Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 14 Şubat 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 14 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 14 Şubat 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 14 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- YENİKENT Mh., DOĞAN ARASLI Bul., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., AŞIK ŞENLİK Cd., 663. Sk., 664. Sk., 665. Sk., SULTANİYE Mh., SIDIKA CEBECİOĞLU Sk., 617. Sk., 618. Sk., 620. Sk., 624. Sk., E-5 TEM Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20688-20187 22228 21825 22267 22713 20930 21758 22232 21391 21584 21378 )



- SULTANİYE Mh., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 624. Sk., 625. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 705. Sk., 704. Sk., 707. Sk., 650. Sk., 651. Sk., 654. Sk., 659. Sk., AŞIK ŞENLİK Cd., E-5 TEM Bul., YENİKENT Mh., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., 701. Sk., 702. Sk., 710. Sk., 660. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20689-21758 22232 21391 21584 21378 )



- ATAKENT Mh., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 02:00-04:0020914-12191-12686-12112-12120-12712-12113-12114-12115-12119-12118-12417-12117-12116-12199-12198-12175-12174-12173-12171-12172-12168-12169-12178-12176-12179-12170-12197-12472-12372-12473-12288-12289-12194-12195-11540-11543-11541-11542)



- KARTALTEPE Mh., GÖKTEPE Sk., HİSAR Sk., ŞADIRVAN Sk., HAYIRLI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20985-11228)



- TURGUT ÖZAL Mh., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 54. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 73. Sk., 72. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20775-20814)



- BASINKÖY Mh., AHMET CEVDET İKDAM Cd., ATAYURT Cd., BİLGİLİ Sk., ÇİMEN Sk., DERYA ÖNÜ Sk., ELİF Sk., EMRE Sk., GÜLÇİÇEĞİ Sk., LEYLAK Sk., ONUR Sk., ÖZER Sk., PERİHAN Sk., PLEVNE Sk., ŞEBNEM Sk., TEYYARECİ SAMİ UÇAN Sk., VALİ KONAĞI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20900-1479)



- AYVANSARAY Mh., KARİYE CAMİİ Sk., KARİYE ÇIKMAZI Sk., KARİYE HANI Sk., KARİYE İMARETİ Sk., KARİYE TÜRBESİ Sk., DRAMAN Cd., TATLICI Sk., SALDIRMA Sk., DERVİŞ ALİ Mh., ALİŞAH Sk., ALİŞAH ÇIKMAZI Sk., BESTEKAR CİVANAĞA Sk., BESTEKAR SERVET Sk., ARI Sk., CEPKEN Sk., CEPKEN ÇIKMAZI Sk., DERVİŞ ALİ Sk., DRAMAN Cd., DİLMAÇ Sk., KASAP Sk., KEFEVİ Sk., SENA Sk., ŞEHİT ÜMİT UÇAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20883-2042 TM)



- HADIMKÖY Mh., CAHİT SITKI TARANCI Cd., MEVLANA Cd., ŞEBEKE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20923-22894-22893-22892-22891-22890-22238-27331-22240-22238-22239-22895)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1453. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20948-28031 TM)



- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., ERİŞTECİ Sk., KEMANKEŞ Cd., NECATİBEY Cd., GÜMRÜK Sk., AĞAÇ TULUMBA Sk., HAVYAR HAN İÇİ Sk., KARANTİNA Sk., YEMİŞÇİ HASAN Sk., RIHTIM Cd., MUMHANE Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20955-3121)



- TEVFİKBEY Mh., HALKALI Cd., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20984-11862)



- KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20962-23730 23666 23638 23643 23108 23639 23641 23280 23107 23326 23461 23257 23171 23205 23111 23300)



- YUNUS EMRE Mh., ELİAÇIK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21056-28433)



- KARTALTEPE Mh., DEMİRAYAK Sk., 1.CİHAN Sk., 19 MAYIS Sk., KARAHANLILAR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20986-11110)



- CUMHURİYET Mh., ŞEKER Sk., SÖNMEZ Sk., BURÇAK Sk., KIZILELMA 1 Cd., KOÇ Sk., REHBER Cd., BALLICA Sk., AVCILAR Sk., KIBRIS Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20995-114)



- PINAR Mh., 1491. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21002-20941)



- SAZLIBOSNA Mh., SAZLIBOSNA YOLU Cd., SAZLIDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21010-28608)



- ORTABAYIR Mh., OTO Cd., TALATPAŞA Cd., DURU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında ESENTEPE Mh., OTO Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21028-9141 T.M.)



