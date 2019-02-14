Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 15 Şubat 2019 Cuma

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 15 Şubat 2019 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 15 Şubat 2019 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 15 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- NAMIK KEMAL Mh., 121. Sk., EKİN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20776-20163)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1460. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20949-28031 TM)



- CUMHURİYET Mh., AYDIN 1 Sk., SAHRA Sk., KUYULU Sk., ÖZLER Sk., HAVUZLU Sk., KIBRIS Cd., METİN Sk., ONUR 1 Sk., GÜLER 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20997-720)



- PINAR Mh., 1273. Sk., 1492. Sk., 1494. Sk., 1496. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21003-20941)



- GÜLTEPE Mh., 1.SEVİM Sk., SAYGI Sk., SEKMAN Sk., BELLİ Sk., REYHAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20987-11474)



- GÜLTEPE Mh., SEVGİ Sk., REYHAN Cd., 1005. Sk., ŞAHİNLER Sk., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20988-11280)



- CUMHURİYET Mh., ÖZLER Sk., KIBRIS Cd., SAHRA Sk., AYDIN 1 Sk., HAVUZLU Sk., KUYULU Sk., ONUR 1 Sk., GÜLER 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20996-719)



- KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., BAHAR Sk., CAMİİ1 Sk., ERDEM Sk., KİRAZLI ÇIKMAZI Sk., ÇALI ÇIKMAZI Sk., ÇAM Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20980-4414)



- SAZLIBOSNA Mh., KILIÇ REİS Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21011-28608)



- AKÖREN Mh., ALTAY Sk., ALİMAN Sk., ALİ ÇEŞME ÇIKMAZI Sk., BAĞLARBAŞI Sk., ER Sk., CEVİZDERE Sk., CEVİZ BAĞLARI Sk., CEDİD ALİPAŞA Cd.DESİ Sk., CAMBAZOĞLU Sk., KORUCU Sk., EŞREFOĞLU Sk., DEMİRER Sk., HANİCE Cd., KARAMAN Sk., KEPÇELİ Sk., İNCİR BAĞLARI Sk., HATİP Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21026-23051 23168 23653 23073 23758 23751 23276 23074 23180 23753 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159)



- MERKEZ Mh., AKÇAY Sk., KAĞITHANE Cd., UĞUR Sk., DEVELİ Cd., BAHTİYAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21029-9619 T.M.)



- NAMIK KEMAL Mh., 120. Sk., 121. Sk., 171. Sk., EKİN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21039-21794)



- ADNAN MENDERES Mh., DORUK Sk., MUHABBET Sk., CESUR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21048-28578)



- MALTEPE Mh., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., DAVUTPAŞA Cd., SERÇE KALE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 18:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21071-8775)



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., HÜMA Cd., YUNUS EMRE Mh., TEKKE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21091-29373-28433)



- AYVANSARAY Mh., CAMBAZ Sk., HAMAMİ CAMİİ AVLUSU Sk., HELVACI HASAN ÇIKMAZI Sk., HELVACI HASAN Sk., KESMEKAYA Cd., SARI ÇİZMELİ Sk., SULTAN ÇEŞMESİ Sk., TATLICI Sk., YÖRÜK Sk., DERVİŞ ALİ Mh., CEPKEN ÇIKMAZI Sk., CEPKEN Sk., HACI RIZA Sk., HAMAMİ CAMİİ AVLUSU Sk., KESMEKAYA Cd., SEBZE BOSTANI ARALIĞI Sk., SEBZE BOSTANI Sk., SÖĞÜTLÜ BAKKAL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21099-2419 TM)



- SANAYİ Mh., BAŞAKLI Sk., ORPAK Sk., KALE Sk., ALBAY Sk., GÜLİSTAN Sk., ÖZBORAN Sk., SANCAKLI Cd., İMAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21100-407)



- BOYALIK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21102-28821-28880-30505-28722-29665-29571-41635)



- LEVAZIM Mh., KORU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21108-3982)



- YUNUS EMRE Mh., 1328/1. Sk., 1328/2. Sk., 1614. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1617. Sk., 1619/2. Sk., 1620. Sk., 1621/1. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., 1624. Sk., 1625. Sk., 1626. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21101-28310 TM)



- LEVAZIM Mh., KORU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21109-3263)



PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.