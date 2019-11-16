Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 16 Kasım 2019 Cumartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 16 Kasım 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 16 Kasım 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 16 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- NİNE HATUN Mh., 132. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29599-18009)

- HALLAÇLI Mh., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., VATAN Sk., MUTEBER Sk., MUTLU Sk., METİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30415-25022)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1435. Sk., 1438. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30444-28850)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., KARADAL Sk., KAVAKLI Sk., PELİT Sk., SAVAŞ Cd., FATİH Cd., AKÇAAĞAÇ Sk., SAVUR Sk., AKASYA Sk., EMEK Sk., BARIŞ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30484-798)

- GENÇOSMAN Mh., ÇİNÇİNDERE Cd., KORAY Sk., TOPÇU Sk., DÖNMEZ Sk., ANAYURT Sk., AKYILDIZ Sk., PERİ Sk., DOĞANBEY Cd., AKTAŞ Sk., AKTARAN Sk., ATAKAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30485-294)

- BAŞAK Mh., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30502-12101)

- BAŞAK Mh., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30503-12122)

- MERKEZ Mh., FIRIN Sk., ŞEHİT CEM YURTBEKLER Sk., MENEKŞE Sk., ÇİĞDEM Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30581-21952)

- MERKEZ Mh., NAMIK KEMAL Cd., FATİH Sk., ÇİĞDEM Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30583-21046)

- MERKEZ Mh., ÇİĞDEM Cd., TIPATAN Sk., KERAMET Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30578-21401)

- MERKEZ Mh., NAMIK KEMAL Cd., CİHANGİR Mh., SEBZECİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30579-21075)

- DEREAĞZI Mh., FERİDE Sk., ZERAFET Sk., ADİL Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30679-27297)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30615-4127-4125)

- ZAFER Mh., TONGUÇ BABA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30629-22353)

- DEREAĞZI Mh., HASAN TAHSİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30633-22137)

- PINARTEPE Mh., MEKAN 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30634-27070)

- ADNAN KAHVECİ Mh., DAVUT PAŞA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30635-22428)

- ADNAN KAHVECİ Mh., DAVUT PAŞA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30636-22408)

- ADNAN KAHVECİ Mh., ERATA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30639-21237)

- TOPKAPI Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30652-2456 TM)

- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30684-9463 T.M.)

- DELİKLİKAYA Mh., HİZMET Sk., IŞIL Sk., HİSAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30700-27251)

- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., TOZKOPARAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30715-12785)

- FATİH Mh., 864. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30669-21624 DEPAR - 1)

- HÜRRİYET Mh., ERMAN Sk., MANOLYA Sk., EĞİTİM Sk., EGEMEN Sk., YURT Sk., MÜJDE Sk., EĞİTİM ÇIKMAZI Sk., VAKAR Sk., KÜBRA Sk., VATAN Cd., SAMYELİ Sk., ALİM Sk., FUNDA Sk., AYSUN Sk., DR. CEMİL BENGÜ Cd., TAŞOCAĞI Cd., FULYA Sk., ESİN Sk., HEDİYE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30682-9463 T.M.)

- KARTALTEPE Mh., 1.MALAZGİRT Cd., 1.PEHLİVAN Sk., 19 MAYIS Sk., 2.NAMIK KEMAL Cd., TEVFİKBEY Mh., ELİF Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30716-12309-11452-11694-11488-11900-11424-11481-11109)

- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., ÇİLE Sk., BALCI Sk., ZÜMRÜT Sk., ESER Sk., ÜMRAN Sk., DUT Sk., ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK Sk., MELEK Sk., FETHİ ERKOÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30738-25268-25741)

- TOPÇULAR Mh., FERHATPAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30750-8821)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30751-8830)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında TERAZİDERE Mh., YAŞAR DOĞU Sk., ELMAS Sk., CUMHURİYET Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30753-8029)

- ORTAMAHALLE Mh., İBRAHİMAĞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30754-8766)

