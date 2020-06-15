Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 15 Haziran 2020 Pazartesi

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 15 Haziran 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 15 Haziran 2020 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 15 HAZİRAN 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, HURİ, MEVLANA, TEPECİK, ŞAHİNER sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514657)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk 16:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514228)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah LOZAN, ÖZEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517329)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ALSANCAK, AYVACI, AZİM, BARIŞ, BAŞARAN, CANDAN, DALBASTI, DALTABAN, DAMATAŞI, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HAZİNE, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, MÜRVET, NALAN, NİLGÜN, PAŞA, RIZABEY, SAMANYOLU, SARP, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, SEZABEY, TÜRKMEN, YÖRE, ÇAPARİ, ÇEVRE, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, ÇİROZ, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY, İNCİ, İPEK, İSKECE, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah AVRASYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517316)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-800 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113. sk / SAADETDERE mah 3. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517575)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 485. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508381)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., BAHAR, GÜLBAHAR, HALKALI sk 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517142)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1643., 1648., 1657., 1658., 1659., 1660., 1661., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU, VELİOĞLU, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk 20:00-22:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517609)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700., 1715., 1719., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1842., 1843., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517137)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HASAN DOĞAN, ZİYAPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk 16:30-18:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514925)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 50. YIL, MERCEDES, ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk , MERCEDES BULVARI, 10 Yıl caddesi 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517586)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514791)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah KİRAZLI YAYLA, MAGOSA, ŞEHİTLER sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517274)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN sk / CİHANNÜMA mah HÜSNÜ SAVMAN sk / DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ, BARBAROS, BİRGÜL, DİKİLİTAŞ, EMİRHAN, KARADUT, KARAGÜL, YENİDOĞAN sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FAHRİ GİZDEN, GÖKTÜRK, GÖNENOĞLU, HOŞSOHBET, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, SERGÜL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511143)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517571)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KÖLEMEN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516305)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah GALATA ŞARAP İSKELESİ, MUMHANE sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516306)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TULUMBADERE, YAYLI sk / KUMBURGAZ mah CUMHURİYET 4, DURAK, DÜZENLİ, GELİNCİK 4, GÜFTE, HÜLYA, KARAKOL, KASIMPATI 2, KOCAYEMİŞ, MALKOÇOĞLU, MERA, MÜZİK, MİLLİYET, SANAT, SULUDERE, UMUT, ÇALI, ÇİFTLİK 2, ÇİMEN 3, İNÖNÜ 3 sk / YENİMAHALLE mah AHENK 1, MIZRAK sk 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517752)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, AHMET MİTHAT, AKKOYUN, AKKUŞ, AKYAR, AKÇAY, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASİLLER, AYDEDE, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, FETHİPAŞA, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, RÜZGARLI, SERHAT, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞUKÇEŞME, SULTAN, SUYOLU, TAN, VAKIF, ÇOLPAN, ŞİRİN sk 15:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517162)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AHMET ACET ÇIKMAZI, ASLAN, BURÇAK, DOKTOR ÇEŞME, DUTLUK ÇIKMAZI, GENCAY, KARAÇAY ÇIKMAZI, KAVAKLAR, OZAN ÇIKMAZI, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, ÖZGE sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516163)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., 1560., 1592., 3016., 3017., 3022., 3023., 3024., 3025., 3037. sk / OSMANGAZİ mah 3113. sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513073)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 648., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 606., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514231)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 606., 621. sk DOĞAN ARASLI CADDESİ 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514235)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3018., 3019. sk 14:15-15:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516089)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk 10:40-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516087)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk 08:30-10:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516083)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk 13:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516088)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 263., 264., 285., AVNİ ANIL sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516247)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517574)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.KÜLTÜR, ABUHAYAT, FİLİZ, KÜHEYLAN, TAŞDELEN, VEYSEL KARANİ, ÖĞÜT, İSTİSNA sk 19:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516708)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk 15:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517643)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, FİLİZ, GÜNEBAKAN, KÜHEYLAN, MUTEDİL, NANE, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk 19:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516705)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, SULTAN, SÜZER, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK, ŞAFAK sk 16:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516546)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AKICI, BABAYİĞİT, ERDOĞAN, KIRAN, TAŞKIRAN, UÇKU, YAVUZ, ŞENKAL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516487)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALPER, ALÇİN, ANZER, AS, BARIŞ, BEYAZGELİNCİK, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, ERDİNÇ, ERHAN, EĞRİÇINAR, KANLICA, KARADUT, KASIM ÇIKMAZI, KINA, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜSLER, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517292)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah FIRAT sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514749)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 3.ÇİMEN, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, ELMABAĞ, GÜVERCİN, ÇAKAR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517751)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517558)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah AVUKAT AZİZ ÖZGÜR, BÜRÜMCÜK, SARIYER DERESİ sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517921)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah EMİRGAN, TAÇ, TUNCAY ARTUN, ZERGERDAN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517259)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK sk / BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517551)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, AHBAP, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, MİMAR HAYRETTİN, RUŞEN, YETENEKLİ, YÜZÜK, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / CUMHURİYET mah YUDUM sk / SANCAKTEPE mah ALTINÇEŞME, BİLGİN, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, PİYALE, ÇALIŞ, ÖĞÜN sk 01:00-03:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517138)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2502., 2523., OVAYENİCE sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517182)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sk / TEŞVİKİYE mah TEŞVİKİYE FIRIN sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516567)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/68., G/69., G/70., G/72., SABRİ ÜLKER, İETT SİTE YOLU sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517665)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLEVİHANE sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517668)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/68., G/69., G/70., G/72., SABRİ ÜLKER, İETT SİTE YOLU sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517680)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 13., 14., 15., 15/1., 22., 221., 224., 228., 229., 61/1., 61/2., 62/1., 62/2., 63., 63/2., 63/3., 63/4., 63/5., 64/3., İSA YUSUF ALPTEKİN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517766)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.