŞ,COŞKUNDERE,DERİNDERE,DESEN,ESKİCİ BABA,EYÜP PEHLİVAN,GÜNDOĞUŞU,HACI TEVFİK,HARMANLIKLAR,HÜRREM,KOŞUYOLU,MASLAK,NAKKAŞ,OTLUK,PAŞAÇAYIRI,RÜYA,SADIK ONBAŞI,TEKİN,VURAL,YAZLIK,ZEYREK,ÇANGIR,ÇARŞI,ÇETİNER,ÖRENBAYIRI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304245)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 3.GÜVEN,BAĞLAR,ÜMİT sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304378)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah SÖNMEZ sk 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304336)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1805. ÇIKMAZ,1807.,2.HAKAN,2.MURAT,4.YILDIRIM,AKINCI,BAĞLAR,ERSÖZ,KARDEŞLER,NEBİOĞLU sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304369)

- ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1.,102/2.,104.,105/1.,105/2.,106.,106/1.,106/2.,106/3.,106/4.,106/5.,108/1.,109.,110.,111.,111/1.,111/2.,111/3.,114.,114. ARALIK,308.,DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR,PROF. DR. MUAMMER AKSOY,RAUF DENKTAŞ,SEMİHA ŞAKİR,ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304370)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE,SELÇUKLAR,ZEYTİNOĞLU sk / ETİLER mah ALBAY NAİL GÖNENLİ,BAHTİYAR,DİLHAYAT,HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ,NİSBETİYE,SARIOBA,TANBURİ ALİ EFENDİ,TEPECİK YOLU,YILDIZÇİÇEĞİ,ŞEHİT AHMET ACARKAN sk / KÜLTÜR mah NİSBETİYE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303578)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah KALLAVİ,MEŞRUTİYET sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303586)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303731)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN,ARNAVUTKÖY YOLU,HOCA AHMET YESEVİ,UYDU,VİŞNE ÇIKMAZI,İETT BLOKLARI YOLU sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN,MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY,ZÜMRÜT sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303575)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ARNAVUTKÖY YOLU,BADE sk / KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU,AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI,KÖRKADI,ONARAN,SAMYELİ,SEKBANLAR,SUNA,İETT BLOKLARI YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah SUNA KIRAÇ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303576)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR,AKGÖREN,ALBAY NAİL GÖNENLİ,CEVHER,DİLEKYILDIZI,ERGİN,ETİLER,MUHTAR EMMAR EŞKİ,NİSBETİYE,SARIOBA,SEHERYILDIZI,YANARSU,YILDIZÇİÇEĞİ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304445)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah EHRAM YOKUŞU,SAKİN,YENİYOL ÇIKMAZI,ÖZENLİ,ÖZLEMLİ sk / ETİLER mah BEBEK YOKUŞU,BIYIKLI MEHMET PAŞA,GÜLŞEN,NİSBETİYE,SARIOBA,YAKUPBEY,ÇAL HASAN,ÖZENGİ,İHSAN AKSOY sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304446)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY,GÜNAYDIN YOLU,KÜÇÜKBEBEK sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL,ERGİN,FÜZECİLER,KOÇYİĞİTLER,MUHARİPLER,TUĞCULAR,ÖZDEŞ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304447)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇINAR,PINAR,ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303483)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1273.,1491.,1492.,1497.,1498.,1501.,1508.,1510.,1511. sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305085)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi, Halkalı Merkez Mah Dereboyu Cad. Bir kısmı .. 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304870)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah KAMELYA,EGEMENLİK,ÇAMDAĞI,TATAR,EVRENSEL,DESTE ÇIKMAZI,DEVLET,KURUÇEŞME,ORHAN,SAHİLBOYU,SÖĞÜTLÜK,ÇANTA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306466)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2126.,2138.,2141.,MATBAACILAR 5. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 602. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304288)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE,ZEHRA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306725)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303584)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU,ALADAĞ,ALTINAY,ALTINBAŞAK,BALIK,BAŞKIR,CAN,CANSIZ,CESUR,CEVHER,CİDAR,CİHAN,CİHANGİR,DOĞAN,DİDENUR,DİLEK,EBRU,ECRİN,EFENDİ,GÖKHAN,GÖNEN,GÜLDEREN,GÜLENDAM,GÜLİZAR,KADEM,KEKLİK,KUĞU,LEMAN,MESUTBEY,NARİN,NATO,NURCAN,SARIKAYA,SOHBET,SÜVARİ,SİTE,TAKDİR,YAYINCILAR,ZEHRA,ÇALIŞKAN,ÇAVDAR,ÇAYKARA,ÇAĞDAŞ,ÇEKİMSER,ÇELİKAY,ÇETİN,ÇOLPAN,ÇİĞDEM,ÖZDEN,ÖZGÜR,ÖZGÜR ÇIKMAZI,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU,ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU,BEYAZ ORKİDE,BURÇAK,CESUR,DENİZ 1,GONCA,GÖL,GÜN IŞIĞI,KADINELİ,KANARYA 1,LALE 2,MERİÇ 1,SAKARYA,TOMURCUK 1,UFUK,YİĞİDO,İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304460)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU,ALADAĞ,BAŞKIR,CAN,CANSIZ,CESUR,CİHAN,GÖNEN,GÜLDEREN,GÜLİZAR,KADEM,KEKLİK,KUĞU,NARİN,SARIKAYA,SÜVARİ,TAKDİR,ZEHRA,ÇETİN,ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU,BURÇAK,CESUR,KADINELİ,KANARYA 1,LALE 2,MERİÇ 1,SAKARYA,UFUK,YİĞİDO sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304439)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.