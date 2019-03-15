Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 16 Mart 2019 Cumartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 16 Mart 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 16 Mart 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 16 MART 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

16 Mart 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı

- PINAR Mh., 1240. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21469-21287)

- PINAR Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., AHMET ARİF Cd., BAĞLARÇEŞME Mh., BAĞLARÇEŞME Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ONDOKUZ MAYIS Bul., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., PAZARYOLU Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21693-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913 22984)

- PINAR Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., 1271. Sk., 1272. Sk., 1269. Sk., 1280. Sk., 1281. Sk., 1282. Sk., FATİH Mh., 858. Sk., 859. Sk., 860. Sk., 861. Sk., 862. Sk., 863. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21696-27439 22382 21789 20394 )

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., KARANFİL Cd., FESLEĞEN Sk., ORTANCA Sk., MUSTAFA KURTOĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21778-21491-21492)

- SANAYİ Mh., AYTAÇ Sk., KIVIRCIK Sk., OĞUZHAN Sk., KALENDER Sk., ETİ Sk., ETİ ÇIKMAZI Sk., SADIK Sk., ŞAHLAN Sk., ZAFER Sk., ADEM YAVUZ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21894-138)

- FERAHEVLER Mh., ADNAN KAHVECİ. Cd., ERCİYES Sk., FİLİZ Sk., GİRNE Sk., MECİDİYE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21944-4219)

- SANAYİ Mh., ATATÜRK Cd., ERKAYA Sk., VEHBİBEY Sk., ŞAHLAN Sk., OĞUZHAN Sk., KIVIRCIK Sk., KALENDER Sk., KARA AHMET Sk., KANARYA Cd., SAMSUN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21895-415)

- İMRAHOR Mh., ENDAM Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22050-29210)

- BALABANAĞA Mh., AHMET ŞUAYİP Sk., BÜYÜK REŞİTPAŞA Cd., ORDU Cd., VİDİNLİ TEVFİKPAŞA Cd., ZEYNEP KAMİL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21983-2175 TM)

- MERKEZ Mh., DARÜLACEZE Cd., GÖNEN Sk., NADİDE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21969-3137)

- MERKEZ Mh., BAŞAK 1 Sk., DARÜLACEZE Cd., NADİDE Sk., KAPTANPAŞA Mh., BAHÇECİK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21970-3661)

- YENİ MAHALLE Mh., 504. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22012-29320 TM)

- MERKEZ Mh., MERKEZ Cd., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., GEÇİT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21967-3593)

- YENİ MAHALLE Mh., 505. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22014-29320 TM)

- YENİ MAHALLE Mh., MERDİVENLİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22015-29320 TM)

- İNÖNÜ Mh., DOĞAN ARASLI Bul., 351. Sk., 352. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 359. Sk., 363. Sk., MANDIRA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22016-21057)

- TERAZİDERE Mh., KARAMAN Sk., HAKAN Sk., GÜNEŞ Cd., FEZA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22031-8743)

- BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., AKİF ÇEŞME Sk., ÇİFTLİK Sk., BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., TAŞOVA Sk., AKŞEMSEDDİN Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22046-25016-25457-26147-26206-26267-26090-25017-25018-25776-25535)

- GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., SUBAŞI Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., HAKEMLER Sk., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., KARASU Cd.DESİ Sk., PİLOTLAR ÇIKMAZI Sk., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., SİVRİKAYA Sk., YEDİ EVLER Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22028-23023 23697 23134 23457 23424 23392 23756 23497 23536 23685 23132 23128 )

- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22035-28301 28303 28546 29028 28110 28302 28403 29630 28038 )

- ANADOLU Mh., TAŞLIÇAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22051-29024)

- YUNUS EMRE Mh., BAYBARS Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22052-29372)

- AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22044-9242,9864,9725,9241,9518,9301,9973,9282,9866,9764,9488,9608,9259,9529 T.M.)

- GAZİTEPE Mh., VELİBEY Cd., EROĞLU ÇIKMAZI Sk., TAŞKINLAR ÇIKMAZI Sk., GÖKÇİN Sk., ÇAYIRLAR MEVKİİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22026-25007-25505-25247-25871-25872)

- KARLIBAYIR Mh., SEVNUR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22048-28078)

- ANADOLU Mh., BAHŞENDE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22049-28261)

- KARABURUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22053-29323-28748-28844-28845-28737-28846-28441-28651-28783-29289-28764-29111-29660)

- CİHANNÜMA Mh., DÖRTYÜZLÜÇEŞME Sk., FARUK CANITEZ Sk., BARBAROS Bul., HÜSNÜ SAVMAN Sk., YENİ MAHALLE FIRIN Sk., AKDOĞAN Sk., ÇÖMEZLER Sk., TATAR HÜSEYİN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22057-3636)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.