- ORTAKÖY Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21034-25004-25979-25087-25085)



- SAADETDERE Mh., 81. Sk., 82. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 87. Sk., 88. Sk., 92. Sk., 93. Sk., PEYAMİ SAFA Cd., TURGUT ÖZAL Mh., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 54. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., OKTAY RIFAT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21038-20692)



- İNÖNÜ Mh., HALKALI Cd., İSTİKLAL Cd., 1307. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20983-11850)



- CUMHURİYET Mh., ASUDE Sk., KUMRU Sk., KIBRIS Cd., ŞEN Sk., BURÇAK Sk., AVCILAR Sk., CEYLAN Sk., ŞEKER Sk., REHBER Cd., FERAHLAR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20994-113)



- GÜVERCİNTEPE Mh., 5/1. Sk., PEYAMİ SAFA Cd., RIHTIM Sk., ARIKAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21044-12397)



- ADNAN MENDERES Mh., GAYRETTEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21052-28786)



- SAADETDERE Mh., PEYAMİ SAFA Cd., 109. Sk., 88. Sk., 87. Sk., 86. Sk., 85. Sk., 84. Sk., 92. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21042-20692)



- HAZNEDAR Mh., ADALAR Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., HEYBELİ Cd., BAĞCILAR Cd., ÜÇLER Sk., TAHİR Sk., ŞEVKETDAĞ Cd., KÖŞKLER Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21054-429)



- MERKEZ Mh., EŞREF Sk., FERAH Sk., GÜLDEMET Sk., KALENDER Sk., KÜÇÜKKÖY Cd., NECATİBEY Sk., REŞADİYE Sk., ÇİMEN Sk., BAĞLARBAŞI Mh., KÜÇÜKKÖY Cd., KEÇEYOLU Sk., SAPAN Sk., SİPAHİLER Cd., YEŞİL Sk., YEŞİM Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21020-29224 TM)



- SİLAHTARAĞA Mh., MUHSİN YAZICIOĞLU Cd., 5.CAMİİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21055-28349 tm)



- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., SERÇE KALE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 18:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21069-8049)



- GÜZELCE Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21083-24227 24293 24025 24310 24034)



- ESENTEPE Mh., 2398/2. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21043-28095 TM)



- ADNAN MENDERES Mh., YAKUT Sk., GÜLBAĞLAR Cd., MEŞE TARLA Cd., AYDINLIK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21047-29211)



- BALABAN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21050-28885-28560-29066-30516)



- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21051-28820-28078-29655-29587-28260-28174-28149-30503-28805-29896-28328-30506-28563-28140-28805-29585-29586-29657-29439-29440-29104-29020-29480-28225-29538-)



- DEMİRKAPI Mh., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., LALE Sk., SERÇE Sk., 7. Sk., GÜL Sk., GÜRSEL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21053-31130)



- TOPÇULAR Mh., TİKVEŞLİ Sk., 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI Sk., OSMANGAZİ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21070-8070)



- YUNUS EMRE Mh., ÇAMLICA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21057-29372)



- YUNUS EMRE Mh., KASİDE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21058-29372)



- MEŞRUTİYET Mh., BAYTAR AHMET Sk., KODAMAN Sk., HACI MANSUR Sk., PİYANGO Sk., ŞAİR NİGAR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21074-3369)



- HUZUR Mh., OYAK SİTESİ KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21077-4460 4461 4459 4777 4458 4457 4456)



- NİSBETİYE Mh., MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY Sk., HAKKI ŞEHİT HAN Sk., PIRLANTA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21087-3284)



- MERKEZ Mh., ÇARŞI Sk., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., HASAT Sk., KOCAMANSUR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21088-3358)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.