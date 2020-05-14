Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 15 Mayıs 2020 Cuma

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 15 Mayıs 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 15 Mayıs 2020 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 15 MAYIS 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ÖNEM sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2466612)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BELEDİYE, CANSOY, DEMİRCİ, DÜZLÜK, ERBATUR, ERGÜN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FECİR, KADIOĞLU, KARAMAN, MÜDEBBİR, NAMAZGAH, NENE HATUN, OVA, SEFER, TAHTAKALE, TOROS, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2468832)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKBUĞDAY, ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, HARMANTEPE, MEZARLIK, SIVACI sk 05:00-09:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2468718)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463682)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk 07:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463685)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FİLİZ, KAVAKLIK, MUSTAFA KEMALPAŞA, ÇİTLENBİK sk 16:30-18:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2468148)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CEMİYET, EVLEK, ÇÖREKOTU sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2467139)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah AKTAR, BÜYÜKŞEKERCİ, CİBİNLİK, DEREBOYU, DIŞBUDAK, ESKİBAHÇE, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, KARAKAŞ, MUALLİM NACİ, MUVAKKİT, MÜVERRİH SADETTİN, SANDALCI MECİT, TAŞBASAMAK, VAPURİSKELESİ, VATMAN, ÇARŞIAĞASI, İŞKEMBECİ YAVER sk / YILDIZ mah TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk 15:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2467682)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BEGONYA, EMEL, MEKTEP, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2467500)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85. sk 16:30-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2468272)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk 18:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2460224)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, PERÇEMLİ, TERSANE sk / BEREKETZADE mah BANKALAR sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AĞAÇ TULUMBA, ERİŞTECİ, GÜMRÜK, HALİL PAŞA, HAVYAR HAN İÇİ, KARANTİNA, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MANGIR, MUMHANE, NECATİBEY, RIHTIM, YEMİŞÇİ HASAN, ÇELEBİLER sk / MÜEYYETZADE mah ARŞIN, AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, LEBLEBİCİ ŞABAN, NECATİBEY sk / PİYALEPAŞA mah PİYALEPAŞA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2467565)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2467675)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALAÇAM, ALEM, ALPEREN 1, ALTIN 1, ARMAĞAN 1, ARSLAN 1, AYAZMA, BADEM 2, BALABAN, BATUHAN, BAĞDATLI, BAŞAK 1, BEGONYA 2, BERKAY 1, BERKEHAN, BEYKENT, BURÇAK, CENGİZHAN, CENNET 1, CEYLAN 1, DİKMEN 1, DİLAVER 1, ERTUĞRULGAZİ, EZGİ 1, FINDIKLIK, FİDE, GENÇLİK, GÖKÇE 1, HİLAL 2, KANDİL 1, KARAHANOĞLU, KUMRU, KURT, KURTULUŞ 1, KÖKSAL 1, KÜLTÜR 1, KÜME EVLER CAMİİ, MELİH, MERCAN 1, MERVE 1, MÜJDE, MİLLİ ŞAİR, NAMIK KEMAL 2, NAZLI 1, OZAN 1, PALMİYE 1, RESSAM HİDAYET ÖZCAN, RÜYA 1, SAVAŞ, SELDA, TAHSİN ALTIN KAYNAK, TUNA, TURKUAZ 1, UMUT 1, UĞURLU, YAKUT 1, YAVUZ, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT 1, YUNUS EMRE 1, ZEKİ MÜREN 1, ZERRE, ZEYTİNLİK, ÜST, İNCİ 2, İNCİR sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2468442)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464279)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, FERAY, FETİH, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KAPAKLI, KUMRU, KUĞU, MAZLUM SAYLAM, OLTU, ONAT KUTLAR, ULU CAMİ, ÖNCEL, ÖNCÜ, ÖNEM, ÖZAY, ÖZAYDIN, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464290)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, FENER, GÜLİSTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÖZGÜ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2468562)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KATMER ÇIKMAZI sk / İZZETTİN mah BÜLENT KARPAT, HÜLYA CÖMERT, NAFİ TALU, NİYAZİ TOPTOPRAK, SADULLAH BOZ, TATLIPINAR, TAŞLI PARA, UMUT, İSTASYON sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2469117)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2231., 2232., 596., AKARSU, DAĞHAN, LODOS, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2462755)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2215., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2319., AKARSU, DAĞHAN, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk / HÜRRİYET mah TURNA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2462747)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 561., 597., 598., 599., LİMNİ, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk 00:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2462787)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1626.1623, 1622,, 1621, 1631. sk 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2467169)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., 1560., 1592., 3016., 3017. sk / OSMANGAZİ mah 3113. sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2467708)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2468067)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, SEZER, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2468094)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, KINALIZADE, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2460346)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ BOSTANI, PAZAR TEKKESİ, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, TOPKAPI sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2467051)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, BERRA, BEYDER, ERTUĞRUL, NURSEMA, ZEMBİL KÜMESİ, İPEK sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2469063)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah FINDIK, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, YAVRUKUŞ, İNÖNÜ sk 17:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2469073)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MASUM, MEHTAP, MELTEM, MÜRVER, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2469055)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, ESKİ LONDRA ASFALTI sk / GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk / YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463799)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah YENİYOL sk / GÜLTEPE mah 1.ALAGEYİK, 1.SEREN, 1009., 2.CAMİ, BAĞLAR, BELLİ, MOR, SALİHLİ, ZÜMRÜT, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463798)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 322. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2468299)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, GÜZELCE ALİPAŞA , KAMER HATUN ÇIKMAZI, KEREM ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, NAZIR ÇIKMAZI, YUNUS, YÜCE, ÇİMENZAR sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2465572)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BAHARİYE, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, GÜN ARALIĞI, HALİM PAŞA, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, RUMELİ HİSARI 2., RUMELİ HİSARI 3., RUMELİ HİSARI 4., RUMELİ HİSARI 5., RUMELİ HİSARI CAMİ, RUMELİHİSARI BİLİNMEYEN sk 07:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2465573)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, ESKİ KURFALLI, GÖKUN, KERAMET, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANATSEVER, SURDIŞI, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah. SANCAKTAR, SAFRANBOLU,KALE, CAMİ cad. 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2464939)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, ELHAN, KEVSER, KODAMAN, MELEK, PİYANGO, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2460204)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU, GÜZİDE sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU, AYDIN, GÜNEŞ 1, GÜRÜN, HUDUT, KAMELYA, MANDIRA, PIRLANTA, SEÇKİN, TÜRKMEN, VEFA POYRAZ, YILDIZ sk 17:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2469064)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2463255)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2465222)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2465226)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.