- YENİDOĞAN Mh., ERCİYES Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30744-8774)

- YENİDOĞAN Mh., CİCOZYOLU Cd., POLAT Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30749-8513)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., ERHAN ÇAVUŞOĞLU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30785-28159)

- KİRAZLI Mh., KARANİ Sk., YUNUS EMRE Sk., BAYRAMOĞLU Sk., İLHAN Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30793-31825)

- ÇOBANÇEŞME Mh., SELVİ Sk., GENÇ OSMAN 1 Sk., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30794-31558)

- HADIMKÖY Mh., CELAL BAYAR Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30795-22911, 21307, 20309)

- YENİDOĞAN Mh., CİCOZYOLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30743-8311)

- RAMİ YENİ Mh., TALİMHANE Cd., TOPÇULAR Mh., HACI EŞREF Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30748-8444)

- KARABURUN Mh., TERKOS Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30787-28400-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29868-29111-29660)

- ZAFER Mh., ADİLE NAŞİT Bul., HARAMİDERE YOLU Cd., 174. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30790-20520 20794 22814 27453 27452)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., NAKIŞ Sk., GÖKTÜRK Cd., KARACA Sk., ORMAN Sk., 1.CEYLAN Sk., DEMİR Sk., 3.KARANFİL Sk., KIVRIM Sk., GÖKPINAR Sk., YUNUS Sk., ZAKKUM Sk., 2.ÇAYIR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30791-9486 T.M.,9865 T.M.,9971 T.M.,9426 T.M.)

- HADIMKÖY Mh., CELAL BAYAR Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30796-20233)

- HADIMKÖY Mh., CELAL BAYAR Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30797-20149, 22161)

- TERAZİDERE Mh., ESENLER Cd., SİNAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30745-8274)

- BEŞTELSİZ Mh., 3 YOL Sk., 4 YOL Sk., ŞEHİT ER FARUK SEVİM Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., RAUF DENKTAŞ Cd., ŞEHİT ER ERCAN ÜZER Sk., SEYİTNİZAM Cd., 103 Sk., 103/1 Sk., 103/2 Sk., 113/1 Sk., 113 Sk., 114 ARALIĞI Sk., 118 Sk., 119 Sk., 120 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30769-1926)

- LEVENT Mh., ÇALIKUŞU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30816-5061)

- CUMHURİYET Mh., TURGUT ÖZAL Bul., AŞİYAN Sk., ATATÜRK Mh., TURGUT ÖZAL Bul., KARADERE Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30817-21106)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30746-8807)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., KIRIM Sk., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30762-31770)

- HİCRET Mh., LİMON ÇİÇEĞİ Sk., TAŞKIN Sk., SAMİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30806-29090-28749-28982)

- LEVENT Mh., GONCA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30819-3418)

- KAVAKLI Mh., SİLİVRİ Cd., SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30820-24105 24075 24448 24098 24003 24120)

- NİSBETİYE Mh., NİSBETİYE Cd., LEVENT Mh., BİNBİRÇİÇEK Sk., ÇALIKUŞU Sk., ÇARŞI Cd., GONCA Sk., İRİS Sk., KARAKOL Sk., LAVİNYA Sk., PAZARYERİ ÇIKMAZI Sk., YASEMİN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30821-3514)

- LEVENT Mh., BÜYÜKDERE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30823-3390)

- TOPÇULAR Mh., TİKVEŞLİ Sk., 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30755-8792)

- MALTEPE Mh., YILDIZ Sk., TOPKAPI Cd., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30756-8809)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., ERHAN ÇAVUŞOĞLU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30784-28159)

- MAHMUTBEY Mh., İNÖNÜ Cd., BESİM Sk., BURAK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30792-31433)

- YENİ Mh., 1 KASIM Cd., ÖZGECAN ARSLAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30799-26404-26392)

- LEVENT Mh., BİNBİRÇİÇEK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30822-3943)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

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